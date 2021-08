Statt in 3,6 sprintet der Audi als Abt RS7-R nun in 3,2 Sekunden auf 100 km/h.

Leistungsgewaltig und aggressiv, so kennt man den Audi RS 7 Sportback schon als Serienmodell. Abt aber steigert den Gran Turismo zum 740 PS starken Abt RS7-R – natürlich streng limitiert. Wir stellen das Tuning-Geschoss vor!

Was ein Audi RS 7 Sportback-Fahrer wohl nicht vermisst, ist ein Auto mit Leistung und feurigem Auftritt. Doch Abt sagt, da geht noch mehr, und verwandelt den Gran Turismo mittels Tuning-Paket zum Abt RS7-R. Das 600-PS-Geschoss mit Vierliter-V8-Biturbo und Mild-Hybrid-System mag zwar schon pfeilschnell sein, die Kemptener machen es aber endgültig zur Rakete – mit gewaltigen 740 PS und einem um 120 auf nun respekteinflößende 920 Newtonmeter erhöhten Drehmoment. Statt in 3,6 sprintet der Ingolstädter nun in 3,2 Sekunden auf 100 km/h. Die neue Höchstgeschwindigkeit nennt Abt hingegen nicht. Ein Gewindefahrwerk und Sportstabilisatoren von Abt vervollständigen den Abt RS7-R – zumindest technisch. Optisch verwandelt der bayerische Tuner den Audi RS 7 Sportback mit einem Frontgrill- und Frontlippenaufsatz aus Sichtkarbon sowie mit einem Heckspoiler und einem Heckschürzenaufsatz in eine brutale Fahrmaschine. Mehr zum Thema: Der Audi RS 7 Sportback im Test

Der Abt RS7-R im Video:

Tuning für den Audi RS 7 Sportback: der Abt RS7-R