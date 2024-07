Gute Sicht(barkeit) ist bei Dunkelheit Gold wert – teuer muss sie aber nicht sein. Viele legale LED-Glühbirnen für Pkw und Motorräder sind aktuell deutlich reduziert. Auch beim kommenden Amazon Prime Day könnten die Glühbirnen noch mehr Rabatte bekommen!

Amazon Prime Day 2024

Bald ist es wieder soweit: Am 16. und 17. Juli findet der Amazon Prime Day statt. Dann können sich alle Prime-Mitglieder wieder auf viele Exklusiv-Angebote beim Online-Versandhändler freuen. Aber schon vorab gibt es einige empfehlenswerte Angebote.

LED-Glühbirnen – die besten Angebote

Halogenlampen waren bis vor wenigen Jahren der Stand der Dinge bei Autos. Ob H1, H4 oder H7, ihr gelb-weißes Licht ist immer noch an vielen (günstigeren) Autos zu sehen. Doch was ist das? Blaue Scheinwerfer erobern die Branche im Sturm, LEDs funkeln an immer mehr Neuwagen – auch an Kleinwagen! Natürlich hat auch der Markt reagiert und LED-Nachrüstungen herausgebracht. Wir zeigen die besten Angebote.

In Deutschland müssen alle Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Daher ist es wichtig zu beachten, dass nicht jede LED-Glühbirne für den Straßenverkehr zugelassen ist – in Deutschland sind das aktuell ausschließlich Produkte von Osram und Philips. Zudem muss man darauf achten, dass die Glühbirne mit dem entsprechenden Fahrzeug kompatibel ist. Anderenfalls erlischt die Betriebserlaubnis für das Auto.

Welche Angebote sich lohnen, haben wir hier zusammengefasst:

OSRAM NIGHT Breaker H4-LED

Die straßenzugelassene H4-LED-Glühbirne von Osram verspricht nicht nur eine bis zu fünfmal längere Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen, sondern besticht auch durch ihre vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Autos (Kompatibilitätsliste des Herstellers beachten). Amazon bietet die hellen Nachrüstungen aktuell für 124 Euro an – wir empfehlen daher: Warten, denn die Preise fallen sicher bald wieder unter 100 Euro! Vielleicht ist es ja an den diesjährigen Amazon Prime Days soweit.



Ist eBay aktuell die günstigere Wahl? Die Preise sind hier wieder leicht gestiegen. Hier kosten die Night Breaker H4-LEDs von Osram aktuell nur knapp 122 Euro – kaum weniger als bei Amazon.



Auch bei kfzteile24 gibt es die LED-Retrofits. Die wichtigste Frage: Lässt sich hier mehr sparen? Aktuell ja, denn hier kosten die Night Breaker H4 gerade 114 Euro – und sind damit zur Zeit am günstigsten!



OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED

Die H4 passt nicht? Dann erleuchten wohl H7-Lampen die Straße. Mit den Night Breaker H7 von Osram gibt es natürlich auch für dieses Gehäuse eine passende Nachrüstung. Auch diese Glühbirne hat eine offizielle Zulassung in Deutschland und weiteren europäischen Staaten. Bei Amazon gibt es die H7-LED-Glühbirne aktuell mit 34 Prozent Rabatt für nur 96 Euro. Günstigere Preise haben wir zwar auch schon gesehen, aber hier lohnt sich aktuell der Kauf dennoch!



Ein Blick auf eBay: Hier kostet die H7-LED von Osram aktuell knapp 100 Euro. Rabatte sind jedoch nicht selten, warten kann sich daher lohnen!



Autozubehör- und Ersatzteil-Spezialist kfzteile24 führt die H7-Night Breaker ebenfalls im Sortiment – und verkauft das Set für 97 Euro.



Philips Ultinon Pro6000 H4- und H7-LED

Neben Osram bietet auch Philips straßenzugelassene LED-Glühbirnen (auch hier lohnt ein Blick auf die Kompatibilitätsliste). Die Leuchtmittel hören beim niederländischen Elektro-Riesen auf den Namen Ultinon Pro6000. Die H4-Version ist auf Amazon von 139,99 Euro auf 94 Euro runtergesetzt.



Gönnt kfzteile24 auf die H4-LED von Philips mehr Rabatt? Im Moment hat Amazon die Nase leicht vorne, beim Autozubehör-Shop kostet die Lampe aktuell nämlich knapp 95 Euro!



Speziell für H7-Fassungen sind die Ultinon Pro6000 H7-LED von Philips als Nachrüstung geeignet. Amazon verlangt aktuell 92 Euro für das Doppelpack Glühbirnen – das sind immerhin 34 Prozent Rabatt und günstiger als das Osram-Pendant!



Neuware zum Niedrigpreis findet man auch bei eBay. Hier kostet die H7-LED von Philips aktuell statt über 139 ebenfalls nur noch 92 Euro. Plattformunabhängig gewähren Händler also 34 Prozent Rabatt auf die Philips-LEDs.



Philips Ultinon Pro6000 H7-LED für Motorräder

Wer sich für die Motorrad-H7-LED-Glühbirne von Philips interessiert, kann sich ebenfalls über einen saftigen Rabatt freuen. Die einzelne H7-Birne speziell für den Einbau im Motorrad gibt es aktuell 27 Prozent günstiger auf Amazon.



Alternativen zu LED-Glühbirnen – Hellere Halogenlampen im Angebot

Wenn der eigene Wagen nicht auf den Kompatibilitätslisten der einzigen legalen LED-Nachrüstungen auftaucht, sollte man unter keinen Umständen einfach die Lampe mit passender Fassung einsetzten! Wird man mit LEDs ohne Freigabe für Fahrzeug und Scheinwerferbauart erwischt, erlischt im schlimmsten Fall die Betriebserlaubnis des Autos. Die bessere (Übergangs-)Lösung sind dann normale Halogenlampen mit höherer Leuchtkraft. Diese Angebote bieten mehr Licht zu kleinem Preis:

Bosch H4 Plus 200 Gigalight Lampen

Auch Halogen-Glühbirnen mit mehr Leuchtkraft kann man ab und an im Angebot ergattern. Darunter zum Beispiel die Bosch H4 Plus. Diese Glühbirne soll laut Hersteller die hellste Halogenlampe im Bosch-Autolampensortiment sein. Aktuelll gewährt Amazon leider keinen Rabatt auf die Lampen.



Bosch H7 Plus 200 Gigalight Lampen

Leider währt Amazon aktuell keinen Rabatt auf die H7-Version der Bosch-Glühbirne.



Andere Autolampen mit starken Rabatten

