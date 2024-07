Der Van-Sinn von Hymer

Mit dem Free Van 540 (2024) will Hersteller Hymer die Vorzüge größerer Wohnmobile in die Klasse der kleinen Camper auf Van-Basis transportieren. Was der Kastenwagen für bis zu vier Personen auf dem Kasten hat und was er kostet, hier.

Preis: Hymer Free Van 540 (2024) ab 65.400 Euro

Ein Camperleben ohne nerviges Rangieren und Furcht vorm Hängenbleiben mit dem Dachaufbau wegen zu geringer Durchfahrtshöhe im Supermarkt-Parkhaus? Und zugleich einen vollausgestatteten Camper fahren, der ein Leben draußen ohne Wenn und Aber möglich macht? Das versprechen auch die Camper von Hymer auf Van-Basis, die die Vorzüge des leichten Nutzfahrzeugs mit Pkw-Genen und des vollausgestatteten Reisemobils mit allen Annehmlichkeiten des modernen Campinglebens verbinden sollen.

Ein besonders gefragter Vertreter aus der Campervan-Reihe mit optionalem Aufstelldach ist der Hymer Free 540 (2024). In der Basisversion ist er zu einem Preis ab 65.400 Euro (Stand: Juli 2024) zu haben. Wie der Name schon sagt, ist er frei: frei von in großen Wohnmobilen zum Alltag gehörender Stellplatzsuche, frei von nervenzehrenden Rangierarbeiten und auch frei von einem opulenten Badezimmer mit luxuriöser Dusche. Ein solches nämlich sucht man im 5410 mm langen Hymer Free Van 540 vergeblich.

Innenraum: Platz für vier im Kleinformat

Dafür kann die Duscharmatur per Saugnapf an der Außentür des Campervans befestigt werden. Das dürfte nicht unbedingt etwas für Skandinavienreisende in der dunklen und kalten Jahreszeit sein. Fans von Campingtrips unter südlicher Sonne dürften das Außenduschvergnügen dagegen durchaus zu schätzen wissen. Im über eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe betretbaren Innenraum des Hymer Free Van 540 (2024) beginnt das Campingleben indes schon in der ersten Reihe. Und zwar in Form von komplett dreh-, höhen- und neigungsverstellbaren Frontsitzen. Buchstäblich im Handumdrehen lassen sie sich von zweckmäßigen Fahrer- und Beifahrersitzen zu veritablem Wohnzimmergestühl verwandeln. In Kombination mit der herausdrehbaren Tischplattenerweiterung bieten sie auch bei längeren Standzeiten ausreichend Sitzplätze für zwei bis vier Mitreisende. Die Küche mit zweiflammigem Gasherd ist klassentypisch spartanisch gehalten, ein 70 l fassender Kompressorkühlschrank ist inklusive.

Im Heck betten sich die Campingfans auf eine Faltmatratze in den Maßen 1,32 x 1,95 m. Für Erwachsene wird das kuschelig. Hier lohnt sich unter Umständen die ab 3990 Euro Aufpreis erhältliche Variante des Hymer Free Van 540 (2024) mit Aufstelldach. Dann vergrößert sich der im Campervan verfügbare Schlafraum auf eine weitere Liegefläche im Format 1,43 x 2,09 m. Das ergibt laut Hersteller "das breiteste Bett der Branche". Es ist elektrisch ver- und entriegelbar und ebenfalls mit einer Kaltschaummatratze bestückt. Serienmäßig dabei ist eine 500 x 700 mm breite Dachhaube, die im Idealfall Ausblick auf den Sternenhimmel gewährt. 12-V-Anschluss und LED-Leselampe komplettieren das himmlische Vergnügen einer Übernachtung im Hochparterre des im unausgefahrenen Normalzustand 2600 mm hohen und 2080 mm breiten Campers. Innendrin bietet er eine durchgängige Stehhöhe von 1,90 m.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basis des Campers mit 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse dient der Fiat Ducato 2.3 l Multijet mit 140 PS (103 kW) starkem Vierzylinder-Diesel und manuellem Sechsganggetriebe. Serienmäßig mit an Bord ist der Seitenwindassistent, der Spurversatz per Bremseingriff verhindern soll. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind ein Spurhalteassistent sowie ein Regensensor und ein Fahrlichtassistent. Sie sorgen dafür, dass der Hymer Free Van 540 (2024) auch sicherheitstechnisch auf Höhe der Zeit ist.