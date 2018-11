Rekordverdächtig: Noch während die Produktion des neuen Porsche GT2 RS mit 700-PS-Motor auf Hochtouren lief, war der Dauerbrenner aus Zuffenhausen längst ausverkauft. Die Preise beginnen bei stolzen 285.220 Euro, aber dafür versprechen die Entwickler: Statt nur ein bisschen zu kleckern, werden sie so richtig klotzen und drehen dabei ordentlich an der Leistungsschraube. Und zwar so lange, bis der mühsam gezähmte Rundstreckenrenner zum stärksten Serienmodell in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Baureihe wird. Neben dem Rennsportfahrtwerk und dem Hardcore-Interieur machen auch Vollschalen aus Sichtkarbon vor allem durch einen gründlich überarbeiteten Sechszylinder den Porsche GT2 RS zum Elfer der Extreme. Das der Porsche 911 GT2 RS hält was er verspricht, hat er auf der Nürburgring-Nordschleife unter Beweis gestellt. Mit 6:40,3 Minuten hält der Zuffenhausener den Streckenrekord für straßenzugelassene Fahrzeuge. Und das ohne Modifiaktionen am Antrieb. Lediglich das Fahrwerk und die Aerodynamik des 700 PS starken Porsche GT2 RS (2017) wurden von Manthey-Racing optimiert und auf die Streckencharakteristik der Nürburgring-Nordschleife angepasst. Mehr zum Thema: Das sind die Schnellsten auf der Nordschleife

Porsche 911 GT2 RS (2017) mit 3,8-Liter-Motor

Im GT2 RS hat der mit dem 3,8 Liter-Triebwerk aus dem Turbo S dann nicht viel mehr als den Hubraum und die Geometrie gemein: Die Lader machen mehr Druck, zusätzlich werden die Ladeluftkühler bei sehr hohen Temperaturen mit Wasser gekühlt. Große Öffnungen vor den hinteren Radhäusern und eine komplexe Lüftungsanlage direkt oberhalb des Motors sind dafür verantwortlich, das Turbo-Triebwerk mit der nötigen Atemluft zu versorgen. Das steigert die Effizienz der Verbrennung und kitzelt deshalb bis zu 700 PS aus dem Heckmotor. Das sind 80 PS mehr als beim Vorgänger und mehr als genug für atemberaubende Fahrleistungen.

Rekord für Porsche GT2 RS (2017)

Der Boxer wird anders als bei Turbo und beim Turbo S im Porsche GT2 RS nur die Hinterräder antreiben, was die Fahrt im Grenzbereich auch für erfahrene Porsche-Piloten zu einer anspruchsvollen und volle Konzentration erfordernden Prüfung macht. Die extrem direkt übersetzte Lenkung versorgt den Fahrer nicht nur mit einem sauberen Feedback, auch die Hinterräder gehen dank Allradlenkung mit in die Kurve. Notwendige Korrektur-Eingriffe dürfte der Porsche also blitzschnell umsetzen. Mit reichlich Anbauteilen aus Karbon konnte der Porsche GT2 RS auf 1470 Kilo abgespeckt werden. Dadurch erreicht der Elfer jetzt bis zu 340 km/h und beschleunigt im besten Fall in 2,8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Natürlich kann man Porsche die Fahrleistungen des GT2 RS (2017) einfach glauben – oder man bestellt neben dem Weissach-Paket mit weiteren Karbon- und Titankomponenten für weitere 30 Kilo Diäterfolg auch noch das Sport-Chrono-Paket und schaut auf die Stoppuhr im Kohlefaser-Cockpit. Man kann dem GT2 RS auch stilvoll auf den Zahn fühlen und dafür einen eigens entworfenen Chronographen von Porsche Design (9450 Euro) bestellen.

GT2 RS schon seit Juni 2017 vergriffen