Der Toyota RAV4 war 1994 einer der Mitbegründer der SUV-Ära in Europa. Seit 2013 läuft die vierte Generation vom Band. 2016 gab es ein umfangreiches Facelift. Seitdem bietet Toyota auch eine Hybrid-Version des RAV4 an. Seit Anfang 2018 gibt es keinen Diesel mehr im Angebot. Die Japaner konzentrieren sich in Zukunft verstärkt auf Benzin-Hybride. Die nächste Generation des einstigen Trendsetters wird auf der New York Auto Show 2018 präsentiert.