Diesel-Fahrverbote sind laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zulässig. Städte wie Stuttgart, München und Hamburg dürfen aber selber entscheiden. Die Messstation an den Straßen sollen nun aber auf Funktion und Rechtssicherheit überprüft werden.

Im Streit um mögliche Diesel-Fahrverbote geraten die zugehörigen Stickoxid-Messstationen in Deutschland in den Fokus. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern sprachen sich bei ihrer Konferenz in Nürnberg am Freitag, 21. April 2018, dafür aus, die Geräte überprüfen zu lassen. "Ich freue mich, dass in der Verkehrsministerkonferenz eine Mehrheit für die Überprüfung der Messstationen gefunden wurde - ob die nach diesen Vorgaben auch richtig angebracht sind", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Denn wenn man zu Maßnahmen greifen müsse, müssten diese "auch rechtssicher sein". Die in der EU vereinbarten Grenzwerte seien natürlich einzuhalten, hatte Scheuer zuletzt gesagt. Er habe aber Zweifel, "ob in Madrid, Brüssel, Marseille oder Rom die Schadstoffbelastung genauso exakt gemessen wird wie in deutschen Städten". Die Konferenz wies in ihrem Beschluss darauf hin, dass Deutschland zu Millionenzahlungen aus Steuermitteln verpflichtet sei, wenn es die Stickoxidgrenzwerte weiter überschreitet. "Schon vor diesem Hintergrund ist die durch den Bund angekündigte Überprüfung sinnvoll." Dabei müssten Fragen geklärt werden wie die Repräsentativität der Messungen für einen größeren Bereich, die richtige Platzierung der Mess-Instrumente sowie die Vermeidung von Messungen unterhalb von Bäumen. Die EU-Kommission hat derweil das System von Messstationen überprüfen lassen, das in vielen Städten seit Jahren überhöhte Stickoxidwerte ermittelt hat. Laut einem "Spiegel"-Bericht sind die Geräte demnach den Vorgaben gemäß aufgestellt und liefern verlässliche Ergebnisse. Beim Stickstoffdioxid gebe es nur in Mönchengladbach kleinere Beanstandungen. Die Stationen in den schwer belasteten Innenstädten von München und Stuttgart hingegen arbeiteten korrekt. Auch das Bundesumweltministerium hatte die Bedenken zurückgewiesen.

Diesel-Fahrverbote: Messstationen im Fokus

Als Reaktion auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich Diesel-Fahrverbote schlägt das Bundesumweltamt die Einführung zweier blauer Plaketten ab 2020 vor, damit möglichst wenige Dieselfahrer von den Fahrverboten betroffen sind. In Überlegung ist die Einteilung in dunkelblaue Plakette für die Diesel-Pkw der Euro-Norm 6d und in hellblaue Plakette für alle Fahrzeuge zwischen Euro-Norm 5 und 6a,b und zusätzlich c in Abhängigkeit von einer Nachrüstung. So könnten 12,42 Millionen Diesel-Fahrzeuge vor einem drohenden Fahrverbot gerettet werden, denn nur 2,67 Millionen Autos erfüllen die Euro-Norm 6a und b. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom 27. Februar 2018 sieht Übergangsfristen und eine phasenweise Einführung von Diesel-Fahrverboten vor. So seien in Stuttgart Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich, für Euro-5-Fahrzeuge nicht vor September 2019 zulässig. Außerdem solle es Ausnahmeregelungen geben, etwa für Handwerker, die Polizei darf die Einhaltung der Fahrverbote und ihrer Ausnahmen überprüfen. Eine finanzielle Ausgleichspflicht gibt es nicht, denn "gewisse Wertverluste sind hinzunehmen", sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher. Ursprünglich hatten die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf entschieden, die Luftreinhaltepläne müssten verschärft werden, weshalb auch Fahrverbote in Betracht zu ziehen seien. So hatte das Stuttgarter Gericht Diesel-Fahrverbote als "effektivste" Maßnahme bezeichnet. Das Düsseldorfer Gericht urteilte, Fahrverbote müssten "ernstlich geprüft" werden. Die Bundesländer wiederum argumentieren, es gebe Rechtsunsicherheiten, und es fehle eine bundesweit einheitliche Regelung. Diese Auffassung wies das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun zurück.

