Adria setzt dem Campervan die Krone auf

Im Zusammenspiel von Markise und "Oberstübchen" auf dem Dach versprüht der Van auch in den Abendstunden viel Gemütlichkeit. Chillen lässt sich im Adria Twin Sports also auch nach Einbruch der Dunkelheit trefflich.

Als eigenes Modell geht der Camper Adria Twin Sports (2024) mit Aufstelldach an den Start, um VW California & Co. Konkurrenz zu machen. Technisch braucht sich der smarte Slowene dabei nicht zu verstecken.

Preis: Adria Twin Sports (2024) ab 69.999 Euro

Der slowenische Wohnmobil-Spezialist Adria hat seine Campervan-Baureihe grundlegend neu geordnet. In diesem Zuge geht der hierzulande überaus beliebte kompakte Campervan Adria Twin (2024) künftig als eigenständige Modellreihe unter dem Namen Adria Twin Sports (2024) gut behütet, sprich: mit Aufstelldach, in die neue Saison. Zu einem Grundpreis ab 69.999 Euro für die Einstiegsvariante buhlt er fortan als eigenständiges Baureihe, nicht mehr als Editionsmodell, um die Gunst der nach Frischluft in der oberen Fahrzeugetage suchender Camping-Kundschaft. Wie alle Campervans der Modellfamilie bieten auch der Adria Twin Sports (2024) zugelassene Sitzplätze für vier Personen.

Innenraum: Hightech-Zeltromantik und smarte Details

Bei der Zahl der Schlafplätze setzt das Aufstelldach-Modell gegenüber den Wohnmobilen der regulären Adria-Twin-Reihe buchstäblich einen drauf: Das Aufstelldach ermöglicht, zumindest in der Querbettvariante, Platz für eine weitere Person an Bord. Die Auswahl an Grundrissen für den Adria Twin Sports (2024) orientiert sich an dem des aufstelldachlosen Grundmodells, das ab sofort unter der Bezeichnung Adria Twin Twin (2024) firmiert. Insgesamt ist der Adria Twin Sports (2024) in drei Modellvarianten in Außenlängen von 5990 mm (Adria Twin Sports 600 SPB) bis 6360 mm (Adria Twin Sports 640 SLB mit zwei einzelnen Längsbetten oder als Adria Twin Sports 640 SGX mit Hubbett im Queensize-Format) verfügbar. Die Liste mit den Basispreisen endet bei 74.199 Euro für den Adria Twin Sports 640 SGX (2024). Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt durchgängig 3500 kg.

Doch zurück zum weithin sichtbaren Aushängeschild des Adria Twin Sports (2024): dem Aufstelldach. Der in seinem Inneren nach dem Entfalten des Daches entstehende Zusatzplatz bietet Raum für eine Matratze im Format 2,00 x 1,20 m (wie man beim Campen sonst noch schlafen kann, hier). Zudem gibt es dort weiteren Stauraum, mehrere USB-Anschlüsse und Leselampen für romantische Stunden unterm Sternenzelt. Apropos "Zelt": Die Außenhaut der Schlafkabine besteht aus isolierenden, wasserfesten und atmungsaktiven Materialien auf Acrylbasis.

Diese Materialwahl kommt nicht von ungefähr. Das "Polyester-Feeling" vergangener Tage, das in den ersten Aufstelldach-Generationen gerne mal aufkam und oft genug für schweißgebadetes Aufwachen in der Morgensonne sorgte, dürfte somit endgültig der Vergangenheit angehören. Das soll die Verwendung eines atmungsaktiven High-Tech-Materials sicherstellen, bei dem es sich um leichtem Verbundwerkstoff handelt. Speziell, wenn es beim Camping-Sommerurlaub in skandinavische Gefilde geht, könnten sich die seitlich ins Dachzelt integrierten Mückenschutzgitter als praktisch erweisen. Der vordere Teil der Hülle der Schlafkabine kann geöffnet werden, um zusätzlich Frischluft hineinzulassen.

