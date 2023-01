Ein Italiener mit französischem Bett: Der Etrusco T 5900 FB (2022) kombiniert pragmatisch die Vorzüge mediterraner Lebensart – auf weniger als sechs Meter Länge. Das sind Preis und technische Daten des Teilintegrierten!

Nicht weniger als acht Grundrisse umfasst inzwischen das Line-up der modisch-adretten Teilintegrierten von Etrusco. Das jüngste Mitglied der Familie, der Etrusco T 5900 FB (2022), rundet das Angebot zum Preis ab 51.999 Euro (Stand: Februar 2022) fortan nach unten ab. Trotz der kompakten Außenlänge von weniger als sechs Metern besticht er dabei mit einem großzügigen Raumgefühl: Der Ausbau mit französischem Bett sowie geschlossenem Duschbad im Heck verhilft ihm zu einer durchgehend offenen Blickachse über die gesamte Fahrzeugbreite – da lohnt sich eine genauere Erprobung des neuen Etrusco. Optisch fügt sich der Etrusco T 5900 FB (2022) nahtlos in die Riege der übrigen Etrusco-Reisemobile und erfreut mit normaler Leichtigkeit und freundlichen Farbwelten. Für den Innenraum stehen drei Polsterstoffe zur Auswahl: Hinter der Bezeichnung Aosta verbirgt sich ein modernes Grau, Campania lautet die Bezeichnung für den wohnlich-warmen Braunton, und unter Emilia versteht man bei Etrusco cremefarbene Bezüge in Kombination mit einem weißen Klappendekor in Hochglanz-Finish. Die übrigen Möbel-Elemente sind in markentypischem Grau-Braun behalten. Das Interieur des italienischen Vertreters der Hymer-Gruppe wirkt gleichermaßen stylisch und gemütlich. Darüber hinaus verspricht die geschickte Raumaufteilung ungeachtet des kompakten Formats eine geräumige Atmosphäre: Vom Fahrerhaus bis zur Rückwand gibt es keine Schränke oder andere Elemente, die den Blick stören würden – das soll für einen ausgesprochen luftigen Eindruck sorgen. Noch stärker dürfte dieser Effekt zum Tragen kommen, wenn das optionale Fenster (499 Euro) in der T-Haube über den Vordersitzen mit geordert wird und so noch mehr Tageslicht in den Innenraum fluten kann. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & technische Daten des Etrusco T 5900 FB (2022)

Das Heck des Teilintegrierten zeigt sich indes als geschlossene Einheit. Das verhindert zwar, dass man dort herausschauen kann, erleichtert aber auch die Montage eines Fahrradträgers auf der Außenseite. Denn der Grundriss verzichtet auf die übliche Heckgarage und offeriert stattdessen unter dem Bett einen auch von außen (Fahrerseite) zugänglichen Stauraum für Camping-Möbel, Grill und mehr – nur Räder passen dort nicht hinein. Dafür punktet dieses ungewöhnliche Layout mit einem geschlossenen Heckbad auf der Beifahrerseite, das mittels schwenkbarem Waschtisch im Nu zur Duschkabine umgewandelt werden kann. Nebenan liegt ein französisches Doppelbett mit 1,94 x 1,33 Meter Liegefläche, wobei das Fußende leicht eingezogen ist und nicht ganz so breit ausfällt. Dennoch sollte der Platz für zwei Reisende genügen, und dank der niedrigen Einbauhöhe lässt sich das Bett jederzeit mühelos erreichen. Gegen Aufpreis wird der Etrusco T 5900 FB (2022) überdies mit einem elektrisch einstellbaren Hubbett ausgeliefert, das oberhalb der Dinette quer zur Fahrtrichtung montiert ist. Ein Vorteil dieser Anordnung ist die Länge von vollen zwei Metern bei einer Breite von 0,70 bis einen Meter. Die Dinette selbst bietet vier Sitzplätze: zwei auf der Bank (mit Gurten), zwei auf den Drehsesseln im Cockpit. Neben der Aufbautür auf der Beifahrerseite liegt ein gut zugänglicher Küchenblock, der eine große Spüle sowie einen Gasherd mit drei Flammen beinhaltet. Der Kühlschrank hat ein Volumen von 113 Litern, wovon 14 Liter auf das integrierte Frosterfach entfallen. Gegen einen Aufpreis von 639 Euro lässt sich die Küchentechnik des Etrusco T 5900 FB (2022) sogar mit einem Backofen aufwerten – ideal, um frische Brötchen oder Pizza zuzubereiten. Sonstige Technik-Upgrades sind eine zweite Aufbaubatterie mit 95 Ah (319 Euro), eine leistungsstärkere Combi-Heizung mit sechs Kilowatt (539 Euro) und eine elektrische Fußbodenheizung für 579 Euro. Eine Solaranlage sowie eine Rückfahrkamera und eine Satelliten-Anlage samt Flachbildschirm lassen sich ebenfalls noch ergänzen und bereits ab Werk vorverkabeln.

877 Kilogramm Zuladung beim Etrusco T 5900 FB (2022)