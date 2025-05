"Never change a running system": Das interessiert Toyota mal so gar nicht, denn der Kassenschlager RAV4 wrd zur sechsten Generation hin komplett umgekrempelt. Was neu ist, deuten erste Infos und Fotos des Toyota RAV4 (2025) an!

Am 21. Mai 2025 ist es so weit: Toyota lässt die Hüllen vom RAV4 fallen. Bis dahin macht es der Hersteller noch einmal spannend mit einem Satz neuer Teaserbilder.

Preis: Der Toyota RAV4 (2025) könnte knapp über 30.000 Euro kosten

Auch 2024 stand Toyota wieder an der Spitze der erfolgreichsten Hersteller: Mit rund 10,8 Mio. verkauften Fahrzeugen weltweit überflügelte der japanische Hersteller sogar Volkswagen mit 8,69 Mio. verkauften Autos. Als Kassenschlager zählt neben dem Toyota Corolla (1,04 Mio.) auch der Toyota RAV4 mit 1,02 Mio. verkauften Einheiten 2024. In den USA überholte das japanische SUV sogar den Ford F-150. Bei so einem erfolgreichen Fahrzeug liegen die Erwartungen an den Nachfolger entsprechend hoch. Umso spannender macht es Toyota bei der Präsentation der sechsten Generation des RAV4, denn der Hersteller gewährt mit einigen Teaserfotos vorab einen ersten Ausblick auf den Thronfolger, ehe er am 21. Mai 2025 dann endgültig der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Die Bilder verraten, dass Toyota zumindest optisch neue Wege einschlagen wird. Technisch wiederum dürfte sich nicht allzu viel verändern. Dementsprechend stehen die Chancen gut, dass sich der Einstiegspreis auch mit der neuen Generation im niedrigen 30.000-Euro-Bereich ansiedeln.

Antriebe: Noch keine gesicherten Informationen

Was die Antriebe angeht, ist beim Toyota RAV4 (2025) noch nichts Gesichertes bekannt. Natürlich ist es möglich, dass Toyota auf neue Motoren setzt. Deutlich wahrscheinlicher dagegen ist, dass der Hersteller die bestehende Motorenpalette anpasst. So könnten die hybridisierten RAV4-Derivate eine vergrößerte Batterie erhalten, welche die rein elektrische Reichweite auf rund 100 km erhöhen könnte. Ob der 2,5-l-Vierzylinder für die USA noch eine Zukunft hat? Eher nein, aber das ist an dieser Stelle nur Spekulation. Dennoch halten wir es für denkbar, dass der RAV4 auch in den Staaten als reines Hybrid-Modell an den Start rollen wird – ganz nach europäischem Vorbild.

Exterieur: Der RAV4 wird ein ganzes Stück kantiger

Mit der sechsten Generation wird der Toyota RAV4 (2025) deutlich kantiger und orientiert sich optisch am Toyota Land Cruiser. Die Teaserbilder zeigen den Wagen nur von oben, doch lässt sich auf den pixeligen Ansichten bereits die geradlinige Designsprache erhaschen, die an markante Designelemente des Toyota Prius erinnern.

Interieur: Neue Armaturen und eckiges Design

Zum Innenraum des Toyota RAV4 (2025) gibt es überschaubar viele Infos. Der Hersteller hat zwei Teaserbilder veröffentlicht, in denen die Mittelkonsole und ein Teil der Armaturen zu sehen ist. Während sich ersterer mit neu angeordneten Ablagefächern, Becherhaltern und Tasten zeigt, kommen die Instrumente ebenfalls in einer neuen Anordnung sowie in einem eckigen Design daher. Besonders auffällig ist das kastige Element hinter dem Lenkrad, das neben dem digitalen Kombiinstrument anscheinend auch das Head-up-Display enthält – so jedenfalls deuten wir die große Öffnung hinter dem Display.