Diesel-Fahrverbote zulässig: Urteil vom 27. Februar 2018

Die Reaktionen auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu den Diesel-Fahrverboten ließen erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. "Es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden», rechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten nur mit begrenzten Folgen. "Aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland." Merkel verwies darauf, dass viele von zu schmutziger Luft betroffene Städte "nicht so sehr große Überschreitungen der Grenzwerte haben" und dass das Thema der Verhältnismäßigkeit im Urteil eine große Rolle spiele. Umweltschützer haben das Urteil begrüßt, dass Diesel-Fahrverbote im Kampf für bessere Luft in Städten grundsätzlich möglich sind. "Jede Stadt kann nun das Recht ihrer Bürger auf saubere Luft selbst durchsetzen", sagte Greenpeace-Sprecher Niklas Schinerl. "Die Bundesregierung muss mit einer Plakette verhindern, dass bald niemand mehr weiß, welcher Diesel noch in welche Stadt fahren kann", forderte er aber auch. "Die Autoindustrie hat sich böse verzockt", sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Damit wachse der Druck auf Politik und Hersteller, die Schadstoffbelastung der Luft durch den Straßenverkehr zu reduzieren. Besonders betroffene Städte müssten nun schnellstmöglich zu Vorreitern der Verkehrswende gemacht werden. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, fordert "bundesweit einheitliche Ausnahmegenehmigungen für sämtliche Fahrzeuge der Bauwirtschaft". Mittelstandspräsident Mario Ohoven sieht viele kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet. Deshalb fordert er die Autokonzerne auf, betroffene Diesel in der Hardware nachrüsten. "Die anfallenden Kosten dürfen unter keinen Umständen auf die Verbraucher und Steuerzahler, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen, abgewälzt werden."

Diesel-Luftverschmutzung zurückgegangen

Vor kurzem gibt das Umweltbundesamt (UBA) bekannt, dass die Diesel-Luftverschmutzung in vielen Städten zurückgegangen ist. Das UBA hat bundesweit 500 Messstationen ausgewertet. Die vorläufigen Ergebnisse der automatischen Werte ergeben, dass vor allem in den Städten Stuttgart, München und Hamburg die Werte gesunken sind. So ist die Belastung in Stuttgart um neun Punkte auf 73 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gefallen, München erreicht noch einen Wert von 78 Mikrogramm und die Luft Hamburg beinhaltet 58 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Bilanz sei zwar positiv, dennoch reiche das noch nicht, denn die Diesel-Luftverschmutzung bleibe in vielen Städten nach wie vor bedenklich hoch. Auch wenn im Vergleich zum Jahr 2016 eine Besserung festzustellen ist, so sind nach wie vor gemäß Schätzungen des UBAs in rund 70 Kommunen die Grenzwerte für die Diesel-Belastung überschritten. Der festgelegte Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Den vorläufigen Daten zufolge haben im Jahr 2017 immer noch 37 Städte diesen Wert überschritten. Das UBA geht davon aus, dass 29 weitere hinzugezählt werden müssen, sobald die manuellen Ergebnisse vorliegen. Städte, die 2017 die Werte definitiv eingehalten haben und sich somit im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben, sind: Dresden, Koblenz, Leipzig, Bremen, Fulda, Kassel, Norderstedt, Würzburg, Marburg und Potsdam.

