Der noch namenlose Lamborghini Aventador-Nachfolger zeigt sich nicht nur auf geleakten Patentbildern – Grund genug, Überlegungen anzustellen, welcher Motor den Supersportler antreiben wird.

Ist der Reventón zum Aventador das, was der Sián zum wohl 2023 debütierenden Lamborghini Aventador-Nachfolger sein könnte? Eine Art Prolog, der sowohl hinsichtlich Design als auch Technik einen Ausblick auf das spätere Serienmodell gibt? Der Gedanke ist jedenfalls legitim, hat Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann doch erst im Laufe des Jahres 2021 bestätigt, dass der nächste Supersportwagen der Marke einen komplett neuen Antriebsstrang samt neuem Motor und neuer Batterie erhalte – er wird also ein Hybrid, wie es auch der in Kleinserie gebaute Sián ist. Dieser kombiniert den aus dem Aventador bekannten 6,5-Liter-V12 mit einem 25 kW (34 PS) starken Elektromotor, der im Getriebe sitzt. Statt auf eine sonst übliche Lithium-Ionen-Batterie setzt er darüber hinaus auf einen Superkondensator, der dreimal leistungsstärker und leichter als eine Batterie mit gleicher Leistung sein soll. Damit ist das Lastenheft für den Lamborghini Aventador-Nachfolger (2023) bereits recht gut umrissen: einen weiterhin frei atmenden V12 mit einem mutmaßlich stärkeren E-Motor und einer noch effizienteren Batterietechnik zu einer Systemleistung jenseits der 819 PS (602 kW) des Sián zusammenzuführen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

V12- & E-Motor beim Lamborghini Aventador-Nachfolger (2023)

Eine weitere Parallele zum Sián tut sich übrigens auch beim Design auf, das mit geleakten Patentzeichnungen endgültig kein Geheimnis mehr ist. Windschutzscheibe und Vorderbau des Lamborghini Aventador-Nachfolgers (2023) bilden eine nahezu diagonal durchlaufende Linie, vordere Kotflügel und Frontscheinwerfer scheinen Dreiecke zu formen. Steil abfallende hintere Kotflügel bilden den Konterpart. Gänzlich neu hingegen sind die äußerst hoch angesetzten Auspuffendrohre, je zwei bilden ein Hexagon. Die hohe Positionierung wird neben dem optischen Alleinstellungsmerkmal auch aerodynamische Gründe haben, lässt sich der Diffusor auf diese Weise doch ohne Einschränkungen optimal formen. Apropos formen: Wie es aussieht, möchte Lamborghini den Neuling 2023 auf den Markt bringen – zwölf Jahre nach dem Debüt des Aventador. Legt man diese Bauzeit als Blaupause für dessen Nachfolger an, dürfte dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der letzte Supersportwagen der Marke mit V12 sein. Denn, wenn das Ende des Lamborghini Aventador-Nachfolgers eingeläutet wird, zeigt das Kalenderblatt wohl weit nach 2030 an – ein Zeitpunkt, zu dem die allermeisten Volumenhersteller bereits ausschließlich Elektroautos bauen wollen. Doch diese Geschichte dürfte ihren ganz eigenen Prolog erhalten.

