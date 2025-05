Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Angenehm konturierte, elektrisch einstellbare Sitze in der GT-line.

Auch nach drei Jahren am Markt ist der Sportage der fünften Generation ein ansehnliches SUV. Ein Facelift steht trotzdem kurz bevor.

Kia Sportage als Plug-in-Hybrid und Diesel im direkten Vergleich

Auf die Karosserieform Kompakt-SUV können sich viele Menschen einigen, wie die Verkaufszahlen belegen. Doch schon beim Antrieb gibt es diverse Präferenzen, die nur wenige Marken so konsequent abdecken wie Kia beim Sportage. Das SUV gibt es mit klassischem Benziner, als Mildhybrid, als Selbstzünder, als Voll- und als Plug-in-Hybrid. Wer vollelektrisch unterwegs sein will, kann zwar nicht Sportage fahren, wird mit dem recht ähnlich positionierten EV3 aber ebenfalls von Kia bedient. Zusätzlich bieten die Koreaner:innen den Sportage je nach Motor auch mit einer Allrad-Option an. Wir haben den Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid und den Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD zum direkten Vergleich geladen!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Kia EV3 (2024) im Fahrbericht (Video):

Die Fahrleistungen liegen um Welten auseinander

Allrad plus Plug-in-Hybrid- oder Dieselantrieb offeriert Kia zu Grundpreisen, die lediglich 440 Euro auseinanderliegen. Ganz anders sieht es bei den Leistungsdaten aus. Der Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD muss zwar rund 230 kg weniger in Bewegung bringen, doch sind seine Voraussetzungen mit 136 PS (100 kW) und 320 Nm Drehmoment eher limitiert. Zum Mitschwimmen auf der Drehmomentwelle reicht das allerdings fraglos aus, und auch das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet schön geschmeidig. Doch an die Souveränität des Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid reicht der Diesel bei Weitem nicht heran.

Auch interessant:

Der Sportage mit Stecker verknüpft einen 1,6-l-Vierzylinder-Turbo mit einem 67 kW (91 PS) starken E-Motor. Die Systemleistung liegt bei fülligen 252 PS (185 kW), und auch das Drehmoment von 350 Nm überflügelt das des selbstzündenden Bruders. Mehr als drei Sekunden Vorsprung beim Standardsprint sind objektiv wie subjektiv Welten. Die sechsstufige Automatik des Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid erledigt dabei ebenfalls unauffällig seinen Job, und das Antriebs-Duo portioniert nur unter Volllast deutlich spür- und hörbar seinen Verbrenner- sowie Elektro-Anteil. Wirkliche Effizienzwunder sind allerdings beide SUV nicht. Der Plug-in-Hybrid verbraucht trotz 40 km realer E-Reichweite 6,5 l Super im Mittel. Der Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD genehmigt sich glatte sieben Liter.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Im Alltag schlägt die Stunde des Diesels

Beim Nutzwert schenken sich die Kontrahenten übrigens nichts – fünf Personen samt Gepäck reisen in beiden auf klassenüblichem Platzniveau. Auch der Komfort passt jeweils – der Kia Sportage ist ein umgängliches Kompakt-SUV. Dass beide Varianten fast gleich viel kosten, verdankt der PHEV einem "Trick": Er startet in der weniger umfangreichen Vision-Ausstattung, während der Diesel als Spirit serienmäßig Annehmlichkeiten wie elektrisch einstellbare Sitze und 18-Zoll-Felgen hat. Unterm Strich fährt man mit dem Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD günstiger – sowohl vor als auch nach dem Einbeziehen des Wertverlusts, der ihn ohnehin als wertstabiler ausweist. Je mehr Kilometer man im Jahr fährt, desto größer wird der Vorteil für den Selbstzünder. Das macht den Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid aber nicht unattraktiv: Er ist deutlich stärker und bei konsequenter Elektronutzung ungleich günstiger zu bewegen.

