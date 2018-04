Den CX-5 präsentierte Mazda zur IAA 2011 als Konkurrenten zum VW Tiguan. Die Markteinführung in Deutschland wurde im Frühjahr 2012 vollzogen. Das Crossover ist 4,55 Meter lang, hat 2,70 Meter Radstand und wird mit Front- und Allradantrieb angebote - in vier verschiedenen Leistungsstufen. Außer einem 2.0-Benzindirekteinspritzer mit 160 und 165 PS gibt es einen Diesel mit 2,2 Liter Hubraum, der 150 PS oder 175 PS leistet. Bei der Karosserie setzen die Japaner auf Leichtbau aus Stahl, so dass der Mazda CX-5 bis zu 100 Kilo leichter sein soll als seine Konkurrenten. Im Frühjahr 2015 bekommt die SUV-Modellreihe ein Facelift mit LED-Scheinwerfern und neuem 192 PS-Benziner.