Ergebnisse der Messwerte des Umweltbundesamts:

Flop-Ten Städte Jahresmittwelwert 2016

µg NO2/m³ Luft Jahresmittelwert 2017

µg NO2/m³ Luft München 80 78 Stuttgart 82 73 Köln 63 62 Reutlingen 66 60 Hamburg 62 58 Düsseldorf 58 56 Kiel 65 56 Heilbronn 57 55 Darmstadt 55 52 Ludwigsburg 53 51

Top-Ten Städte Jahresmittwelwert 2016

µg NO2/m³ Luft Jahresmittelwert 2017

µg NO2/m³ Luft Potsdam 43 34 Marburg 47 36 Würzburg 42 38 Norderstedt 44 39 Kassel 43 39 Fulda 41 39 Bremen 41 39 Leipzig 42 40 Koblenz 43 40 Dresden 45 40

Berlin mit Zehn-Punkte-Plan gegen Stickoxide

Lange hat Berlin auf ein bundesweites Vorgehen gegen die Verbote gehofft, doch mit seinem Zehn-Punkte-Plan möchte der Senat jetzt selbst ein Diesel-Fahrverbot in Berlin verhindern. Nachdem die Diesel-Gipfel auf Bundesebene zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt hätten, fühlt sich Berlin verpflichtet, selbst zu handeln. In dem sogenannten Zehn-Punkte-Plan geht es vor allem darum, mehr Elektromobilität und Tempo-30-Zonen in der Hauptstadt zu schaffen. Außerdem ist ein Förderprogramm für umweltfreundliche Taxis geplant. So soll in Berlin der Ausbau gewerblicher Elektro-Fahrzeug-Flotten erfolgen. Ebenso soll die Infrastruktur von E-Ladestationen weiter ausgebaut werden. Zudem sind bessere Ampelschaltungen sowie ein strengeres Vorgehen gegen Parker in zweiter Reihe im Gespräch, um den Verkehrsfluss maßgeblich zu verbessern. Ziel des Zehn-Punkte-Programms sei es, die Einwohner vor schädlichen Abgasen zu schützen und gleichsam den privaten wie auch gewerblichen Verkehr sicherzustellen, erklärt Regierungschef Michael Müller (SPD).

Diesel-Fahrverbote: Kennzeichenerfassung im Gespräch (Video):

Diesel-Fahrverbot: Stuttgart ist für ein Verbot

Auch die Stadt Stuttgart hatte schon Diesel-Fahrverbot ausgesprochen, die aber durch eine Revision der schwarz-grünen Landesregierung vorerst nicht in Kraft getreten war. Zuvor hatte das Verwaltungsgerichts Stuttgart im Juli 2017 einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) stattgegeben und das Land Baden-Württemberg verpflichtet, mehr für den Gesundheitsschutz der Bürger zu tun, als das bisher der Fall war. Wie der Richter bei der Urteilsverkündung angedeutet hatte, seien Fahrverbote dabei das einzig wirksame Mittel. Außerdem stellte das Gericht klar, dass die bislang vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) schnellstmöglich einzuhalten. Und unter "schnellstmöglich" sei eben nicht, wie vom Land vorgebracht, das Jahr 2020, sondern der 1. Januar 2018 zu verstehen. Ganzjährige Diesel-Fahrverbote in der Stuttgarter Umweltzone, so das Verwaltungsgericht, seien unausweichlich, rechtlich zulässig und stellten keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar.

Diesel-Fahrverbote auch in München

Die Stadt München hält an der Entscheidung fest, ab 2018 Selbstzünder auszusperren. Ein aktuelles Gutachten zur Luftqualität unterstützt diese Pläne. Die Daten zeigen eine alarmierende Belastung mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid.

Hamburg plant Diesel-Fahrverbote

Hamburg will ein Zeichen setzen und hat erste Diesel-Fahrverbot auf bestimmten Strecken beschlossen. Allerdings zeigten sich einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge erste Fehler im Luftreinhalteplan, auf dessen Basis das Durchfahrverbot festgelegt wurde. Demnach wurde in der Berechnung des Schadstoffausstoßes der Diesel-Fahrzeuge zwar berücksichtigt, das Euro-6-Diesel im Realbetrieb mehr Stickoxide ausstoßen als auf dem Prüfstand. Dieser Sachverhalt wurde bei Euro-5- und Euro-4-Dieseln allerdings vernachlässigt. Demnach wurden bei über 100.000 Pkw und Lkw in Hamburg falsche Stickoxid-Werte zugrunde gelegt. Bisher erstreckt sich das Diesel-Fahrverbot in Hamburg auf einer 580 Meter langen Strecke der Max-Brauer-Allee in Altona. Für Lkw-Fahrer erstreckt sich das Durchfahrtsverbot zusätzlich auf die Stresemannstraße (1720 Meter). Mit einer möglichen Neuberechnung der Emissionen unter Berücksichtigung des erhöhten Schadstoff-Ausstoßes auch bei Euro-5 und Euro-4-Dieseln, könnten die Strecken für die Fahrverbote zur Erfüllung des Luftreinhalteplans deutlich ausgeweitet werden. Betroffen von den Fahrverboten sind gut 70 Prozent der in Hamburg zugelassenen Diesel, wie aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage des Verkehrspolitikers Dennis Thering (CDU) hervorging.

