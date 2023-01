Standheizungen sind teuer, den Motor im Stand warmlaufen lassen verboten. Wie bekommt man im Winter also den Wagen angenehm warm? Auto-Heizlüfter liefern eine einfache, schnelle und intuitive Lösung für das eisige Problem. Wir stellen im Vergleich die besten Modelle vor.

Morgens in ein warmes Auto zu steigen, obwohl draußen Minusgrade herrschen? Das dürfte den meisten Autofahrer:innen gefallen. Was viele nicht wissen: Bei der Heizung im Winter muss man sich nicht ausschließlich auf die Wärme des Motors verlassen. Auch zu einer Standheizung gibt es kostengünstige und sparsame Alternativen: Mobile Heizlüfter für den Pkw. Wir zeigen die besten Modelle und erklären, worauf beim Kauf zu achten ist.

Unser Favorit: Mobile Auto Heizung von Branson

Sehr zu empfehlen ist die Brandson Komfort KFZ-Autoheizung. Mit einer Power-Leistung von 1450 Watt sorgt sie auch bei eisigen Temperaturen für einen warmen Innenraum. Die vereiste Windschutzscheibe lässt sich dann einfach mit dem Scheibenwischer freimachen. Mit knapp 120 Euro ist sie eine kostengünstige Alternative zur Standheizung, die je nach Kfz-Modell weit über 1000 Euro mit Einbau kostet. Den mobilen Heizlüften kann man praktischerweise neben dem Gebrauch im Auto auch zu Hause in den Wohnräumen oder im Wohnmobil einsetzen.



Was ist ein Auto-Heizlüfter und wofür benötig man ihn?

Ein Auto-Heizlüfter ist ein elektrisches Gerät, das aus einem Heizelement und einem Ventilator besteht. Es erhitzt Luft und kann diese in eine bestimmte Richtung blasen. Gelegentlich spricht man von Heizgebläse oder Mini-Heizlüftern. Heizlüfter dienen zum vorübergehenden Erwärmen von Innenräumen, etwa beim Pkw, und können im Winter zum Entfrosten der Scheiben verwendet werden. Sie sind perfekt, wenn man keine Lust auf einen kalten Start in den Arbeitstag hat und es lieber schnell warm haben möchte. Beim Kauf sollte aber auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass das Gerät für den Einsatz im Auto gedacht ist.

Die besten Auto-Heizlüfter im Überblick

Zur Entscheidungshilfe haben wir hier die gängigsten Modelle in einem Auto-Heizlüfter-Vergleich zusammengefasst. Hier sind unsere Favoriten:

Dometic Innenraum Heizlüfter Auto

Ein Gerät mit besonders kompakten Maßen ist die Innenraumheizung Termini II von Dometic. Die 1400 Watt Leistung sorgt für schnelle Wärme im Winter und lässt sich per Zeitschaltuhr steuern. Mit dem Klick-in-Befestigungskit ist der Lüfter schnell verbaut – beispielsweise unter dem rechten Handschuhfach. Von hier kann sich die Wärmeleistung perfekt entfalten. Das flache Design macht’s möglich, dass das Gerät ganzjährig im Fahrzeug bleiben kann, ohne zu stören.



Tragbare Auto-Heizung

Eine besonders kostengünstige Alternative ist dieser tragbare Kfz-Heizlüfter von FLYEER. Er lässt sich einfach über den Zigarettenanzünder laden, sodass das Gerät immer dort bleiben kann und während der Fahrt geladen wird. Mit dem um 360° Grad drehbaren Halter lässt sich die Richtung des Luftstroms flexibel einstellen. Pluspunkt: Im Sommer kann das praktische Produkt als Lüfter genutzt werden, um den Innenraum zu kühlen.



Energiesparende Keramik-Heizung

Für eine möglichst energieeffiziente Form der Kfz-Zusatzheizung empfiehlt sich ein PTC-Lufterhitzer. Die Abkürzung PTC beschreibt ein elektrisches Bauteil mit Keramik-Basis als temperaturunabhängigem Widerstand, die als Keramik-Heizlüfter verwendet wird. Über den zwölf Volt Kfz-Anschluss lässt sich der Lüfter unkompliziert laden. Die Heizleistung ist für zusätzlichen Komfort automatisierbar. Im Vergleich zur Autoheizung über den Motor ein deutliches Plus.



Brandson Heizlüfter

Äußerst beliebt bei Amazon-Kund:innen: der Brandson Schnell-Heizlüfter Auto aus PC und ABS-Material. Mit seinen 2000 Watt heizt der Preis-Leistungs-Sieger die Umgebungsluft schnell auf. Das Thermostat ist flexibel einstellbar. Nach erreichter Temperatur schaltet das Modell dank automatischem Überhitzungsschutz selbstständig ab.



