Der Caravan Salon Düsseldorf öffnet 2023 vom 25. August bis zum 3. September seine Pforten. Die AUTO ZEITUNG nennt die Öffnungszeiten, Ticketpreise und Neuheiten!

Öffnungszeiten & Ticketpreise des Caravan Salon Düsseldorf 2023

Ganz gleich, ob es ein leichter Wohnanhänger sein soll oder ein luxuriöser Liner, eine neue Klappstuhl-Garnitur oder das große Infotainment-Paket fürs Wohnmobil: Der Caravan Salon Düsseldorf 2023 ist vom 25. August bis zum 3. September von jeweils 10 bis 18 Uhr (Öffnungszeiten) Mittelpunkt der Camping-Welt. 720 Aussteller zeigen auf 250.000 Quadratmeter Gesamtfläche, was die Welt der Camping-Reisen bewegt. Die Ticketpreise belaufen sich je nach Ausstellungstag auf 17 bis 35 Euro, ermäßigt liegen die Preise zwischen 14 und 30 Euro. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gebrauchtes Wohnmobil kaufen – zehn Tipps im Video:

Von Camper bis Selbstausbau: Die Hallenbelegung

Das große Probewohnen und Vergleichen wird in zwölf der 16 Messehallen möglich sein, wobei die Hallen 12 und 15 des Caravan Salon Düsseldorf 2023 ausschließlich für die Boomklasse der Campervans reserviert sind und die Halle 5 den Linern und Expeditionsmodellen der Premiumklasse gehört. Zubehör, Informationen zu Reisedestinationen und Outdoor-Ausstattung gibt es in Halle 3, Technik rund ums Reisemobil und den Wohnwagen bestimmt das Angebot in den Hallen 13 und 14. Und wer noch kein:e Camper:in ist, kann die Entscheidung in Halle 7 treffen: Da stehen Expert:innen bereit, die alle Startfragen rund ums mobile Reisen beantworten können.

Auch interessant:

Nicht alle wollen ein Wohnmobil von der Stange, auch das gehört zur Vielfalt der Szene, weshalb die Düsseldorfer Messe wie im Vorjahr die Sonderfläche "Abenteuer Selbstausbau" zwischen Halle 13 und 14 anbietet. Ebenfalls auf dem Freigelände stellt der Caravaning Industrie Verband (CIVD) den neuen Ausbildungsberuf des Caravan- und Reisemobiltechnikers vor. Und zwischen Halle 10 und 17 zeigt der Branchen-Dachverband innovative Lösungen rund um die Themen Stellplatz-Technik und Infrastruktur – spannend für alle, die ins Geschäft mit den Campern einsteigen wollen.

3500 Stellplätze rund um der Messe

Gut möglich, dass ein Messetag nicht reicht, um alles zu sehen. Wer schon einen Camper oder Caravan hat, kann den Besuch des Caravan Salon Düsseldorf 2023 zum Kurzurlaub machen: Wie jedes Jahr verwandelt sich der Messeparkplatz P1 zum größten Stellplatz Europas. Über 3500 versorgte und unversorgte Plätze stehen parat, allerdings sollten die Parzellen vorab unter caravan-salon.de reserviert werden. Auch die Messetickets gibts ausschließlich im Online-Vorverkauf. Der 25. August ist als Preview Day mit limitierter Besucherzahl vorgesehen, vom 26. August bis einschließlich 3. September herrscht normaler Messebetrieb. Wer die Eintrittskarten dann schon dabei hat, kommt schneller rein – und hat mehr Zeit zum Vergleichen.