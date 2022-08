Leder ist belastbar, robust und sieht einfach immer schick aus. Kein Wunder also, dass das Material bei Schuhen, Taschen und Möbelstücken, die einiges aushalten müssen, beliebt ist. Bekommt das Leder doch einmal Risse oder Löcher, können Sie es einfach mit einem speziellen Lederkleber reparieren. Wie das geht und welche Produkte sich am besten dafür eignen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Redaktionsfavorit: Lederkleber von Kövulfix

Der Kontaktkleber für Leder von Kövulfix kommt zwar unscheinbar daher, ist aber ein echtes Kraftpaket und unserer Meinung nach der beste Lederkleber. Sie verwenden den Kövulfix Schuhkleber genau wie einen normalen Klebstoff mit dem Unterschied, dass er aufgrund seiner guten Haftfähigkeit und besonderen Konsistenz auch Leder zuverlässig an Ort und Stelle hält – der perfekte Profi-Lederkleber für das Ankleben von Schuhsohlen oder zur Verbindung von anderen Teilen und Oberflächen aus Leder.

Top-Lederkleber im Überblick

Damit die mit dem Lederkleber ausgebesserte Stelle nicht sofort ins Auge fällt, sollte der Klebstoff die richtige Farbe haben und zum Leder passen. Im Folgenden stellen wir Ihnen verschiedene Varianten vor, sodass für jede Art von Lederreparatur der passende Lederkleber dabei ist.

Schwarzer Lederkleber für Autositze und Sofas

Der speziell für schwarze Ledermöbel konzipierte Lederkleber von Coconix ermöglicht Ihnen das Ausbessern von Kratzern, Rissen und kleinen Löchern mit Flüssigleder. Dabei füllt der Klebstoff diese beim Leder kleben im Auto unauffällig wieder auf und lässt Ihre Autositze und Sessel aus Leder wie neu erscheinen.

• Hersteller: Coconix

• Farbe: Schwarz und Grautöne

• Geeignet für: Echtes und Kunstleder

• Lieferumfang: 2x schwarzer Kleber, 1x weißer Kleber, Spachtel, Applikator Pinsel, Stoff zum Unterlegen, Glas zum Mischen

Colourlock Leder-Reparaturset und Pflege für Lenkräder

Das Colourlock Leder-Reperaturset mit Flüssigleder hilft Ihnen nicht nur bei der Reparatur von Kratzern und Abschürfungen, sondern auch bei der allgemeinen Pflege Ihres mit Leder bezogenen Lenkrads. Indem Sie die Oberfläche regelmäßig mit den im Set enthaltenen Produkten pflegen, können Sie zukünftig Rissen und Löchern vorbeugen und haben auch ohne Kleber noch lange Freude am Lederbezug.

• Hersteller: Colourlock

• Farbe: Schwarz und Grautöne

• Geeignet für: Echtes Leder

• Lieferumfang: Lederreiniger, Leder-Reinigungsbenzin, Schleifpad, Leder-Farbauffrischer, Leder-Versiegelung, Elephant, Schwamm, 2 Tücher

Elastischer Lederkleber von Bindulin für Schuhe und Leder aller Art

Der elastische und wasserfeste Lederkleber von Bindulin ist als Schuhkleber vor allem für die Reparatur von Schuhen gedacht. Mit dem Kontaktkleber können Sie Schuhsolen und Lederteile flicken oder wieder ankleben und damit Ihren beschädigten Schuhen neues Leben einhauchen.

• Hersteller: Bindulin

• Farbe: Bräunlich-transparent

• Geeignet für: Echtes Leder, Kunstleder, Kunststoffe

• Lieferumfang: 350 g Lederkleber

Schuhe- und Lederkleber von Uhu

Der Uhu Lederkleber ist temperatur- sowie wasserbeständig und damit bestens für Schuhe geeignet. Als Kontaktkleber klebt er nicht nur Leder, sondern auch Kunstleder und Gummi und kann damit als Schuhkleber für die Reparatur von Schuhen aus verschiedenen Materialien verwendet werden.

• Hersteller: Uhu

• Farbe: Farblos

• Geeignet für: Echtes Leder, Kunstleder, Kunststoff, Gummi, Metall, Textilien

• Lieferumfang: 30 g Lederkleber

Lösungsmittelfreier Lederkleber von Colourlock für Schuhe und Polster

Der lösungsmittelfreie Colourlock Lederkleber versiegelt zuverlässig Risse, Löcher und Brüche in Leder und Kunstleder. Mit dem leistungsstarken Kleber flicken Sie im Handumdrehen Beschädigungen an Ihren Autositzen, Taschen und Möbeln aus echtem Leder oder Kunstleder.

