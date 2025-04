Mit extravagantem Aussehen tritt der vollelektrische Hyundai Kona zum Dauertest in der AUTO ZEITUNG-Redaktion an. Erstes Beschnuppern unseres neuen Alltagsbegleiters.

Der Hyundai Kona im Dauertest der AUTO ZEITUNG

Mit den wuchtigen Radhäusern, markanten Karosseriefalzen und futuristischen Leuchtleisten des neuen Kona beweist Hyundai ein weiteres Mal seinen Mut zu progressivem Design. Dass der Neuzugang im Dauertest-Fuhrpark mit sportlicher N Line-Ausstattung (Aufpreis 7000 €) und kühl wirkender "Shadow Grey"-Unilackierung (650 €) gewählt wurde, unterstreicht die dynamische Wirkung und erhöht den Grundpreis unseres Hyundai Kona Elektro auf 44.990 Euro. Die N Line beinhaltet neben der 65,4 kWh großen Batterie sowie der 160 kW (218 PS) starken E-Maschine sportliche Designelemente, Einparkhilfe rundum, Rückfahrkamera, 19-Zoll-Bereifung, eine die Effizienz steigernde Wärmepumpe, Voll-LED-Scheinwerfer sowie Lenkrad- und Sitzheizung. Mit der optional gewählten elektrischen Heckklappe (550 €) steigt der Testwagenpreis auf 46.190 Euro.

Ein 12,3 Zoll großes Touchdisplay samt CarPlay & Co hat der Hyundai Kona N Line serienmäßig, die Bedienung ist recht gut gelungen. Eine Verknüpfung mit der Bluelink-Smartphone-App ist im Alltag (etwa zur Ladeplanung oder Vorklimatisierung) sehr praktisch – das war zwar erst im zweiten Anlauf erfolgreich, lief dann aber problemlos. Auf eine Anhängerkupplung musste verzichtet werden, sie kann für den Kona N Line nicht bestellt werden. Direkt auf den ersten Blick fällt der Ladeport an der Nase des Hyundai Kona ins Auge. Um an der heimischen Wallbox oder öffentlichen Ladestationen in Reichweite des Ladekabels zu stehen, ist das nicht immer praktisch. Wir werden sehen, wie sich das im Testalltag auswirkt. Bisher wurde der Kona immer nur bei kaltem Winterwetter bewegt. Wie sich die Stromverbräuche entwickeln, muss über einen längeren Zeitraum betrachtet werden.

Das nervt

Die vorgeschriebenen Sicherheits-Assistenzsysteme können die Autohersteller nicht umgehen – die Art, wie gewarnt oder eingegriffen wird, liegt aber bei ihnen. Leider gehören die Reaktionen des Hyundai zur eher rüden Sorte. Man nimmt das umständliche Abschalten deshalb gerne in Kauf, um nicht dauergenervt unterwegs sein zu müssen.

Das gefällt

Der Kona ist ein SUV. Schön, dass er trotzdem auf eine unangenehm hohe Sitzposition verzichtet und nur die Vorteile der Karosserieform zeigt: gute Übersicht, viel Platz, reisetauglich großer Kofferraum.

