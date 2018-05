Beim ersten Rennen der DTM-Saison 2018 gewinnen Mercedes-Pilot Gary Paffett beim ersten und Timo Glock (BMW) beim zweiten Lauf auf dem Hockenheimring. Alle Fahrer, Termine, Teams und der aktuelle Punktestand!

Zeichnet sich bei der DTM 2018 und den ersten Rennen am Hockenheimring (5. und 6. Mai) ab, was die Formel 1 derzeit vormacht – nämlich mehr Spannung und Spaß für den Zuschauer? Tatsächlich haben spektakuläre Duelle und bis zuletzt unklare Zielpositionen die Spannung am Rennwochenende hochgehalten. Herausragender Fahrer war dabei Timo Glock, der sich im ersten Rennen hinter Sieger Gary Paffett auf den dritten Platz einsortierte und das Sonntagrennen schließlich gewann. Der langjährige Formel-1-Fahrer sicherte sich damit die Gesamtführung. "Das war das beste, verrückteste Rennen meiner Karriere", brüllte der 36-Jährige bei der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk und stichelte noch in Richtung Mercedes. "Verdammt noch mal, ihr seid bescheuert, ihr könnt diese Serie doch nicht verlassen." Für den schwäbischen Autobauer ist es nämlich die letzte Saison in der DTM. Zuvor lieferten sich Glock und Paffett über 15 Runden eine wilde Schlacht mit zig Führungswechseln, aggressiven Manövern und teils grenzwertigen Berührungen. Dabei forderte der Mercedes-Pilot derart seine Reifen, dass er sogar noch Audi-Fahrer Mike Rockenfeller vorbeiziehen lassen musste. Während Mercedes mit dem Doppelsieg Gary Paffett und Lucas Auer noch einmal demonstrierte, wie stark der Autobauer in der DTM ist, enttäuschte Audi am Rennwochenende am Hockenheimreing. Titelverteidiger Rene Rast war am Samstag mit Platz Neun noch der beste Audi-Fahrer, am Sonntag konnten die Positionen Zwei (Rockenfeller) und Sieben (Rast) immerhin ein bisschen versöhnen.

DTM 2018: Paffett und Glock siegen am Hockenheimring

In den 20-minütigen Qualifyings der DTM kann jeder Fahrer selbst entscheiden, wie viele Runden er fährt und wie viele der Hankook-Reifensätze (acht Sätze je Wochenende, sechs für das Qualifying und Rennen) er nutzt. Der Fahrer mit der schnellsten Rundenzeit startet von der Pole Position, die weiteren Fahrer absteigend in der weiteren Reihenfolge der Zeiten. Neu seit der Saison 2017: Auch für die Ergebnisse im Qualifying werden Meisterschaftspunkte vergeben, die in die Fahrer-, Team- und Markenwertung der DTM eingehen. Die Startreihenfolge ergibt sich aus den Platzierungen des jeweiligen Qualifyings. Seit der Saison 2017 werden in der DTM an jedem Rennwochenende zwei Rennen gefahren, jedes mit einem eigenen Qualifying. Zum Start muss das Gewicht des Rennwagens 1125 Kilogramm betragen. Sogenannte Performance-Gewichte erhöhen oder verringern das Gewicht abhängig der Ergebnisse im ersten Rennen. Der Sieger von Rennen 1 und seine Markenkollegen, die in die Top 10 kommen, müssen zehn Kilogramm zusätzlich auflegen, die Markenkollegen außerhalb der Top 10 2,5 Kilogramm. Die Rennwagen der zweitbesten Marke bleiben unverändert während die drittbeste Marke 2,5 Kilogramm weniger mitnehmen muss. Deren Markenkollegen, die nicht in den Top 10 waren, dürfen sogar fünf Kilogramm weniger an Bord haben. Treffen alle Regelungen auf alle drei Marken zu, bleiben die bestehenden Gewichtsverteilungen bestehen. Im DTM-Rennen können die Fahrer das sogenannte DRS (Drag Reduction System) insgesamt 36 Mal einsetzen, das kurzzeitig die Höchstgeschwindigkeit anhebt. Voraussetzung dafür ist, dass er am Start/Ziel weniger als eine Sekunde hinter dem Vordermann liegt. Aktiviert der Verfolgte das DRS, werden ihm drei Aktivierungspunkte auf einmal abgezogen. Der Verfolgende kann das System jedoch drei Mal einsetzen, da es auch erfahrungsgemäß drei Aktivierungen braucht, um an den Vordermann heran und vorbeizukommen. Je Rennen muss der Fahrer mindestens einmal durch die Boxengasse fahren und alle vier Reifen wechseln. Zudem besteht seit der DTM-Saison 2017 ein Funkverbot, lediglich der Fahrer darf zur Boxencrew funken.