Auch interessant:

Technische Daten & Messwerte von Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid und Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD

AUTO ZEITUNG 09/2025 Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; permanenterregte Synchronmaschine 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 48-V-Mildhybrid Hubraum 1598 cm³ 1598 cm³ Leistung bei 160 PS (118 kW) bei 5500 /min 136 PS (100 kW) bei 4000 /min Max. Drehmoment bei 265 Nm bei 1500 – 3500 /min 320 Nm bei 2000 – 2250 /min Leistung E-Motoren vorne / hinten 67 kW (91 PS) / – 12 kW (16 PS) / – Batterie Lithium-Ionen Lithium-Ionen Systemleistung 252 PS (185 kW) – Spannung / Kapazität netto 360 V / 13,8 kWh 48 V / k.A. Fahrwerk & Lenkung Fahrwerk vorn: McPherson-Federbeine, Querlenker; hinten: Mehrfachlenkerachse, Federn; rundum: adaptive Dämpfer (Opt.), Stabi.; ESC (ESP) vorn: McPherson-Federbeine, Querlenker; hinten: Mehrfachlenkerachse, Federn; rundum: adaptive Dämpfer (Opt.), Stabi.; ESC (ESP) Lenkung Zahnstange, Servo elektro-mechanisch Zahnstange, Servo elektro-mechanisch Bremsen vorn: innenbelüftete Scheiben; hinten: Scheiben; ABS, Bremsassistent vorn: innenbelüftete Scheiben; hinten: Scheiben; ABS, Bremsassistent Maße & Gewichte Länge / Breite / Höhe 4515 / 1865 / 1650 mm 4515 / 1865 / 1650 mm Radstand 2680 mm 2680 mm Kofferraumvolumen 540 – 1715 l 526 – 1715 l Anhängelasten & Dachlasten Anhängelast (gebremst / ungebremst) 1210 / 750 kg 1650 / 750 kg Dachlast / Stützlast 50 / 75 kg 75 / 75 kg Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 1830 kg / – 1601 kg / – Zulässiges Gesamtgewicht 2415 kg 2225 kg Maße (L/B/H) 4515 / 1865 / 1650 mm 4515 / 1865 / 1650 mm Kofferraumvolumen 540 – 1715 l 526 – 1715 l Fahrleistungen 0 - 100 km/h 8,3 s 11,6 s Höchstgeschwindigkeit 186 km/h 180 km/h Ausstattung & Sonderausstattungen Serienbereifung rundum: 215/65 R 17 rundum: 215/65 R 17 Testbereifung rundum: 235/50 R 19 rundum: 235/50 R 19 Getriebe / Antrieb 6-Stufen-Automatik / Allrad 7-Gang, Doppelkupplung / Allrad Ladeleistung (AC / DC) 7,2 kW / – – Verbrauch & Emissionen WLTP-Verbrauch 1,2 l S + 18,9 kWh / 100 km 5,9 l D /100 km Testverbrauch 6,5 l S + 6,9 kWh / 100 km 7,0 l D /100 km CO₂-Ausstoß (Test / WLTP) 183 / 28 g/km 186 / 155 g/km Reichweiten Reichweite (Test) 646 km (Tank: 42 l) 771 km (Tank: 54 l) Reichweite elektrisch (WLTP) 64 km – Kosten Grundpreis 44.990 € 44.550 € Werkstattkosten (jährlich) 470 / 670 € 470 / 570 € Wertverlust (4 Jahre) 6040 / 6659 € 5435 / 5936 € Kraftstoffkosten (10.000 / 20.000 km) 1476 / 2952 € 1155 / 2310 € Gesamtkosten (10.000 / 20.000 km) 3328 / 5344 € 3223 / 4807 € Gesamtkosten inkl. Wertverlust (10.000 / 20.000 km) 9368 / 12.003 € 8658 / 10.743 € Kosten pro Kilometer 0,33 / 0,27 € 0,32 / 0,24 € Versicherung & Steuern Typklassen (HP / VK / TK) 18 / 21 18 / 20 Versicherungskosten (HP / VK) 1350 / 1690 € 1312 / 1641 € Steuer pro Jahr 32 € 286 €