Krone des Fahrzeug-Baus: die Dachkonstruktion

Stolz ist der slowenische Wohnmobil-Spezialist auf die Konstruktionsweise seiner High-Tech-Behausung fürs Camperdach. Aus technischer Sicht ist der Bau einer faltbaren Stützkonstruktion fürs Aufstelldach tatsächlich so etwas wie die Krone des Campingfahrzeug-Baus. Einen aus ihrer Sicht kongenialen Partner fanden die Slowen:innen dabei im eigenen Land. In Gestalt des hierzulande vor allem als Skihersteller bekannten Unternehmens Elan (wie man Skier am besten im Auto transportiert, hier). Gleichermaßen ist die Firma mit Sitz im beschaulichen Örtchen Begunje auch im Bootsbau und in der Herstellung von Verbundwerkstoffen zu Hause. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass es nach Aussage der Projektpartner gerade mal fünf Monate dauerte, bis der erste seriennahe Prototyp des Dachaufbaus fertig war.

Dass Ergebnis der Zusammenarbeit kann sich sehen, und vor allem im Handumdrehen aufstellen lassen. Das genauso innovative wie funktionale Aufstelldach des slowenischen Campervan bietet ein Design, dass nicht "old-school" oder hausbacken daherkommt, sondern eine moderne Formensprache mitbringt. Zugleich fügt es sich aerodynamisch geschickt, weil nahezu nahtlos in die Karosserie des Adria Twin Sports (2024) ein (welche Autokarosserie-Formen es gibt, hier). Das kannte man bisher vor allem von klassischen Campervans wie dem VW California, der so etwas wie der Übervater aller Aufstelldach-Camper ist.

Bei den längeren 640er-Modellen der Adria-Twin-Sports (2024)-Baureihe, sorgt ein technisch komplexer, aber laut Hersteller einfach zu bedienender Schwenkmechanismus mit verlängerten Seitenarmen für ein optimales Schließen des Daches. So lässt sich die "Schlafmütze" bei Nichtverwendung optisch nahtlos ins Fahrzeugdach einfügen. In aufgeklapptem Zustand sorgt sie für die Stabilität, mit der bei Dächern wie diesen alles steht und fällt. Denn oft genug haben sich in der Vergangenheit bei jahrelangem Gebrauch einknickende Seitenarmstützen als Achillesferse solcher Fahrzeugkonzepte erwiesen. Das Aufstelldach des neuen Adria Sports (2024) lässt sich mit dem markenexklusiven Panoramadach sowie mit optionalen Ausstattungsextras wie Klimaanlage (499 Euro Aufpreis), beweglichen Solarpanel mit 140 W Leistung (999 Euro), sowie einer Sonnenmarkise (1399 Euro extra) kombinieren.

Im regulären Fahrzeuginnenraum geschlafen wird, je nach gewähltem Modell, entweder auf Einzelbetten oder in einem Heckhubbett mit einer durchgängigen Liegefläche im Format 1,95 x 1,80 m. Die hierzulande beliebteste Grundrissvariante, in dem Falle beim Adria Twin Sports 640 SLB (2024), hält zwei längs angeordnete Einzelbetten in den Maximalmaßen 1,92 x 0,80 m und 1,80 x 0,80 m bereit. Der in die Küchenzeile integrierte Kompressor-Kühlschrank fasst standardmäßig 84 l, optional sogar 138 l. Gekocht wird auf einem zweiflammigen Edelstahl-Gaskocher (zu unserem Camping-Gaskocher-Vergleichstest, hier). Eine Abdeckung dafür ist allerdings nur als Teil des "Deluxe"-Kits erhältlich. Dieses Ausstattungspaket kostet 2999 Euro extra. Es beinhaltet darüber hinaus unter anderem eine elektrisch ausfahrende Eingangsstufe, eine hintere Einparkhilfe, LED-Ambientebeleuchtung sowie eine ausdrehbare Tischerweiterung mit Becherhalter.

Basisfahrzeug: Der neue Fiat Ducato

Das Chassis für den Adria-Campingbus mit hohem Frischluftfaktor stellt der modellgepflegte Fiat Ducato zur Verfügung. Sein handgeschalteter 2,2-l-Diesel-Vierzylinder mit 140 PS (103 kW) dient für alle genannten Modelle als Standardmotorisierung (worauf man beim manuellen Schalten achten muss, hier). Gegen mindestens 6300 Euro Aufpreis ist er auch in der höheren Leistungsstufe mit 178 PS (131 kW) und an eine Sechsgang-Automatik gekoppelt erhältlich.