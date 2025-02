Schicker Hochdach-Campervan für vier

Das Hochdach gehört bei der hessischen Manufaktur zum guten Ton. Der La Strada Avanti F (2024) bringt hier ein Hubbett unter – und wird dadurch sogar familientauglich. Das ist der Preis des edlen Individual-Campervans.

Preis: La Strada Avanti F (2024) ab 82.428 Euro

Familientaugliche Campervans (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) gibt es wie Sand am Meer. Und auch besondere Bettlösungen, die auf das Aufstelldach verzichten können, gibt es einige. Dünner wird es jedoch, wenn man das ganze noch mit einer Extraportion Individualismus und Manufakturausbauqualität garnieren möchte. Der La Strada Avanti F (2024) bringt alles mit und verpackt das Kastenwagen-Gesamtpaket in einer 6,36 m langen Fiat-Ducato-Karosserie. Dieser wird von den Echzeller:innen für den Umbau mit dem "Superhochdach" geordert, wie es offiziell im Fiat-Katalog genannt wird. Günstig ist der Avanti F mit einem Einstiegspreis von 82.428 Euro (Stand: Februar 2025) nicht, doch das nehmen Kund:innen der hessischen Manufaktur gerne in Kauf. Denn im Gegensatz zum Ducato-Campervan von der Stange lässt der La Strada-Konfigurator nicht nur die Auswahl von ein bis zwei optionalen Wohnwelten zu, sondern erlaubt die optische Anpassung nahezu jeder Polster- und Möbelfläche im ganzen Wohnraum. Diesen schauen wir uns im Folgenden genauer an.

Innenraum: Doppelboden dank Superhochdach

Der Aufbau des La Strada Avanti F (2024) folgt zunächst dem Standard-Grundrisstypus der meisten Kastenwägen zwischen sechs und sieben Metern Außenlänge: Dinette vorne, Küche und Bad in der Mitte, ein Doppelbett (197 x 145 cm) im Heck. Die vier Sitzplätze im Avanti F sind übrigens alle per Dreipunktgurt gesichert. Der Edel-Campervan bringt das alles jedoch im bereits erwähnten Superhochdach-Fiat-Ducato unter, der damit insgesamt 2,89 m von Fahrbahn bis Dachoberkante misst. Damit hebt er sich nicht nur beim Thema Kopffreiheit im Wohnraum von der günstigeren Konkurrenz ab, sondern auch beim Thema doppelter Ladeboden. Dieser ist so bei La Strada nahezu einmalig in der Kastenwagen-Klasse und sorgt auch für eine bessere Isolierung unter den Füßen der Reisenden.

Ein Highlight des La Strada Avanti F (2024) versteckt sich im Dachhimmel über dem Fahrerhaus. Der große Kunststoffhaltegriff und die Spalten zu den Seitenwänden verraten es: Hier verbirgt sich Bett Nummer zwei. La Strada selbst spricht zum Hubbett (200 x 130 cm), wobei es sich kompakt zusammenfaltet und so das Raumgefühl weniger einschränkt als die "klassische" starre Version, die sich einfach von der Decke absenkt. Was es dagegen mit den "Standard"-Hubbetten teilt: Der Stauraum über dem Fahrerhaus sowie Dachstauschränke müssen für die Zusatzschlafplätze weichen. Mit dem La Strada Avanti EBF haben die Hess:innen übrigens einen identisch langen und hohen Grundriss mit Hubbett im Angebot, jedoch mit Einzelbetten im Heck. Gegen Aufpreis ist auch ein Sitzgruppenumbau mit Notschlafplatz möglich.

Bei der Küche des Avanti F dürften Wohnmobilist:innen keine Wunder erwarten. Voll ausgestattet ist sie mit Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test), separat abdeckbarer Spüle, klappbarer Arbeitsflächenerweiterung und einem 80-l-Absorberkühlschrank mit AES-Technologie (automatische Energiewahl). Optional lässt sich auch ein Kompressorkühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) anstelle des Absorbergeräts im Schrank rechts der Seitenküche einbauen, dann sogar mit 90 l Stauraum für Reiseproviant. Töpfe, Pfannen, Teller & Co. können in insgesamt fünf Schubladen unter der Arbeitsfläche der Küche verstaut werden sowie in einem schmalen Schränkchen zwischen Sitzbank und Bad. Die Nasszelle bleibt ebenfalls Campervan-typisch kompakt. Dafür verzichtet La Strada auf jeglichen Umbaubedarf, denn Waschbecken wie auch Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) bleiben auch beim Duschen an Ort und Stelle.

