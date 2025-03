Günstige Leasingautos

Er ist und bleibt weiterhin ein Bestseller: Der VW Golf der achten Generation kostet aktuell ab 28.300 Euro (Stand: März 2025). Wer den beliebten Kompakten lediglich 48 Monate fahren will, kann das mit einer monatlichen Leasingrate ab 200 Euro. In der Regel fällt dann auch die Anzahlung von 1000 Euro an.

Foto: VW