Mehr Glamping im Marco Polo

Automatisches Nivellieren, volle Assistenzsystempackung, Smarthome-Features. Das neue Mercedes V-Klasse Marco Polo Facelift (2024) bringt zahlreiche große wie kleine Neuerungen mit sich, die wir bei einer ersten Testfahrt auf die Probe stellen.

Neuorientierung im V-Klasse-Programm: Mit der Modellpflege wird der Mercedes-Van noch luxuriöser, mit aktuellen Assistenz- und Sicherheitssystemen aufgerüstet, das Cockpit komplett digitalisiert. Und nun geht das Stühlerücken auch beim neuen Mercedes Marco Polo Facelift (2024) los, dem jahrzehntealten Campervan-Dauerbrenner auf Basis der V-Klasse, des Vito und ihrer Vorgängermodelle. Auch hier steuert Mercedes einen klaren Luxus-Kurs, die einfacheren und preisgünstigeren Modelle gibt es nicht mehr, man sieht sich dabei von den Kund:innen klar unterstützt: Die kaufen den Marco Polo gern mit kompletter Sonderausstattung und dem größten Motor. Dass dafür dann statt des immer noch stattlichen Basispreises von 70.239 Euro (Stand: Juni 2024) für den Einstiegs-Marco Polo mit 220 d-Dieselmotor schnell über 90.000 Euro zu bezahlen sind, scheint nicht zu stören. Nun steht der überarbeitete Camper zur ersten Testfahrt bereit.

Erste Testfahrt: Mercedes Marco Polo Facelift (2024) mit mehr Glamour

Der Autobauer sieht das neue Mercedes Marco Polo Facelift (2024) dabei weniger in der rustikalen Campervan-Ecke, sondern möchte "Glamping"-Erlebnisse möglich machen: Draußensein, ohne auf glamourösen Stil und großen Komfort zu verzichten. Die Campingausstattung kommt nach wie vor von Westfalia, hier hat sich auch kaum etwas geändert: Das Aufstell- und das Schlafdach, die zum Bett umbaubare Zweier-Sitzbank hinten, die Küchen- und Schrankeinbauten – alles zeigt sich bei der ersten Testfahrt in bewährter Qualität und Funktionalität. Neu ist lediglich ein zusätzliches Dekor in Aquamarinblau-Anthrazit, das im Vergleich zum bekannten Yacht-Holzboden-Look und zu den beigen Sitzen nun etwas jünger und sportlicher wirkt.

Altbewährtes wurde gezielt aufgefrischt

Auch in anderer Hinsicht ist das neue Mercerdes Marco Polo Facelift (2024) ganz der Alte geblieben. Es sind die kleinen Verbesserungen im Detail, die ihn auszeichnen. So wurden etwa Steuerung und Anzeige der Campingfunktionen über das MBUX-Infotainmentsystem um eine Smartphone-App erweitert – hier kann man eine Vielzahl von Funktionen bequem fernsteuern oder einsehen: Innenlicht, Heizung, Füllstände, Heben und Senken des Aufstelldachs, Audioanlage, die Liste hört gar nicht mehr auf.

Foto: Mercedes

Die größte Technikinnovation kann sich aber wirklich sehen lassen: Wer das optionale Airmatic-Luftfahrwerk kauft, kann in einem weiteren Schritt eine automatische Fahrzeugnivellierung bestellen. Das gesamte Paket kostet zwar über 3600 Euro, ist im Campingalltag aber eine praktische Hilfe: Auf Knopfdruck nivelliert sich das neue Mercedes Marco Polo Facelift (2024) automatisch aus, dabei werden abschüssige oder unebene Stellplätze ausgeglichen. Jedes Rad kann sich um fünf Zentimeter einziehen oder um sieben Zentimeter strecken, so werden Nivellierkeile und penibles Umrangieren überflüssig. Auf unserer ersten Testfahrt mit dem Kundenliebling V 300 d mit 237 PS (174 kW) hat das hervorragend funktioniert – die komfortable, kraftvolle und hochwertige Marco Polo dürfte also auch in Zukunft Abenteurer mit Genussanspruch bis ins Detail begeistern.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 09/2024 Mercedes V 300 d Marco Polo Technische Daten Motor 4-Zylinder, Biturbo; 1950 cm³ Antrieb 9-Gang, automatisch; Hinterrad Leistung 174 kW/237 PS Max. Drehmoment 500 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5140/1928/1990 mm Leergewicht/Zuladung 2550/475 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4/4 Herd/Heizung Zweiflammen-Gaskocher/Diesel Gas 1 x 11 kg Frisch-/Abwasser 38/40 l Preis Grundpreis 78.415 € Alle Daten Werksangaben