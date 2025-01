Wird der nächste CX-5 zum Elektroauto?

Der Mazda CX-5 ist und bleibt das Zugpferd der japanischen Marke, auch auf dem deutschen Markt. Trotzdem ist er Anfang 2025 nicht mehr konfigurierbar. Das ist zur Zukunft des Kompakt-SUV bekannt.

Seit dem letzten Facelift im Jahre 2022 ist der Mazda CX-5 in Deutschland durchgehend das erfolgreichste Modell der Marke – selbst im Zeitraum Januar bis November 2024 machte er noch rund ein Viertel der Neuzulassungen aus. Nichtsdestotrotz scheint sich die angejahrte zweite Generation langsam zu verabschieden und ist Stand Januar 2025 auch nicht mehr neu konfigurierbar. Aber es geht weiter: Wie Mazda 2024 in einem Geschäftsbericht ankündigte, wartet die dritte Generation mit einem Hybridantrieb auf und wird demnach nicht zum Vollelektriker, was wiederum die Einführung eines neuen elektrischen Kompaktmodells oberhalb des MX-30 realistisch erscheinen lässt.

Informationslage zum nächsten Mazda CX-5 (2026) noch dünn

Für den Mazda CX-5-Hybrid (2026) rechnen wir mit einer offiziellen Präsentation Ende 2025 oder Anfang 2026, wobei Mazda Näheres – beispielsweise die Art des Hybridantriebs – bislang erfolgreich verschweigt. Allem Anschein nach hält der Hersteller jedoch am grundsätzlichen Erfolgsrezept des SUV fest. Demnach dürfte auch die Neuauflage Maße von rund 4,5 bis 4,6 m länge sowie ein Kofferraumvlumen von rund 500 bis 1700 l aufweisen. Wir dürfen also gespannt bleiben!