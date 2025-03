Nicht spektakulär im Auftritt, aber ein idealer Reisebegleiter: so der Ruf des Mercedes E-Klasse T-Modell. Die AUTO ZEITUNG überprüft die These mit der 2,0-l-Diesel-Variante, die jüngst zum Dauertest-Fuhrpark gestoßen ist. Ein erster Eindruck!

Das Mercedes E-Klasse T-Modell im Dauertest der AUTO ZEITUNG

Die Mercedes E-Klasse, insbesondere als T-Modell, zählt seit Jahren zu den beliebtesten Businessmobilen und ist bekanntlich wie geschaffen für eifriges Kilo­metersammeln. 2023 debütierte die sechste Generation des schwäbi­schen Oberklasse-Raumgleiters, abermals versehen mit einer Viel­zahl technischer Neuerungen, die das Leben an Bord nicht nur kom­fortabler, sondern auch sicherer machen sollen. Was also liegt näher, als einer der beliebtesten Versionen – dem Mercedes E 220 d 4Matic T-Modell – Gelegenheit zu geben, im Dauertest Überzeu­gungsarbeit zu leisten? Viel Platz für die Personen an Bord, bis zu 1830 l Gepäckraum, 2,1 t gebremste Anhängelast samt optionaler Zugvorrichtung und Anhängerrangier-Assistenten machen den Kombi zum Multi­tool. Entsprechend erfreut sich der in die sündhaft teure Lackfar­be Manufaktur Alpingrau (3749 Euro extra) getauchte Daimler in der Redaktion hoher Nachfrage, speziell als Reisemobil. Nach rund vier Wochen Dauertest-Einsatz stehen bereits über 6000 km auf dem Tacho.

Das nervt

Die Slider-Flächen auf dem Multifunktionslenkrad des Mercedes E-Klasse T-Modell sind anfällig für Fehlbedienungen. Die Bremse packt zwar mit den optionalen größeren Bremsschei­ben an der Vorderachse kräftig zu, das Pedalgefühl lässt aber einen klaren Druckpunkt vermissen.

Das gefällt

Unterwegs ist das Mercedes E 220 d 4Matic T-Modell dank seiner äußerst ef­fizienten Geräuschdämmung die Ruhe selbst. Im Verbund mit der aufpreispflichtigen Luftfederung (Airmatic, 1785 Euro) wiegt er Fahrgäste und Gepäck sanft über den Asphalt. Das entspannt die Besat­zung und setzt damit einen wohl­tuenden Kontrapunkt zur allge­mein verbreiteten Verkehrshektik. Für Gelassenheit sorgt zudem 197 PS (145 kW) starke 2,0-l-Turbodiesel, den ein integrierter 48-V-Star­tergenerator mit 17 kW (23 PS) unterstützt. Dank 440 Nm Zug­kraft schöpft der Fahrer aus dem Vollen – gleichwohl sind Verbräu­che im Sechs-Liter-Bereich pro 100 km problemlos möglich.

Happiger Preis

Der MBUX-Super­screen (nur mit Leder-Paket für 5105 Euro) hält für den die Person auf dem Beifahrersitz einen separaten Touchscreen mit eigenem Zugriff auf das Infotain­ment-Angebot bereit. Wer sich durch die sechs DIN-A4-Seiten lange Ausstattungsliste des – zu­gegeben sehr luxuriös bestück­ten Daimlers – im Konfigurator arbeitet, kommt am Ende auf ei­nen heftigen Preis von 94.717 Euro für das Exemplar unseres Dauertests. Für ein Mercedes E 220 d 4Matic T-Modell, wohlgemerkt…

AUTO ZEITUNG 05/2025 Mercedes E 220 d 4Matic T-Modell Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel, Partikelfilter, SCR-Kat.; 1993 cm³ Antrieb 9-Stufen-Automatik; Allrad Leistung 145 (+17) kW/197 (+23) PS bei 3600 U/min Max. Drehmoment 440 Nm bei 1800–2800 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4949/1880 (2060)*/1469 mm Leergewicht/Zuladung 1840/615 kg Kofferraumvolumen 615–1830 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 227 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 5,2 l D Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel