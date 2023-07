Der Kombi gehört zu den liebsten Karosserieformen der Deutschen. So werden von Modellen wie dem VW Passat oder Skoda Octavia weit mehr Kombis als Limousinen verkauft. Die AUTO ZEITUNG hat fünf spannende Fakten zusammengestellt.

Fünf Fakten über Kombis, die kaum jemand kennt

1. Das bedeutet die Abkürzung Kombi

Die meisten kennen nur den "Kombi", wissen aber nicht, dass sich dahinter eine Abkürzung für das Wort "Kombinationskraftwagen" verbirgt. Da der Kombi die Vorzüge eines gewöhnlichen Pkw mit dem Lastentransport verbindet, wurde diese Bezeichnung gewählt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche Taycan Sport Turismo (2020) im Fahrbericht (Video):

2. Der erste Kombi stammt aus den USA

Deutschland einig Kombiland? Noch nicht zu den Anfängen der Lademeister. Denn auch wenn sie in den USA heute von großen SUV nahezu verdrängt wurden, begann die Geschichte der Kombis Anfang der 20er Jahre genau dort. Umgangssprachlich als "Woodies" bezeichnet, bekamen Fahrzeuge einen viertürigen Holzaufbau aufgesetzt. Die frühen Kombis dienten als Gepäcktransporter vom Bahnhof zum Haus oder Hotel. Der erste serienmäßige Kombi für diesen Zweck lief im Jahr 1928 bei Ford als Model A vom Band.

3. Der erste Elektrokombi kommt aus China

Auch, wenn die Kombis bei Audi, VW & Co. echte Kassenschlager sind und teilweise deutlich höhere Absatzzahlen haben als die Basisvarianten, hält man sich hier beim Wandel zur Elektromobilität etwas zurück. Diese Chance nutze der chinesische Autobauer MG und brachte 2022 mit dem MG5 den ersten Elektro-Kombi auf den Markt. Mittlerweile ziehen weitere Hersteller nach. So stellt Stellantis stellt für Herbst 2023 den Opel Astra Sports Tourer und den Peugeot e-308 in Aussicht. Nio plant den ET5 Kombi.

4. Den größten Kofferraum gibt’s bei Skoda

Das größte Ladevolumen bei den Kombis bietet tatsächlich der Skoda Superb Combi mit bis zu 660 Litern. Dahinter rangieren der VW Passat mit bis zu 650 Litern sowie der Skoda Octavia Combi und das Mercedes E-Klasse T-Modell mit bis zu 640 Litern.

5. Der stärkste Kombi hat bis zu 761 PS

Der aktuell stärkste Serien-Kombi auf dem Markt ist der Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Er bringt es auf 625 PS (460 kW), die im sogenannten Overboost nochmal auf 761 PS (560 kW) gepusht werden können. Damit gelingt der Sprint auf 100 Sachen in nur 2,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 260 km/h erreicht. Hier gibt’s eine Übersicht der stärksten Kombis