Welche Regeln gibt es für die Rennwagen?

Alle Rennwagen der DTM haben eine einheitliche Getriebe-Differential-Einheit, ein sequenzielles Sechsganggetriebe und werden von V8-Motoren angetrieben. Sie haben maximal vier Liter Hubraum und sind mit einem Luftmengenbegrenzer von 29 Millimetern Durchmesser ausgestattet. Ab der Saison 2018 gibt es ein neues Mindest-Gesamtgewicht von 1115 Kilogramm und ein Fahrzeug-Mindestgewicht von 1031 Kilogramm. Das Motoren-Kontigent wurde wegen eines zusätzlichen Rennens und der lediglich zweitägigen Veranstaltung in Brands Hatch von sieben auf acht Motoren erhöht. Die Autos müssen nach jedem Qualifikationstraining und nach jedem Rennen noch mindestens einen Kilogramm Kraftstoff an Bord haben. Schafft man es das Fahrzeug nicht mehr aus eigener Kraft ins Parc fermé, müssen es mindestens zwei Kilogramm sein. Für die Aerodynamik gibt es einige neue Regeländerungen und Vereinfachungen im Detail, die darauf Abzielen weniger Abtrieb zu generieren.

Wer sind die prominentesten DTM-Fahrer?

Als Titelverteidiger geht René Rast in die DTM-Saison 2018. Pascal Wehrlein kommt aus der Formel 1 zurück in die DTM, die er 2015 gewinnen konnte. Mit Paul di Resta, Gary Paffett, Mike Rockenfeller, Bruno Spengler und Marco Wittmann gibt es fünf weitere Fahrer, die den Titel bereits erringen konnten. Timo Glock ist nach seiner Formel-1-Karriere mittlerweile fester Bestandteil der DTM, wartet aber noch auf seinen ersten Gesamtsieg. Robin Frijns, Philipp Eng und Joel Eriksson starten in ihre erste DTM-Saison.

DTM: Welche Teams sind 2018 dabei?

In der DTM Saison 2018 sind weiterhin die drei Autohersteller Audi, BMW und Mercedes vertreten. Für Mercedes wird es die letzte Saison sein, nachdem während der letzten Saison der Ausstieg Ende 2018 verkündet wurde.

Wo ist die DTM zu sehen?

Nicht mehr die ARD, sondern Sat. 1 überträgt die DTM Saison 2018 live.

DTM 2018: Fahrerwertung, Punktestand & Teamwertung

Fahrerwertung Teamwertung Fahrer Punkte Team Punkte Rene Rast (33) 10 Audi Sport Team Rosberg 10 Jamie Green (53) 0 Nico Müller (51) 0 Audi Sport Team Abt 0 Robin Frijns (-) 0 Mike Rockenfeller (99) 18 Audi Sport Team Phoenix 29 Loic Duval (28) 11 Marco Wittmann (11) 2 BMW Team RMG 3 Timo Glock (16) 44 Augusto Farfus (15) 1 Bruno Spengler (7) 12 BMW Team RBM 25 Philipp Eng 0 Joel Eriksson 13 Gary Paffett (2) 43 Mercedes Team HWA AG 61/30/12 Paul di Resta (3) 8 Lucas Auer (22) 18 Edoardo Mortara (48) 12 Pascal Whrlein (94) 18 Daniel Juncadella (23) 4

DTM 2018: Termine und Strecken