• Hersteller: Colourlock

• Farbe: Transparent

• Geeignet für: Echtes Leder, Kunstleder, Textilien

• Lieferumfang: 20 ml Lederkleber

Worauf sollte man beim Kauf von Lederkleber achten?

Beim Flüssigleder und Lederkleber kaufen ist es wichtig, darauf zu achten, dass der von Ihnen ausgewählte Klebstoff zu dem Material passt, das Sie kleben möchten. So sollte Schuhkleber immer elastisch aushärten und unbedingt wasserfest sein – sonst ist die gelungene Reparatur nur von kurzer Dauer. Auch Lederkleber und Flüssigleder für mit Leder bezogene Sitzpolster muss elastisch bleiben. Sonst bricht die Klebenaht bei der ersten Belastung wieder auf und es ist nichts gewonnen.

Mit speziellen Lederauffrischern und Flüssigleder können Sie übrigens nicht nur Risse und Löcher flicken, sondern auch Leder mit Abschürfungen wieder zu neuem Glanz verhelfen. Achten Sie also immer darauf, dass Sie ein Produkt speziell für die Art von Beschädigung erwerben, die Sie beheben wollen.

Wie kann man Leder kleben?

• Vor dem Auftragen des Lederklebers sollten Sie die Stelle säubern, damit sie fettfrei ist und der Klebstoff gut haften kann.

• Anschließend versehen Sie die Klebestellen mit einem dünnen Film Lederkleber und lassen diesen fünf bis zehn Minuten ablüften. Erst dann verbinden Sie die beiden Enden mit viel Druck, damit diese zusammenhaften.

Beachten Sie beim Lederkleben bitte:

• Weil Leder ein elastisches Material ist, eignen sich die meisten Klebstoffe, die starr und fest aushärten, nicht zum Kleben von Leder. Leder als Bezug von Sitzmöbeln sowie in Kleidungsstücken und Taschen bewegt sich bei Belastung. Dementsprechend muss auch der Lederkleber elastisch bleiben und sich mitbewegen. Ansonsten bricht er ab und die Verbindung löst sich wieder. Deswegen funktioniert das Kleben von Leder mit Sekundenkleber nur selten. Das gilt auch für Schuhkleber, der besonders strapazierfähig und wasserfest sein muss.

• Eine weitere Schwierigkeit beim Kleben von Leder ist, dass das Material empfindlich auf viele typische Inhaltsstoffe von Klebern reagiert. Insbesondere lösemittelhaltige Klebstoffe können im Leder zu unschönen Verfärbungen und Flecken führen. Spezieller Lederkleber ist im Idealfall frei von Fetten und Gerbsäuren, die zu Verfärbungen führen. Trotzdem sollten Sie Lederkleber vor der Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. So wissen Sie vorher, wie das Material auf den Schuhkleber reagiert, und können Verfärbungen vermeiden.

• Bei größeren Löchern und Rissen lassen sich die Enden nicht immer einfach wieder mit Lederklebstoff zusammenfügen. Mit speziellen synthetischen und füllenden Lederklebern, sogenanntem Flüssigleder, lassen sich solche Mängel einfach und unauffällig wieder auffüllen. Dabei ist es besonders wichtig, dass das Klebematerial die gleiche Farbe wie das Leder hat, damit der ehemalige Makel später nicht mehr auffällt.

Eignet sich Lederkleber zur Reparatur von Rissen?

Die meisten Lederkleber eignen sich hervorragend, um Risse in Sitzmöbeln, Kleidung oder Taschen aus Leder zu reparieren. Natürlich kommt es immer auch auf die Größe des Risses an: Je kleiner er ist, desto unauffälliger ist auch die Reparatur mit einem Lederkleber. Klafft der Riss sehr stark auf, müssen Sie unter Umständen etwas Stoff unterlegen, um ihn wieder zuverlässig verschließen zu können.

Kann man Leder mit Sekundenkleber kleben?

Sekundenkleber eignet sich nur dann als Lederkleber, wenn Sie das Leder auf einem harten Untergrund befestigen wollen. Das kann zum Beispiel bei Schuhen der Fall sein. Manchmal kann Sekundenkleber also durchaus als Schuhkleber dienen. Bei Polstermöbeln und Kleidung aus Leder stört die harte Klebenaht. Deswegen sollten Sie hier lieber zu einem speziellen elastisch trocknenden Lederkleber greifen.