Hamburgs Fahrverbot betrifft rund 240.000 Diesel

Vom Diesel-Fahrverbot in Hamburg sind 238.564 Fahrzeuge betroffen, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Neben den Privatwagen gilt das Diesel-Fahrverbot aber ach für über drei Viertel städtischer Fahrzeuge wie Polizeiautos oder Feuerwehrwagen: Von 2067 städtischen Diesel-Fahrzeugen erfüllen 1611 nicht die Euro-6-Norm. Ironischerweise trifft das Fahrverbot auch die Umweltbehörde, die die gemeinsam mit der Stadtentwicklungsbehörde genutzten 14 Diesel dann in Teilen von Hamburg-Altona nicht mehr fahren darf. Hintergrund des Diesel-Fahrverbots in Hamburg ist der neue Luftreinhalteplan des rot-grünen Senats. Darin ist festgehalten, dass bis 2025 alle gesetzlich festgelegten Grenzwerte in der Stadt eingehalten werden müssen. Auf den festgelegten-Verbotsstrecken sind die Stickoxid-Emissionen besonders hoch. Sie werden teilweise wegen Abschaffung von Parkplätzen durch starken Parkplatz-Such-Verkehr verursacht. Die Durchsetzung der Diesel-Fahrverbote hingen zuletzt von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ab.

Warum drohen Diesel-Fahrverbote?

Immer wieder werden in Städten und Ballungszentren EU-Grenzwerte für Stickoxide deutlich überschritten. Beim besonders gesundheitsschädlichen Gas Stickstoffdioxid (NO2) stellte das Umweltbundesamt im vergangenen Jahr an rund 60 Prozent aller Messstationen an stark befahrenen Straßen Überschreitungen fest. Der von der EU festgelegte Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt wurde 2015 besonders deutlich in Stuttgart gerissen. Am Neckartor lag die Konzentration des lungenschädlichen Gases bei durchschnittlich 87 Mikrogramm. An der Landshuter Allee in München waren es 84 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch an einzelnen Messstationen in Köln, Kiel, Heilbronn, Hamburg und Darmstadt wurden Werte von über 60 Mikrogramm pro Kubikmeter festgestellt. Weil die Grenzwerte in Deutschland seit Jahren überschritten werden, hatte die EU-Kommission gegen Deutschland ein Verfahren eröffnet. Immer wieder warnen auch Umweltorganisationen vor gesundheitlichen Risiken durch Stickstoffdioxid.

Gelten Fahrverbote pauschal in der Innenstadt?

Das ist nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht Leipzig den Städten und Kommunen überlassen. Sie können ganze Gebiete, oder aber nur einzelne Straßen für Dieselautos sperren.

Welche Diesel sind von den Fahrverboten betroffen?

Auch hier gibt es keine pauschale Antwort, doch in der Regel dürfte es alle Dieselfahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 5 oder schlechter betreffen. Im Einzelnen gibt das der Luftreinhalteplan der jeweiligen Stadt und Kommune vor.

Gibt es Ausnahmeregelungen bei Fahrverboten?

Theoretisch ja, doch vor allem sind Ausnahmen für Rettungskräfte wie Feuerwehr oder Polizei sowie Lieferdienste (Post) und Handwerker zu erwarten. Konkret können das aber nur die jeweiligen Städte und Kommunen selbst beantworten.

Gibt es Alternativen zu Diesel-Fahrverboten?