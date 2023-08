Ex-Formel E-Rennfahrer Daniel Abt ist vor allem als Co-Kommentator der Formel E und Youtuber bekannt. Diese Autos fährt der Sohn von Hans-Jürgen Abt privat und das weiß man über eine mögliche Freundin.

Wer ist Daniel Abt?

Daniel Abt wurde als Rennfahrer und Influencer in Deutschland bekannt. Er heißt mit vollem Namen Daniel Johannes Abt und wurde am 3. Dezember 1992 in Kempten/Allgäu geboren. Laut offiziellem Audi-Steckbrief ist er 1,79 cm groß. Nach seinen Anfängen im Kartsport im Alter von neun Jahren und seinem Einstieg in den Formelsport 2008 bei den ADAC Formel Masters, führte ihn seine Karriere zu einem kurzen Gastspiel bei der Formel 3-Euroserie und zu Testfahrten in einem DTM-Audi. 2013 ging er in der GP2-Serie an den Start, nahm 2015 an vier Rennen der WEC teil und beendete seine Renn-Karriere 2020 nach sechs Jahren für in der Formel E und einem Skandal bei einem eSports-Wettbewerb. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Cupra Formentor VZ5 Abt (2022) im Video:

Wer ist der Vater von Daniel Abt?

Der Grund, warum Daniel Abt schon früh mit dem Rennsport in Berührung kam, ist sein Vater Hans-Jürgen Abt, geschäftsführender Gesellschafter von Abt Sportsline GmbH. Als Besitzer und Teamchef des gleichnamigen Rennstalls Abt Sportsline hat Hans-Jürgen Abt seinem Sohn 2008 einen Platz in seinem Team bei der ADAC Formel Masters ermöglicht. Abt Junior fuhr bis 2009 für Abt Sportsline. Auch das für die Elektro-Rennserie Formel E gegründete Rennteam Audi Sport Abt – später erst umbenannt in ABT Schaeffler Audi Sport und dann in Audi Sport ABT – wurde von Vater Hans-Jürgen Abt geleitet, in dem sein Sohn in einem Team mit Lucas Di Grassi startete.

Warum ist Daniel Abt bei Audi raus?

Audi Sport ABT suspendierte Daniel Abt 2020, nachdem er bei einem e-Sports-Rennen betrogen hatte. Es handelte sich um einen virtuellen Wettbewerb, der während der Corona-Pandemie ausgetragen wurde, um die Zwangspause der Formel E-Meisterschaft zu überbrücken. Zum fünften Rennen trat aber nicht Daniel Abt selbst an, sondern ließ den e-Sports-Profi Lorenz Hörzing hinter das Steuer. Laut Daniel Abts Aussage wollte er den geheimen Fahrerwechsel nach dem Rennen aufklären. Es sollte eine "lustige Story" des Influencers werden. Doch der Umstand, dass Abt nicht selbst steuerte, fiel bereits während des Rennens auf. Die Konsequenz: Disqualifikation und Streichung alles bereits eingefahrenen Punkte im e-Racing-Wettbewerb. Zudem sollte er 10.000 Euro für wohltätige Zwecke spenden.

Was macht Daniel Abt heute?

Die meisten kennen Daniel Abt wohl als TV-Experten und Co-Kommentator für die Formel E auf ProSieben beziehungsweise als erfolgreichen Influencer auf Youtube, Instagram & Co. Doch auch als Markenbotschafter für Cupra, Hankook, Can-Am, Sonax und H&R ist Abt im Einsatz. Zudem ist er als Geschäftsführer der Unternehmen Abt Lifestyle GmbH und ATWA GmbH eingetragen. Erstgenanntes Unternehmen handelt mit Lifestyle-Produkten und erbringt Dienstleistungen im Bereich Marketing und Events. Das zweite Unternehmen ist für den Handel von Kleidung zuständig, denn Daniel Abt vertreibt unter dem Markennamen "kmhkm" Klamotten.

Wie reich ist Daniel Abt (Vermögen)?

Trotz augenscheinlichem Ende als Rennfahrer ist Daniel Abt nicht von der Bildfläche verschwunden. Er sorgt mit rund 625.000 Abonnent:innen bei Youtube, rund 419.000 Followern bei Instagram und mehr als 600.000 Followern bei TikTok für ein stetiges Einkommen neben seinem Gehalt als TV-Experte für die Formel E. Das Onlineportal "Vermögen Magazin" schreibt Daniel Abt ein Vermögen von rund 15 Millionen Euro zu.

Welches Auto fährt Daniel Abt?

Diese Autos besitzt Daniel Abt aktuell

Aktuell steht bei Daniel Abt ein Porsche 911 GT3 RS in der Garage. Die Bestellung des Lamborghini Revuelto hat er im Juni 2023 getätigt. Den 2022 gekauften Lamborghini Huracán STO hat Abt wieder abgegeben. Auch einen Porsche 911 GT2 RS nennt Abt sein Eigen, den er lange geheim hielt, um keine Hater auf den Plan zu rufen. Zudem freut er sich über seinen Abt-getunten Audi RS7 R. Sein typisches Kennzeichen KE-DA-1 ist jedoch am Abt Audi RS6 Johann Abt festgeschraubt. Durch seine Arbeit mit Cupra steht zudem ein Cupra Formentor VZ5 auf dem Hof.

Die Auto-Historie von Daniel Abt

Sein erstes Auto war ein getunter VW Golf 6 GTI, den er jedoch verkauft hat. Nach dem Gastspiel eines Audi TT RS (8J) folgte ein Audi R8 V10. Über die Jahre fuhr Daniel Abt zudem einen Abt Audi TTS (FV) und einen TT RS (RV). Für seinen Audi Q7 e-tron konnte er sich nur mäßig begeistern und freute sich um so mehr, als dann der Porsche 911 GT2 RS folgte, den er bis heute besitzt. Zwischendurch stand auch noch ein zweiter Porsche in der Garage von Abt: ein Porsche 911 Speedster. Nach einem getunten VW Multivan in A-Team-Optik folgte als Daily dann wieder ein SUV: der Abt Audi Q8.

Wer ist die Freundin von Daniel Abt?

Zum Beziehungsstatus von Daniel Abt ist so gut wie nichts bekannt. Mitte 2022 rankten Gerüchte darüber, ob Abt mit der Influencerin "Mrs. Bella" zusammen sein könnte. Doch wer auch immer zu dieser Zeit mit ihr zusammen war, sie trennte sich nach eigener Aussage auf Instagram Ende 2022. Seit dem gibt es keine weiteren Hinweise, ob Daniel Abt derzeit eine Beziehung führt oder wer seine Freundin sein könnte.