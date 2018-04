Der kompakte Mitsubishi Colt war das kleinste Modell in der Modellpalette des japanischen Autoherstellers und auch schon seit 1962 ein bekannter Name im Produktportfolio. Das aktuelle Modell wurde 2008 vorgestellt und ist als Drei- oder Fünftürer zu haben. Unter der Haube des kleinen Japaners schlagen ausschließlich Benziner-Herzen die zwischen 75 und 109 PS. In Deutschland ist zudem eine 150 PS starke Ralliart-Version des Colt erhältlich. Die Produktion wurde 2012 eingestellt.