Wenn es um Campervans gibt, kommt man kaum am Ford Nugget (2019) vorbei. Er ist bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und bietet mit Aufstell- oder Hochdach-Varianten sowie der Langversion Nugget Plus etwas für jeden Geschmack.

Campervan Ford Nugget in Kooperation mit Westfalia

Der Ford Nugget (2019) ist eine absolute Ikone unter den Campervans und gehört zu den meistverkauften Modellen. Schon 1986 wurde er eingeführt und hat sich seitdem zu einem echten Kassenschlager in dem Segment entwickelt. In Zusammenarbeit mit Westfalia kam im Jahr 2019 die aktuelle Generation auf den Markt. Und zwar nicht nur als klassischer Nugget mit Hoch- oder Aufstelldach, sondern auch als Ford Nugget Plus mit längerem Radstand und Hochdach für die Extraportion Platz. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf gebrauchter Wohnmobile (Video): !--endfragment-->!--startfragment-->

Innenraum: Beliebtes Zwei-Raum-Konzept im Ford Nugget

Beliebt ist der Nugget vor allem aufgrund des Zwei-Raum-Konzepts, bei dem Wohnraum und Küche voneinander getrennt sind. Im Wohnbereich lässt sich mithilfe eines Klapptisches und drehbaren Sitzen der Fahrerkabine im Handumdrehen eine gemütliche Sitzgruppe schaffen, die für bis zu fünf Personen Platz bietet. Hinter der Sitzbank findet die L-förmige Küchenzeile Platz, die unter anderem mit Zweiflammen-Gaskocher, Spülbecken und 40-Liter-Kompressor-Kühlschrank ausgestattet ist. Frisch- und Abwasser stehen in jeweils 42-Liter-Tanks parat. Nachts verwandelt sich die Sitzgruppe in ein gemütliches Doppelbett (215 x 130 Zentimeter).

Ein weiterer Schlafplatz befindet sich je nach Variante unter dem Aufstell- oder Hochdach. Wer den Ford Nugget mit Aufstelldach kauft, profitiert von der geringen Außenhöhe (2,06 Meter), mit der die meisten Tiefgaragen unproblematisch bleiben. Dafür muss man allerdings auf das großzügige Raumgefühl und zusätzliche Möglichkeiten der Hochdach-Variante verzichten. Praktisch: In der kurzen Version des Ford Nugget (2019) muss man zwar auf Komponenten wie Toilette und Waschbecken verzichten, hat aber an der Rückseite der Küche die Möglichkeit, unter einer Außendusche zu duschen. Geheizt wird mit der serienmäßigen Standheizung.

Nugget Plus mit Toilette und Waschbecken

Foto: Ford

Dank des langen Radstands, bietet der Ford Nugget Plus (hier im Test) in der Länge 36,7 Zentimeter mehr Raum. Der kommt der Badausstattung zugute. Hier gibt es nämlich eine fest eingebaute Toilette im Heck, die mit einem Sichtschutz abgetrennt ist. Außerdem steht ein Klapp-Waschbecken zur Verfügung. Dazu gibt es optional weitere Ausrüstung wie einen Campingtisch und -stühle. Der Ford Nugget Plus (2019) ist ausschließlich mit Hochdach zu haben. Die Preise für den kurzen Ford Nugget (2019) starten bei 66.117 Euro für die Aufstelldach-Variante. Mit Hochdach kostet er ab 66.496 Euro. Der längere Ford Nugget Plus hat einen Einstiegspreis von 72.092 Euro (alle Preise Stand Juni 2023). !--endfragment-->!--startfragment-->

Ähnliche Wohnmobile:

Das Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Foto: Ford

Der Ford Nugget basiert auf dem Transporter Ford Transit Custom, der in Zusammenarbeit mit Westfalia in den Campervan verwandelt wird. Antriebsseitig stehen nur Dieselmotoren zur Verfügung. Und zwar der Vierzylinder-Turbodiesel EcoBlue mit zwei Litern Hubraum in drei Leistungsstufen. Die Einstiegsvariante leistet 105 PS (77 kW) und ist ausschließlich für den kurzen Nugget erhältlich. Die höheren Leistungsstufen mit 130 PS ( 96 kW) und 170 PS (125 kW) sind auch im Nugget Plus verfügbar. Darüber hinaus bietet der Transit Custom eine Vielzahl an Assistenzsystemen (z.B. Tempomat, Rückfahrkamera, Totwinkel-Assistent, Fußgängererkennung) sowie das Infotainmentsystem Ford Sync 3 mit großem Touchscreen. !--endfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->!--startfragment-->