Auto-Heizlüfter-Typen im Vergleich

Autoheizung mit 12 V

Autoheizung mit 12 V Das perfekte Modell für alle, die nicht regelmäßig den Akku-Heizlüfter zum Aufladen nach Hause tragen möchten. Dieser Heizungstyp lädt einfach über die Zwölf-Volt-Buchse alias Zigarettenanzünder auf. Auch bei längeren Fahrten oder Campingausflügen ohne Zugang zu einer heimischen 230 Volt-Steckdose ist diese Option sinnvoll. Einen Nachteil wollen wir aber nicht verschweigen: Zwölf-Volt-Heizlüfter gehen zulasten der Autobatterie. Aus diesem Grund sollte das Gerät beim morgendlichen Enteisen des Fahrzeugs nie länger als 15 bis 20 Minuten laufen. Sonst kann es zu Startschwierigkeiten des Motors kommen.

Auto-Heizlüfter mit Akku

Ein Auto Heizlüfter mit Akku kann problemlos höhere Spannung mit 230 oder 220 Volt haben und dann auch Leistung von 1000 bis 2000 Watt bringen. Er lässt sich zu Hause an der Steckdose laden. Es gibt aber auch Wechselrichter, die das optionale Anschließen am Zigarettenanzünder ermöglichen. Ein leerer Akku ist also auch dann kein Problem, wenn eine Steckdose gerade außer Reichweite ist. Heizungen mit Akku haben den Vorteil, dass man sie für unterschiedlichste Zwecke nutzen kann. Für das winterlich vereiste Auto ebenso, wie für kalte Räume im Haus oder Garten.



Heizlüfter mit Fernbedienung

Die Steuerung einer Heizung im Auto ist über eine Fernbedienung oder Zeitschaltuhr möglich. So lässt sich der Heizvorgang starten, bevor man selbst das Haus verlässt. Zum Zeitpunkt der geplanten Abfahrt haben die Auto-Ventilatoren bereits ganze Arbeit geleistet und die Scheiben sind frei. Die Steuerung empfiehlt sich besonders für Berufstätige, die jeden Tag um die gleiche Uhrzeit zur Arbeit aufbrechen.

Tragbarer Heizlüfter fürs Auto

Tragbare Auto Heizlüfter bieten die höchste Flexibilität bei der Nutzung. So kann beispielsweise gezielt die Luft im Innenraum getrocknet werden, wie es auch ein Auto-Ventilator tun würde. Ebenso kann der Heizstrahl gezielt auf die Windschutzscheibe oder Heckscheibe gerichtet werden, um Vereisungen zu lösen. Ein deutlicher Vorteil im Vergleich zu festinstallierten Standheizungen.

Auto-Innenraumheizung

Als Auto-Innenraumheizung empfehlen sich je nach Fahrzeugtyp und Pkw-Nutzung unterschiedliche Modelle. Die Wahl zwischen einer Zwölf-Volt-Option oder einem Akku-Gerät wie auch einer ABS- oder Keramik-Heizung sollte also gut überlegt sein.

Wie funktioniert ein Heizlüfter fürs Auto?

Im Prinzip arbeitet ein Auto Heizlüfter wie ein Haartrockner. In seinem Inneren befinden sich ein oder mehrere Heizelemente aus Metall oder Keramik. Über einen Lüfter wird die kalte Luft aus dem Fahrzeuginneren ins Gehäuse gezogen. Dort wird sie über die Heizstäbe erwärmt und anschließend in den gewünschten Bereich des Autos geleitet.

Worauf sollte man beim Kauf eines Auto-Heizlüfters achten?

Keine Frage: Als Alternative zur teuren Standheizung sind Auto Heizlüfter äußerst attraktiv. Bei der Kaufberatung zum Heizlüfter sollte aber der Alltagsgebrauch des Autos mitbedacht werden. Wer sich unsicher ist, kann zur Akku-Variante greifen, die optional über den Zigarettenanzünder geladen wird. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Wichtig ist, dass man nur Produkte als Innenraumheizung verwendet, die auch extra für die Nutzung im Pkw ausgeschrieben sind. Andere Heizlüfter sind meist für deutlich größere Räume entwickelt und können eine Brandgefahr darstellen. Bei der Wahl der Watt-Höhe sollte mitbedacht werden, dass die Nutzung eines zusätzlichen Heizgeräts im Auto auch auf der nächsten Stromrechnung spürbar sein wird. Ein Heizgerät mit mehreren tausend Watt Leistung ist letztendlich nicht nur beim Kauf etwas teurer, sondern bringt auch langfristig gesehen höhere Kosten mit sich. Hier gilt es, Komfort gegen Wirtschaftlichkeit abzuwägen, und so die beste Entscheidung für die eigene Auto-Nutzung im Winter zu treffen.

