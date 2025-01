Gebraucht-Ateca zuverlässig, aber teuer

Der Seat Ateca bereitet bei den Hauptuntersuchungen der GTÜ kaum Probleme. Mängel sind in der Regel Folge von Vernachlässigung und schlechter Wartung. Die häufigsten Mängel: verschlissene Bremsen und abgefahrene Reifen, falsch eingestellte Scheinwerfer, abgenutzte Scheibenwischer­blätter, Steinschlag im Sicht­bereich der Frontscheibe

Auch unter den Gebrauchtwagen gehören Kompakt-SUV zu den beliebtesten Segmenten. Der Seat Ateca etwa profitiert von der Technik des VW-Konzerns und gilt als Gebrauchtwagen als wenig mängelbehaftet. Unsere besten Tipps zum Kauf!

Positiv Sehr dynamisch und komfortabel, vergleichsweise hohe Anhänge- und Stützlast, wenige Mängel bei der HU Negativ Gebrauchtwagenpreise eher hoch, magere Assistenzsystem-Ausstattung

Seat gehört schon seit 1986 zum VW-Konzern und profitiert bereits lange vom Zugriff auf die Tech­nik des großen Konzerns. Trotz nicht immer gelungener Modellpolitik hat sich die Mar­ke auch in Deutschland etabliert – zuletzt mit ihren SUV. Das erste Modell war der 2016 eingeführte Seat Ateca, der bei Skoda in Tschechien vom Band läuft. Mit 4,36 m Länge ist der Seat Ateca etwas kürzer als etwa sein Konkurrent Opel Grandland, bietet im Innenraum aber fast das gleiche Platzangebot. Im Fond stellt der Ateca sogar etwas mehr Fußraum zur Verfügung als der Grandland. Der Kofferraum des Seat fasst 510 bis 1604 l und auch die Anhängelast von 2100 kg kann sich sehen lassen. Gleiches gilt für die Stützlast, die für E-Bike-Fahrende wichtig ist und sich beim Ateca auf 88 kg beläuft.

Gebrauchte Seat Ateca mit tadelloser Ausstattung

Der Seat Ateca bietet im Innenraum viele Ablagen, die Bedienung setzt erfreulicherweise nicht nur auf Touchscreen oder Lenkrad-Schalter. So wird etwa die Klimatisierung über eine Bedienleiste geregelt. Der Innenraum kann insbesondere bei der Materialauswahl seine budgetbewusste Planung nicht verstecken, ist aber ordentlich verarbeitet. Auch die Ausstattung ist tadellos: Seit dem Face­lift im Jahre 2020 (Hier alles zum Cupra Ateca) ist der Ateca serienmäßig mit LED-Scheinwer­fern und einem Notbrems­assistenten ausgestattet. Zu den emp­fehlenswerten Extras beim Seat zählen die adaptiven Dämpfer (DCC), die eine große Spreizung zwischen Komfort und Sport bieten.

Antriebsvarianten & Mängel

Zur Dynamik gehört auch ein entsprechender Antrieb – und der 110 PS (81 kW) starke Dreizylinder-Turbo­benziner im Seat Ateca zählt nicht dazu. Das Triebwerk ist durch­zugsschwach und mit dem rund 1,3 t schweren SUV schnell überfordert. Besser ist man mit dem 1,5-l-Vierzylinder-Tur­bobenziner unterwegs, der 150 PS (110 kW) leistet. Sportlich Ambitionierte sollten sich für das knackige Sechsgang-Schaltgetriebe entscheiden, Komfortbewusste für das träge Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Fahrstufen.

Wer mehr will, kann den 2.0 TSI 4Drive mit 190 PS (140 kW) und Allradantrieb wählen, der deutlich teurer gehandelt wird. Wenn man Kilometer schrubbt, ist beim Gebrauchtwagen der Turbodiesel die beste Wahl. Bei der Hauptunter­suchung der GTÜ glänzt der Seat Ateca durch in allen Kategorien unterdurchschnittlich viele Mängel (siehe Mängelstatistik in Bild 9). Negativ fallen meist nur schlecht gewartete Exemplare auf.

Empfehlenswerte Antriebe für den Seat Ateca (2020) Modell 1.5 TSI 2.0 TSI 4Drive 2.0 TDI Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 1498 cm³ 1984 cm³ 1968 cm³ Leistung 110 kW/150 PS 140 kW/190 PS 110 kW/150 PS Drehmoment 250 Nm 320 Nm 340 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,2 l S 8,0 l S 4,8 l D Höchstgeschw. 200 km/h 214 km/h 203 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Seat Ateca (2020)