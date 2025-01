So schlägt sich der RAV4 PHEV im Dauertest-Alltag

Der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid verbindet bewährte Alltagsqualitäten des SUV mit einem exzellent abgestimmten Plug-in-Hybrid. Was nach über 6000 km mit dem Dauertester noch aufgefallen ist.

306 PS starker Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid im Dauertest

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Zeiten, in denen Hybridmodelle ungefähr so prickelnd waren wie stilles Wasser sind unwiederbringlich vorbei. Und das ist gut so, denn ein steigendes Fahrvergnügen hebt die Attraktivität und damit die Absatzchancen, was in einer idealen Welt zu mehr lokal emissionsfrei gefahrenen Kilometern führt.

Ein gutes Beispiel dafür ist unser Neuzugang im AUTO ZEITUNG-Dauertestfuhrpark, denn der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid besitzt neben einem 185 PS (136 kW) starken 2,5-l-Benziner auch gleich zwei E-Maschinen. Die vordere leistet 134 kW (182 PS), während das Pendant im Heck es nicht nur auf 40 kW (54 PS) bringt, sondern auch die Hinterräder antreibt, womit es für den RAV4 selbst dort weitergeht, wo die Straße aufhört.

Alltagstauglichkeit

Mit seinen 306 PS (225 kW) Systemleistung ist der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid ordentlich motorisiert. Das hilft, Steigungen einzuebnen oder mittelschwere Anhänger zu ziehen (gebremste Anhängelast: 1500 kg) – hier die Übersicht der Pkw mit der höchsten Anhängelast. Kurzum: Die Leistung ermöglicht sehr entspanntes Fahren. Ein ordentliches Platzangebot im Innenraum und maximal 1604 l Ladevolumen sorgten auf den ersten 6056 km des Dauertests ebenfalls für eine hohe Alltagstauglichkeit.

Das nervt

Zwar sind in die stufenlose Automatik Schaltstufen einprogrammiert, unter Volllast tritt aber mitunter der Gummiband-Effekt auf (Beschleunigung mit konstant hoher Drehzahl). Die Kofferraumauskleidung besteht zudem aus Billigkunststoffen, und empfindliche Nasen nehmen Materialausdünstungen wahr.

Das gefällt

Wann immer es geht, rollt der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid im Dauertest elektrisch. Die 18,1-kWh-Batterie reicht auf der AUTO ZEITUNG-Testrunde für 60 km rein elektrisches Fahren. Im Mischbetrieb mit jeweils voller und leerer Batterie benötigten wir bislang im Durchschnitt zwischen fünf und sechs Liter Super auf 100 km, was für diese Wagen- und Gewichtsklasse vorbildlich ist.

Multimedia

Dort, wo das Netz löchrig ist, verliert der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid im Dauertest des Öfteren seine DAB-Sender. Praktisch ist dagegen die serienmäßige Online-Navigation.

Werkstatt & Kosten

Der Grundpreis für den Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid beträgt zum Testbeginn 52.790 Euro, mit der Style-Ausstattung samt Metallic-Lackierung (Nagoya Blau) kommt der Dauertestwagen auf 63.790 Euro. Die Wartungsintervalle fallen mit 15.000 km oder einmal jährlich recht kurz aus. Klasse ist die umfangreiche Toyota Relax Fahrzeuggarantie, die bei regelmäßiger Wartung für 15 Jahre oder 250.000 km gilt.

Technische Daten des Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid

AUTO ZEITUNG 25/2024 Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 2487 cm³

zwei Elektromotoren (je einer vorne und hinten) Antrieb Automatik-Getriebe, stufenlos; Allradantrieb Systemleistung 225 kW/306 PS Systemdrehmoment k.A. Kapazität 18,1 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4600/1855 (2160)*/1690 mm Leergewicht 1930 kg Kofferraumvolumen 520-1604 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 6,0 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 1,0 l S + 19,9 kWh/100 km Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel