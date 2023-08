Wenn in der Werkstatt gearbeitet wird, fällt oft auch einiges an Schmutz an. Ein Industriestaubsauger wirkt dem mit ordentlich Kraft und unempfindlichen Filtern und Auffangbehältern entgegen. Wir zeigen sieben empfehlenswerte Sauger im Vergleich.

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das wissen auch Hobbyschrauber:innen in ihrer Garage oder Werkstatt. Bei der Arbeit an Auto und Co. fallen Späne, Abrieb, Staub und anderer Schmutz an, ein regelmäßiger Griff zu Besen, Handfeger oder Kehrblech bleibt nicht aus. Einfacher lassen sich Schmutz und Staub mit Industriestaubsaugern aufsaugen. Die Industriesauger besitzen je nach Modell eine höhere Saugkraft als Haushaltsstaubsauger und können neben Schmutz auch Flüssigkeiten aufsaugen. Manche Geräte haben einen Filter, der gewechselt werden muss, andere eine automatische Filterreinigung und andere Staubsauger wiederum sammeln den Schmutz in einem Behälter, den Hobbyschrauber:innen nur leeren müssen. So oder so: Die Bedienung der robusten Industriestaubsauger ist einfach.

Mit einer speziellen Autodüse lassen sich zudem Autos sehr gut reinigen, da die Industriestaubsauger in der Regel eine höhere Saugleistung als handelsübliche Haushaltssauger besitzen und das letzte Sandkorn aus der hintersten Ritze ziehen. Die Auswahl an passenden Geräten für die Garage ist groß, deshalb sollten Interessierte nicht nur nach einem Industriestaubsauger-Test Ausschau halten, sondern Produkte selbst nach ihren Wünschen miteinander vergleichen. Ein guter Industriesauger mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Kärcher Nass-Trockensauger WD 5 P V-25 für rund 189 Euro.



Was kann ein Industriestaubsauger?

Industriestaubsauger oder professionelle Staubsauger gehören in jede gute Werkstatt und Garage. Neben der Reinigung des Bodens mit einem breiten Sauger bieten einige Hersteller spezielle Düsen für Auto, Bohren oder Feinreinigung an. Viele Industriesauger können zudem Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz aufsaugen, ersetzen damit also Schwamm oder Aufnehmer. Auch als Laubbläser lassen sich Staubsauger, die eine Blasfunktion besitzen, einsetzen. Mit einer starken Leistung von häufig über 1000 Watt arbeiten die besten Industriestaubsauger mit hoher Saugleistung intensiver als normale Staubsauger, sind allerdings auch lauter und größer.

Beliebte Industriestaubsauger im Check

Beliebte Industriesauger-Modelle kommen unter anderem von Bosch Professionell, Einhell und Kärcher. Die meisten Sauger arbeiten wie andere Elektro-Werkzeuge über ein Stromkabel, einige Modelle gibt es allerdings auch als praktische Akku-Sauger mit Wechselakkus. Wer schon Werkzeug einer Marke mit Akkus besitzt, wählt im Idealfall die gleiche Marke, um die Stromspeicher auch im Akku-Sauger verwenden zu können. Das sind unsere Empfehlungen für Werkstatt und Garage:

Kärcher WD 5 P 5 V-25

Mit dem Nass-Trockensauger von Kärcher mit einer Leistung von 1100 Watt lassen sich Staub und Schmutz restlos aufsaugen. Zudem fegt die Blasfunktion problemlos Blätter oder Späne weg. Dem eingebauten Flachfalten-Filter macht selbst Flüssigkeit nichts aus, der Auffangbehälter fasst 25 Liter, der Saugschlauch misst 2,2 Meter. Praktisch: die zusätzliche Steckdose am Gerät. Lieferumfang: Boden- und Fugendüse, zwei Saugrohre, Saugschlauch und Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen.



Bosch Professional GAS 18V-10L Premium 2

Bosch Professional Gas bietet mit dem 18V-10L einen kompakten Akku-Nass-/Trockensauger mit einem Behältervolumen von 10 Litern. Praktisch: Alle Akkus sind kompatibel mit den Bosch-Professional-18V-Werkzeugen. Kosten inklusive 1,6 Meter Schlauch und drei Verlängerungsrohren rund 122 Euro.



Bosch Professional GAS 20 L SFC

Mit einer hohen Saugkraft dank einer 1.200-Watt-Saugturbine überzeugt der Bosch Professional GAS 20 L SFC. Dazu kommen eine einfache Reinigung des Filters und ein großes Liefersortiment. Mit dabei: Flach-Filter, Luftreguliergriff, Universaladapter, Absaugrohre, Universalschlauch, Grobschmutzdüse, Fugendüse und Entsorgungsstaubsack. Kosten: rund 230 Euro. Zubehör lässt sich entweder am Sauger selbst oder in der Bosch L-Boxx transportieren.



Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18

Mit dem Einhell Akku-Staubsauger TE-VC 18/10 Li-Solo erhalten Hobbyschrauber:innen ein handliches Gerät mit 700 Watt Leistung für viele Zwecke. Der Behälter mit einem Volumen von zehn Litern fängt Staub sowie Flüssigkeiten auf, dank Schnellverschlüssen ist der Behälter schnell geleert. Praktisch: Mit den Einhell-Wechselakkus bleibt Kabelsalat erspart. Preis ohne Akku und Ladegerät rund 66 Euro, mit Akku und Ladegerät rund 96 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Vergleich deshalb sehr gut.



Kärcher WD 2 Plus V-12

Einen günstigen Sauger bietet Kärcher mit dem WD 2 Plus V-12 an. Das kompakte Gerät mit einer Leistung von 1000 Watt besitzt einen einteiligen Patronenfilter, der leicht gewechselt werden kann. Damit saugt er trockenen wie nassen Schmutz auf. Der Vliesfilterbeutel lässt sich wechseln. Preis ohne Zubehör: rund 62 Euro, mit Autodüse rund 78 Euro. Im Industriestaubsauger-Vergleich zählt der Kärcher damit zu einem der Preis-Leistungs-Sieger.



Kärcher WD 3 S V-17-4-20

Der Kärcher WD 3 S V-17/4/20 (V-20) ist saugstark und energieeffizient. Schmutz und Flüssigkeiten nimmt der 17-Liter-Edelstahlbehälter auf. Mit dem einteiligen Patronenfilter lässt sich nasser und trockener Schmutz ohne Filterwechsel aufsaugen. Zum 1000-Watt-Sauger kommen ein vier Meter langes Stromkabel, zwei Meter Saugschlauch und ein Vliesfilterbeutel. Preis: rund 130 Euro.



Einhell TC-VC 1815 Industriesauger

Kompakt, praktisch und günstig ist der Einhell TC-VC 1815 Trockensauger. Der Sauger mit einer Kapazität von 15 Litern und einer Leistung von 1250 Watt erhält seine Energie über ein Stromkabel. Neben trockenem und nassem Schmutz saugt der Einhell auch Flüssigkeiten auf und kann über die Blasfunktion als Laubbläser eingesetzt werden. Preis: rund 46 Euro.



Wofür benötigt man einen Industriestaubsauger?

Einen Industriesauger können Bastler und Hobbyschrauber:innen fast überall einsetzen: In der Garage, Werkstatt, im Haushalt und zur Fahrzeugpflege. Die meisten Industriesauger arbeiten zwar lauter, dafür bieten sie auch eine höhere Saugkraft als Haushaltssauger. Ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Marken und Modellen lohnt sich, auch ein Blick in einen Industriestaubsauger-Test oder Industriestaubsauger-Vergleich.

Wie viel Watt sollte ein Industriesauger haben?

Leistungsstarke Industriesauger arbeiten mit mindestens 700 Watt, gute mit rund 1000 Watt. Nur wenige Hersteller bieten im Konsumentenbereich Nass-Trocken-Sauger mit deutlich mehr als 1000 Watt an.

Welche Staubklasse sollte ein Heimwerker-Sauger haben?

Im Normalfall sind für die Anforderungen bei einem Aus- und Umbau eines Hauses Sicherheitssauger der Staubklasse L ausreichend.

Was kostet ein Industriestaubsauger?

Brauchbare Industriesauger nicht nur für den gewerblichen Bereich gibt es online schon für deutlich unter 100 Euro, kleine und gute Werkstattsauger gibt es für rund 100 Euro. Wer einen leistungsstarken Profi-Staubsauger sucht, sollte je nach Zubehör zwischen 150 und 200 Euro ausgeben. Beim Vergleichen sollten Interessierte neben der Leistung auch auf die Größe des Behälters und die Staubklassen achten, wie Staubklasse L oder Staubklasse M. Einen Industriestaubsauger-Testsieger über alle Klassen gibt es daher nicht. Auch ein Vergleich zwischen verschiedenen Online-Shops ist hilfreich, da nicht alle Anbieter alle Produkte führen.