Seit Anfang 2022 müssen in der EU alle neu homologierten Modelle mit einem System zur Verkehrszeichenerkennung und automatischen Tempoanpassung ausgestattet sein. Ab 2024 wird das für alle Neuwagen Pflicht. Zwar lässt sich die Tempobremse mit dem Gaspedal – etwa beim Überholen – überstimmen und über das Bedienmenü ganz ausschalten. Nach jedem Neustart ist das System aber wieder in Betrieb. Ist das sinnvoll? Ein Pro und Contra im Kommentar!

Klaus Uckrow (Stellvertretender Chefredakteur Print): "Fast jeder Kleinwagen verfügt heute schon – meist serienmäßig – über ein System zur Verkehrszeichenerkennung. Doch leider stimmen die im Cockpit angezeigten Ergebnisse nur selten mit der Realität am Straßenrand überein. Anzeigen wie 100 statt erlaubter 50 km/h oder umgekehrt sind eher die Regel als die Ausnahme. Bei Dunkelheit oder in Autobahnbaustellen ist es oft total chaotisch. Meist werden Ortseingangsschilder nicht erkannt oder abseitsstehende Tempobeschränkungen ignoriert. Weitere Problemfälle: verschmutzte Schilder oder regennasse Erfassungskameras. Ich würde solchen Systemen weder meinen Führerschein anvertrauen, noch wegen einer vermeintlichen Tempofreigabe einen Unfall riskieren. Die Ausrede "Das hat mein Auto aber angezeigt" zieht weder bei der Polizei noch vor Gericht. Apropos Anzeigen: Viele Systeme erfassen nur Tempogebote, aber keine zeitlichen Einschränkungen wie Uhrzeiten oder Wochentage. Auch der Hinweis "bei Nässe" wird oft nicht registriert, während andere Hersteller auch Überholverbote und Warnungen vor Wildwechsel erfassen. Die Genauigkeit ist aber selbst bei aufwendigen und teuren Assistenten nicht überwältigend: Im Test der AUTO ZEITUNG erkannte der Testsieger Volvo bei nasser Fahrbahn zwei von neun Verkehrszeichen nicht. Jetzt wird das System sogar mit eingebauter Tempobremse in der EU Pflicht. So treibt die Bürokratie nur die Anschaffungskosten für ein Auto weiter in die Höhe – ohne einen Gewinn an echter Sicherheit. Sinnvoll wäre es, wenn man gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur digitalisieren würde: Jedes Verkehrszeichen könnte dem Fahrzeug mitteilen, was gerade erlaubt oder verboten ist. Dann müsste man sich nicht auf ungenaue Videokameras oder veraltete Navi-Daten verlassen. Das wäre ein echter Gewinn für die Sicherheit. Leider ist das aber nicht in Sicht." Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

