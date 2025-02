Leon Sportstourer ist praktisch und sparsam

Mit klassischem 2.0 TDI bereichert der Cupra Leon Sportstourer unseren Dauertestfuhrpark. Das gefällt und das nervt auf den ersten 3545 km!

Der Cupra Leon Sportstourer im Dauertest der AUTO ZEITUNG

Ein praktischer Kompakt-Kombi fehlte in der SUV-dominierten Dauertest-Flotte der AUTO ZEITUNG. Jetzt ist er da: Dass der Cupra Leon Sportstourer obendrein attraktiv daher­kommt, nehmen wir gern an. Auch wenn die Marke Cupra das Premium-Label der spanischen VW-Tochter Seat ist und ihr Stück für Stück den Rang abläuft, haben wir uns für eine pragmatische Ausstattung entschieden. Neben ein paar schicken Extras wie der Lackierung in Taiga-Graumetal­lic oder den 18-Zoll-Rädern sowie Matrix-Scheinwerfern setzten wir auch bei der Anhängerkupplung ein Häkchen im Konfigurator. Zudem wählten wir noch die ge­samte Armada an Assistenzsys­temen, das Sennheiser-Sound­system und das Winterpaket aus. Verzichtet haben wir dagegen auf teure adaptive Dämpfer und Op­tionssitze. Dennoch summieren sich die Extras auf 14.174 Euro.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Cupra Leon (2024) im Video:

Erster Eindruck

Der Cupra Leon Sportstourer summiert sich zwar zu einem stolzen Preis von 57.189 Euro auf, zeigt sich im Dauertest aber gleich von seiner besten Seite. Die schlanken Ab­messungen machen ihn auch im urbanen Einsatz umgänglich, das Einparken und Rangieren sind ein Kinderspiel. Die tiefe Sitzposition, die die Übersicht einschränkt, steht dabei im Gegensatz zu jener der hohen SUV unseres Fuhrparks. Dafür gefällt die Ergonomie im In­nenraum. Und der praktische Kofferraum mit nahezu ebenem Ladeboden und üppigem Fach darunter unterstreicht zusätzlich die hohe Funktionalität des Kombis. Dank vollständiger Cupra-Connect-Funktionalität ist der Spanier zudem bestens vernetzt. Auch das schnelle Einbinden des Smart­phones und die überarbeitete, nun intuitivere Menüstruktur durch das Facelift überzeugen.

Der aktuelle Dauertest-Fuhrpark:

Das nervt

Obwohl der Cupra Leon Sportstourer wahrnehmbar leiser ist als der im Vergleichstest be­wertete Seat Leon, ist er den­noch recht laut. Für Linderung sorgt zwar das Sennheiser-Sound­system, das störende Frequenzen mit vollmundigen Klängen über­deckt (Kostenpunkt: 610 Euro) – aber nur, wenn man auch die Dinamica-Innenausstattung für weitere 1145 Euro wählt.

Zubehör für Cupra-Fans:



Das gefällt

Das kraftvolle Dreh­moment, das den leichten Cupra Leon Sports­tourer souverän antreibt, und der Verbrauch von aktuell 6,7 l auf 100 km fallen positiv ins Gewicht. Auch die einfache De­aktivierung der Tempolimit- und Spurverlassenswarnung über die Schnellzugriffstaste am Lenkrad erleichtert den Umgang.

AUTO ZEITUNG 04/2025 Cupra Leon Sportstourer 2.0 TDI Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel; 1968 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Vorderrad Leistung 110 kW/150 PS, 3000-4200 U/min Max. Drehmoment 360 Nm, 1600-2750 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4398/1799 (1995)*/1444 mm Leergewicht/Zuladung 1479/556 kg Kofferraumvolumen 520-1604 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 8,5 s Höchstgeschwindigkeit 213 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 4,8 l D Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel