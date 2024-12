Diese Kästen bieten Variabilität im Heck

Flexibler Stauraum oder mehr Schlafplätze: Gründe für Hubbetten im Campervan-Heck gibt es genügend. Wir haben zehn Modelle zusammengestellt, die genau diesen Betttypus mit sich herumfahren!

Übersicht: Zehn Campervans mit Hubbett

Klar, Fahrräder lassen sich auch prima an den Hecktüren oder auf der Anhängerkupplung (diese Wohnmobil-Fahrradträger gibt es) transportieren. Doch besonders teure Räder oder die schweren Pedelecs kommen nur ungern auf den Halter am hinteren Fahrzeugende. Gut, wer dann einen Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) mit Heckhubbett fährt. Denn hier verschwinden Zweirad (in einigen Fällen sogar motorisiert) und allerhand Campingzubehör hinter den Blechtüren unter der Liegefläche. Einige Modelle bringen hier – sollte nicht so viel Gepäck transportiert werden müssen – auch ein zweites Doppelbett unter und sind so trotz recht kompakter Maße auch ohne Aufstelldach familientauglich. Wir zeigen zehn Kastenwagen, die serienmäßig oder optional mit einem Heckhubbett ausgestattet sind.

Adria Twin Sports 640 SGX

Bei Adria nennt man den Campervan mit dem praktischen Hubbett im Heck Twin 640 Sports. Das anhebbare Doppelbett misst 195 x 170-180 cm. Die große Besonderheit des Adria Twin Sports 640 SGX ist neben dem Hubbett mit extragroßer Garage darunter zweifelsohne seine serienmäßige Familientauglichkeit. Der Kastenwagen kommt bereits ab Werk dank Aufstelldach mit vier Schlafplätzen. Einen fünften gibt es als Sitzgruppenumbau optional dazu.

Foto: Adria

Basispreis: 74.199 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 4/5

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Bürstner Eliseo C 644

Unter diesem Heckhubbett steht ausnahmsweise mal keine große Fahrradgarage zur Verfügung. Der Bürstner Eliseo C 644 versteckt unter dem höhenverstellbaren Doppelbett mit den Maßen 204 x 135-156 cm nämlich seine Sitzgruppe. Nur unter dem feststehenden Kopfteil des Betts bleibt Stauraum – in dem aber dennoch ein stehendes Fahrrad Platz findet. Die innovative Grundrissaufteilung schafft ein luftigeres Raumgefühl. Die Sitzgruppe lässt sich zudem zum Zweitbett (183 x 138-147 cm) umbauen – und das sogar serienmäßig. Die Rundsitzgruppe verfügt aber trotz ihrer weit nach hinten gerückten Position über zwei Sitzplätze mit Dreipunktgurt und sogar Isofix.

Foto: Bürstner

Basispreis: 67.390 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 4/-

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Challenger V210 Sport Edition

Der Challenger V210 parkt unter dem elektrischen Hubbett wie gehabt Fahrräder – oder sonstiges Campingzubehör, das etwas mehr Platz einnimmt. Der französische Campervan bringt auf seinem 190 x 190 cm großen Doppelbett zwei Personen unter, optional lässt sich die Sitzgruppe zum Bett für eine Person umbauen. Als Basis dient abermals der Fiat Ducato mit 6,36 m Länge.

Foto: Challenger

Basispreis: 62.490 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/3

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Chausson V690 Sport Line

Die technischen Daten des Chausson V690 kennen wir bereits – denn hierbei handelt es sich schlichtweg um den baugleichen Schwester-Grundriss des Challenger V210. Die französischen Marken bauen ihre Mobile im gleichen Werk und passen jeweils nur die Grafik an. Sogar der Preis beider Modelle ist identisch. Der Chausson bietet daher ebenfalls Platz für bis zu zwei Fahrräder unter seinem elektrisch anhebbaren Doppelbett (190 x 190 cm).

