Der Knaus-Bulli mit Aufstelldach

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Es fehlt der Fernweh-Branche nicht an Bullis mit Aufstelldach, aber einen T6.1 mit elektrisch betätigtem Hubdach, Betten für vier und separater Duschkabine hat noch kein Hersteller gebaut.

Es fehlt der Fernweh-Branche nicht an Bullis mit Aufstelldach, aber einen VW T6.1 mit elektrisch betätigtem Aufstelldach, Betten für vier und separater Duschkabine hat noch kein Hersteller gebaut. Das ändert der Knaus Tourer CUV (2023), der zwei Grundrisse zu diesem Preis bietet.

Preis: Knaus Tourer CUV (2023) ab 85.790 Euro

Zum Tourer Van – dem kompakten Teilintegrierten – kam 2023 der Knaus Tourer CUV auf Basis des VW T6.1 mit seinem großen Aufstelldach. Das unterscheidet sich von den bekannten Hubdächern vor allem dadurch, dass es den gesamten Wohnraum erhöht – und das um gleich 70 cm. Ist das Dach versenkt, dann schlüpft so ein Tourer CUV in neuzeitliche Tiefgaragen, handelsübliche Carports und mit Sicherheit auch unter die eine oder andere amtliche Höhenbeschränkung, die das Freistehen verhindern soll. Schon die stille Freude daran kann ein Kaufargument sein.

Als Multifunktions-Auto soll der faltbare Bulli auch in den städtischen Alltag passen, damit erklärt sich das Kürzel CUV, das Knaus mit Caravaning Utility Vehicle übersetzt. Mit einer Länge von 5,89 m (Maße) passt er noch in die etwas größeren Parkbuchten, und die Breite von 2,16 m steht einem Ausflug in die historische Altstadt ebenfalls nicht entgegen. Den Knaus Tourer CUV gibt es als 500 MQ und 500 LT. Beide Versionen haben einen Startpreis von 85.790 Euro (Stand: April 2024). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den VW ID. Buzz GTX (2024) im Video:

Innenraum: Zwei Grundrisse mit unterschiedlicher Ausstattung

An der Autarkie wird das Citycamping ebenfalls nicht scheitern, denn wie der Tourer Van kommt der Knaus Tourer CUV (2023) mit einer vollwertigen Nasszelle. Zu der gehört sogar eine Duschkabine mit 1,90 m Stehhöhe, die sich im 500 MQ allerdings nur auf Kosten des hinteren Doppelbetts (127 x 200 cm) nutzen lässt. Wenn der Brausekasten nicht mehr gebraucht wird, lässt er sich wieder unters Bett falten, die Matratze liegt dann auf seinem eingeklappten Dach. Das ist ziemlich clever gelöst, aber nicht einmal kompliziert, weil der Mechanismus im Wesentlichen aus einer Gasfeder und einem handelsüblichen Gurtband besteht. Der 500 LT ist mit einem feststehendem Komfort-Bad mit Dusche und Waschbecken im hinteren Teil des CUV ausgestattet, das Doppelsofa im Bug fungiert dann als Klappbett (191 x 130 cm).

Foto: Knaus

Auch mit seiner großen Heckgarage (max. 150 kg) setzt sich der Knaus Tourer CUV (2023) von den typischen Kastenwagen und Kompaktcampern der Sechs-Meter-Klasse ab. Einen platzraubenden Gasflaschen-Kasten gibt es nicht, weil dem Knaus mit seiner Dieselheizung eine kleine Fünf-Kilo-Flasche zum Kochen reicht. Der Grundriss mit vorderem Hochbett, hinterem Doppelbett, Dinette für vier und Küchenzeile neben der Eingangstür fällt im Knaus Tourer CUV 500 MQ dagegen erwartbar aus. Wie im MQ können auch im Knaus Tourer CUV 500 LT zwei bis vier Personen nächtigen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: VW T6.1

Der VW T6.1 ist serienmäßig mit einem 150 PS (110 kW) starken Motor und einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgerüstet. Die technisch zulässige Gesamtmasse liegt bei 3200 kg. Zusätzlich besteht dank der Anhängelast von 1700 kg die Möglichkeit für den Hängerbetrieb. Im Fahrbetrieb sind im Knaus Tourer CUV (2023) zwei (500 LT) oder vier (500 MQ) Personen zugelassen. Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über Armlehnen und sind drehbar. Der Bulli fährt serienmäßig unter anderem mit Start-&-Stopp-System und Bremsenergie-Rückgewinnung, ESP, ABS und Berganfahrhilfe.