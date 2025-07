Cupra Leon Sportstourer 1.5 eTSI/2.0 TDI

Same, but different: Der eine Cupra Leon Sportstourer aus unserem Vergleich wird von einem 1,5-l-Benziner mit Mildhybrid-System angetrieben (links) und der andere von einem 2,0-l-Diesel (rechts).

Foto: Daniela Loof