Etrusco CV 640 PB mit höhenverstellbarem Hochbett

Mit dem sonst konventionell geratenen Kastenwagen Etrusco CV 640 PB (2024) geht die Hymer-Tochter beim Schlafen neue Wege. Ein neuartiges Hochbett-Konzept soll den Stauraum fast verdoppeln.

Preis: Etrusco CV 640 PB (2024) ab 58.999 Euro

Südländischer und zugleich altertümlicher geht es kaum noch, zumindest, was den Namen angeht: Der vergleichsweise junge Wohnmobil-Hersteller Etrusco hat seine Markenbezeichnung ausgerechnet von einem antiken Volksstamm aus Mittelitalien entlehnt. Mit diesem Wissen gewinnt man fast jedes Kreuzworträtsel. Alltagsaufgaben ganz anderer Natur, nämlich Stauraumprobleme, will der Campingfahrzeughersteller, dem die alten Etrusker den Namen gaben, mit seinem jüngsten Neuzugang in seinem Campervan-Portfolio lösen: mit dem 6360 mm lange und in der Außenbreite 2050 mm messenden Etrusco CV 640 PB (2024). Der Kastenwagen steht auf Fiat-Ducato-Basis und wird seit Herbst 2024 zu einem Grundpreis ab 58.999 Euro ausgeliefert (Alle Preise: Stand November 2024). Dabei greift die Erwin-Hymer-Tochter generell auf ein aus der aktuellen Modellpalette bekanntes Raumkonzept zurück.

Besonderheit: das hoch- und runterfahrbare Bett im Heck

Der Clou am Etrusco CV 640 PB (2024) befindet sich im hinteren Teil des Campers: Durch eine neuartige Hochbett-Konstruktion wird der Grundriss um ein höhenverstellbares Hubbett in Längsanordnung erweitert. Je nach Position des Betts lässt sich die Schlafhöhe (und damit die Begrenzung des Stauraums) ganz nach Gusto von 0,73 m auf bis zu 1,40 m erweitern. Auf diese Weise will Etrusco das Kunststück fertigbringen, das Ladevolumen des Campers so zu erweitern, dass dies nicht auf Kosten des Komforts geht. (Wie man sonst noch beim Campen schlafen kann, hier).

Foto: Etrusco

So weit die Theorie. In der Praxis soll die neue Bettkonstruktion nicht nur mehr Flexibilität bei der Höhe der Bettkante bieten, sondern auch die Schlafqualität im Heck des Campers "auf ein neues Niveau heben", heißt es vom Hersteller. Das unkonventionelle Konzept scheint aufzugehen. Das legt zumindest ein Blick aufs technische Datenblatt nahe. Durch den konstruktionstechnischen Kniff steigt das Volumen nach Herstellerangaben gegenüber dem gleich langen Schwestermodell von rund 1350 auf 2365 l. Dies soll erstmals die Mitnahme eines Fahrrads oder Motorrollers (der Weg zum Rollerführerschein, hier) im Innnenraum eines Campervans der Etrusco-Baureihe ermöglichen, während das Bett benutzbar bleibt.

Gewichtstechnisch steht der Mitnahme eines Motor-Scooters als "blinder Passagier" im Etrusco CV 640 PB (2024) jedenfalls nicht im Wege. Denn bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Eigengewicht von 2867 kg bleibt mehr als genug Zuladungsmöglichkeit für Sonderausstattung, Gepäck und sonstige Campingausrüstung. Am liebsten natürlich in Gestalt eines stilechten Italo-Rollers der Marken Vespa, Gilera, Aprilia und Co (zum Lego-Vespa-Nachbau hier).

Innenraum: Klassische Anordnung und Hochglanz-Möbel

Das Raumkonzept des neuen Campervans CV 640 PB orientiert sich ansonsten an dem aus bereits aus aktuellen Campermodellen wie dem CV 640 SB & Co. bekannten Konzept: Die Anordnung der Sitzgruppe, des Küchenbereich und des Duschbads ist, im Gegensatz zum Bettkonzept, eher zweckmäßig und konventionell gehalten. Wird das elektrisch bedienbare Hubbett in Anspruch genommen, steht eine Kernliegefläche im Format von 1,70 x,1,50 m zur Verfügung. Wer mehr Platz braucht, kann sich an den Gurten vorbei etwas länger über den Matratzenrand ausstrecken, und kommt dann auf 1,96 m (Beifahrerseite) oder 1,84 m (Fahrerseite). Ordert man zusätzlich das großzügig dimensionierten Aufstelldach für stolze 5999 Euro extra, steht eine weitere Übernachtungsmöglichkeit im Format 2,09 x 1,43 m zur Verfügung (wie man mit kleinem Budget Campingboxen mit Schlafgelegenheiten selber baut, hier).

Foto: Etrusco

Gekocht wird im Etrusco CV 640 PB (2024) in einer ergonomisch angeordneten Küchenzeile, deren üppige Arbeitsfläche auch größere Camping-Kochaktionen zulässt. Dafür, dass beim Zaubern etwas aufwendigerer Menüs aus der Campingküche nichts anbrennt, sorgt der Zweiflamm-Gaskocher mit 12-V-Zündung und Glasabdeckung (zu unserem großen Gaskocher-Vergleichstest, hier). Als Energiereserven stehen standardmäßig zwei 11-kg-Gasflaschen zur Verfügung. Alle benötigten Zutaten kommen im 84 l fassenden Kompressor-Kühlschrank unter, der auch ein 6 l-Eisfach beherbergt.

Schubladen und Dachschränke sind mit Soft-Close-Funktion ausgestattet, sodass die Platznachbar:innen auf dem Campingplatz (die Top 10 der Campingplätze in Deutschland, hier) nicht bei jedem Tischdecken den Eindruck haben müssen, im Wohnmobil nebenan tobe ein lautstarker Ehekrach.

Viele Oberflächen sind standardmäßig in Hochglanzoptik ausgeführt. Das soll italienischen Stil und Sinn für Design vermitteln. Eine Klarglasdachhaube über der Sitzgruppe im Format von 0,70 x 0,50 m lässt im Zusammenspiel mit der ebenfalls serienmäßigen Dachhaube im Schlafzimmer viel Tageslicht herein. Abends soll die LED-Beleuchtung im Innenraum Gemütlichkeit verströmen. Die Stehhöhe dort beträgt allerdings maximal 1,90 m und bringt damit großgewachsene Menschen an die Grenze des aufrechten Gangs.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Das neue Kastenwagen-Modell von Etrusco steht serienmäßig auf dem Chassis des Fiat Ducato 35 Light Basis mit 2,2-l-Vierzylinder-Multijet-Dieselmotor, der 140 PS (103 kW) leistet. Optional (und gegen 399 Euro Aufpreis) ist auch mit einer 130 kW (180 PS) starken Motorvariante mit Achtgang-Automatik-Getriebe bestellbar. Zahlreiche Sicherheits- und Assistenzsysteme wie beispielsweise der "Hillholder" genannte Berganfahrassistent, ein Seitenwindassistent, eine Anhängerstabilitätskontrolle und Start-Stopp-Funktion sind serienmäßig mit an Bord (welche Assistenzsysteme in der EU Pflicht sind, hier). Auch in Sachen Ausstattung bietet die Aufpreisliste viele sinnvolle Optionen: Eine von Hand ausfahrbare Markise kostet (je nach Größe) ab 1099 Euro extra. Die kombinierte Heizung und Warmwasseraufbereitung von Truma schlägt mit 659 Euro zusätzlich zu Buche.

Fahreindruck: Ausgereifter Camper auf nicht mehr ganz taufrischer Ducato-Basis

Im Praxistest unserer Redaktion hinterlässt der Etrusco CV 640 PB (2024) einen durchaus soliden Eindruck. Denn auch wenn die etwas in die Jahre gekommene Fiat-Ducato-Basis ihre Nutzfahrzeug-Herkunft nicht komplett leugnen kann: Handlichkeit, Agilität und Bedienbarkeit des Etrusco CV 640 PB (2024) sind durchaus noch auf Höhe der Zeit. Positiv fallen die vielen Ablageflächen für Kleinkram auf. Lediglich der Durchgang zwischen Bad und Küche wirkt im ersten Fahreindruck vergleichsweise beengt. Aber das ist ein Manko, das der Italo-Campervan nicht exklusiv hat, sondern das fast allen ausgebauten Kastenwagen eigen ist.

Von Christian Steiger