Als Heizung steht ab Werk trotz der beachtlichen Größe und Höhe des La Strada Avanti F (2024) nur eine Truma Combi 4 zur Verfügung. Diese wird jedoch durch den bereits erwähnten Doppelboden und die damit bessere Isolierung nach unten genauso unterstützt wie durch die serienmäßigen Seitz-Isolierfenster. Wer mit dem Avanti F zum Wintercamping aufbrechen möchte, sollte noch in die optionale Isolierung und Beheizung für den 90-l-Abwassertank investieren. La Strada bietet jedoch auch viele Upgrades für das Heizungssystem an. Neben der 4E mit zusätzlichem Elektroheizstab gibt es auch die leistungsstärkere Combi 6 und 6E. Die Heizung lässt sich mit Wechsel auf die Truma Combi D6 auch unabhängig vom Gasvorrat an Bord mit Diesel (so eine Standheizung nachrüsten) betreiben – die D6E entsprechend mit Diesel und Strom. Der Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) mit 100 l Volumen (Fahrbefüllung: 30 l) befindet sich – wie üblich im Campervan – im Innenraum

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Die Avanti-Baureihe der Echzeller:innen baut traditionell auf dem Fiat Ducato auf, da macht der La Strada Avanti F (2024) natürlich keine Ausnahme. Und auch er darf als Edel-Campervan so bereits in der Basis von einem erweiterten Lieferumfang profitieren. Denn während es beim Motor zum Einstieg – wie auch bei vielen anderen Campervans auf gleicher Basis in dieser Preisklasse – bei der 140 PS (103 kW) starken Leistungsstufe des 2,2-l-Turbodiesels (die Geschichte des Dieselmotors, hier) bleibt, ist bereits serienmäßig die Achtstufen-Wandlerautomatik (Arten, Aufbau und Funktion eines Automatikgetriebes erklärt) an den Vierzylinder angeflanscht. Das relativiert den Basispreis und schmälert auch den Aufpreis auf die Top-Motorisierung mit 180 PS (132 kW). Dieser liegt nämlich bei vergleichsweise kleinen 2784 Euro, die Automatik ist auch hier serienmäßig dabei.

Aufgrund der Dimensionen des Campervans kommt stets das Maxi-Chassis des Fiat Ducato zum Einsatz. Dieses lasten die Hess:innen ab Werk bereits auf 4,25 t technisch zulässige Gesamtmasse auf. Ablastungen gibt es je nach Gewichtsbilanz optional. Da jedoch bereits die Masse im fahrbereiten Zustand von La Strada mit etwa 3100 kg angegeben wird, lässt sich die 3,5-t-Schwelle mit etwas Zubehör recht schnell überschreiten.

Fahreindruck: Der Ducato passt so gut wie noch nie

Es zählt zu den Vorzügen der hessischen Manufaktur-Camper, dass alles an Bord nicht nur lecker aussieht, sondern auch so tadellos funktioniert, wie es der gehobene Preis von nahelegt. Selbst an eine Neigungseinstellung für die steile Lehne der Rückbank wurde gedacht – das bietet sogar die hochpreisige Konkurrenz nicht mal gegen Aufpreis. Auch der Liegekomfort dank Tellerfedern für Heck- und Hubbett ist in der Kastenwagen-Szene nicht alltäglich. Ein Teilintegrierter der Mittelklasse offeriert fürs gleiche Geld zwar mehr Wohnraum und meist auch ein größeres Bad, aber nicht die Individualisierungsmöglichkeiten des neuen La Strada Avanti F, bei dem sich – theoretisch – rote Paisley-Polster mit betongrauen Schrankklappen kombinieren lassen. Was es auch gegen Aufpreis nicht gibt, ist eine andere Basis als den Fiat Ducato. Die gepflegte Aussprache eines Mercedes Sprinter würde gut zur feinen Familienpackung passen, aber den Mercedes hat La Strada für seine Topmodelle Regent und Nova reserviert. Und der modernisierte Ducato passt speziell mit dem neuen Infotainment-Paket, dem 180-PS-Motor und dem Automatikgetriebe so gut zum La Strada Avanti wie nie.

Von Christian Steiger