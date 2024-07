Diese Eigenschaften braucht ein gutes Personenzelt

Personenanzahl: Ein erster Anhaltspunkt zur Größe sollte die Personenzahl sein. Wer häufig allein oder zu zweit verreist, hat selbstverständlich weniger Platzbedarf als eine Familie. Vorteile von kleinen Zelten sind oft das geringere Gewicht sowie der schnellere Aufbau. Daher die Regel: So groß wie nötig, so klein wie möglich.

Wassersäule: Je höher die als "Wassersäule" angegebene Zahl ist, desto länger bleibt das Innere des Zelts trocken. Der Name kommt vom Test: Ein Stück Stoff wird unter einen Zylinder mit Wasser gespannt. Der Wert, ab dem das Wasser durch den Wasserdruck durch den Stoff gepresst wird, ergibt die Kennzahl. So ist ein Zelt mit 3000 mm Wassersäule in der Theorie bis zu drei Meter unter Wasser wasserdicht. Damit das Zelt laut DIN wasserdicht ist, muss es mindestens einen Wert von 1500 mm erreichen. Expert:innen empfehlen aber mindestens 3000 mm, um auf Nummer sicher zu gehen. Wichtig: Auch Nähte, Reißverschlüsse und der Zeltboden müssen genug Wasserwiderstand haben, damit auch starke Regenschauer überstanden werden.