Foto: Chausson

Basispreis: 62.490 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/3

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Etrusco CV 640 PB

Von Frankreich geht es nach Italien, denn auch hier werden Campervans mit Hubbett gebaut. Der Etrusco CV 640 PB kommt serienmäßig mit einem eklektisch anhebbaren Doppelbett (178 x 150-186 cm) im Heck. Sollte das nicht genügen, gibt es optional ein Aufstelldach (209 x 143 cm) sowie einen Sitzgruppenumbau (185 x 88-105 cm) hinzu. Insgesamt schlafen also bis zu fünf Personen im Camper – mitfahren dürfen dagegen nur vier. Auch hier dient der 6,36 m lange Fiat Ducato als technische Basis. Mit einem Basispreis von 58.999 Euro (Stand: Dezember 2024) ist der italienische Campervan mit Hubbett sogar recht günstig.

Foto: Etrusco

Basispreis: 58.999 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Eura Mobil V 635 HB

Mit dem V 635 HB bietet Eura Mobil seinen eigenen Campervan mit Heckhubbett (185 x 190 cm) an. Auch hier darf der Fiat Ducato mit 6,36 m als Basisfahrzeug dienen. In ihm bringen die Entwickler:innen einen klassischen Kastenwagen-Grundriss mit Frontsitzgruppe und Kompaktbad unter. Gegen Aufpreis ist für einen Zusatz-Schlafplatz (156 x 95 cm) in der Dinette gesorgt.

Foto: Hardy Mutschler

Basispreis: 64.699 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/3

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Karmann Davis 610 LS

Der Karmann Davis 610 Lifestyle bringt bereits auf dem Sechs-Meter-Radstand des Fiat Ducato ein Heckhubbett (190 x 160-190 cm) unter. Damit ist er zwar recht kompakt und auch mit seinem Basispreis unterhalb der 60.000-Euro-Marke recht erschwinglich, aber in beiden Punkten dennoch in dieser Übersicht von zehn Campervans mit Hubbett geschlagen. In der Heckgarage soll sogar eine leichte Motocross-Maschine stehen können.

Foto: Karmann Mobil

Basispreis: 58.000 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/3

Außenlänge: 5,99 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Knaus Boxlife 540 MQ

Knaus bietet mit dem Boxlife 540 MQ einen gerade einmal 5,41 m langen Campervan mit Heckhubbett an. Damit nicht genug: Optional lässt sich der kompakte Knaus-Kastenwagen auf Fiat-Ducato-Basis nämlich um ein Aufstelldach sowie ein Etagenbett unter dem Hubbett (173-192 x 121-139 cm) ausrüsten. So kommen bis zu sechs müde Reisende im Knaus unter.

Foto: Knaus

Basispreis: 61.430 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/6

Außenlänge: 5,41 m

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Pössl Roadcruiser Revolution

Mit dem Roadcruiser Revolution hat Pössl einen Heckhubbett-Grundriss mit bis zu fünf Schlafplätzen und 2,83-m-Hochdach im Sortiment. Als Basis dienen die Transporter-Drillinge Citroën Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer von Stellantis, jeweils mit 6,36 m Außenlänge. Mit 198-193 auf 190 cm ist das elektrische Hubbett sogar recht groß geraten. Darunter bleibt Platz für ein optionales 180 x 160 cm großes Doppelbett – oder Stauraum. Gegen Aufpreis stattet Pössl den Roadcruiser Revolution auch mit Isofix-Haltepunkten für Kindersitze aus.

Foto: Pössl

Basispreis: 62.999 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Außenlänge: 6,36 m

Basisfahrzeug: Citroën Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer

Van Tourer 540 D

Van Tourer bietet seinen 540 D – sowie auch die anderen Campervans auf Fiat-Ducato-Basis – mit einem optionalen Hubbett im Heck an. Diese Option kostet 1299 Euro Aufpreis und ändert zunächst an den serienmäßigen zwei Schlafplätzen wenig. Wer mehr möchte, hat beim Van Tourer 540 D gleich verschiedene Optionen zur Wahl. Nur in Verbindung mit dem Heckhubbett gibt es das untere Etagenbett für zwei optional hinzu. Eine fünfte Person schläft auf der umbaubaren Sitzgruppe. Und bis zu sieben Schlafplätze sind mitsamt des optionalen Schlafdachs (540er-Campervans mit Aufstelldach in der Übersicht) möglich. Und das samt Raumbad auf alltagstauglichen 5,4 m Außenlänge.

Foto: Van Tourer