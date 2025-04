Der G-Klasse-Gegner positioniert sich

Die Maße betragen 5319 mm in der Länge, 2050 mm in der Breite und 1930 mm in der Höhe.

Im Oktober 2023 begann die Auslieferung des Yangwang U8 – zumindest in China. Zu uns nach Deutschland könnte der elektrisch fahrende Geländewagen mit Range Extender, der sich optisch zwischen Mercedes G-Klasse und Land Rover Defender einsortiert, aber auch kommen. Der Marktstart ist noch unbestätigt. Alles, was es zu Preis, Antrieb & Co. zu wissen gilt, hier!

Preis: Yangwang U8 (2024) in Deutschland ab 140.000 Euro?

Der Name Yangwang dürfte den meisten Menschen noch kein Begriff sein. Das liegt daran, dass es sich um eine 2022 neu gegründete Premium-Submarke von BYD handelt. BYD vertreibt hierzulande bereits die Modelle Atto, Dolphin, Han, Seal, und Tang. Die Auslieferung des ersten Modells der Submarke, dem Premium-Offroader Yangwang U8, startete im Oktober 2023 – allerdings bislang nur auf dem chinesischen Markt. Ein Export nach Deutschland – schließlich feierte der Offroader auch schon seine Premiere auf dem Genfer Autosalon 2024 – gilt allerdings als ausgemacht. Den Preis gibt der Hersteller für den U8 mit umgerechnet rund 120.000 Euro an (Stand: April 2024). Für Europa wird der U8 teurer und könnte ab 140.000 Euro kosten.

Antrieb: Vier E-Motoren samt Range Extender

Der Yangwang U8 (2024) basiert auf der von BYD entwickelten e4-Plattform. Diese ermöglicht dank vier Elektromotoren an allen vier Rädern einen Allradantrieb sowie eine Differentiallenkung. Sprich: Die Räder der linken und rechten Fahrspur lassen sich in entgegengesetzte Richtungen drehen und ermöglichen damit eine sogenannte Panzerwende, also das Drehen auf der Stelle um 360 Grad. Ein reines Elektroauto ist der rustikal gezeichnete Offroader mit einer Systemleistung von 880 kW (1196 PS) bei einem Drehmoment von 1280 Nm nicht. Die Reichweite von rund 1000 km ist nur mithilfe eines Range Extenders erreichbar: einem 2,0-l-Verbrennungsmotor, der als Generator dient und den Akku speist. Für den Sprint auf Tempo 100 gibt BYD 3,6 s und als Höchstgeschwindigkeit 200 km/h an.

Interessant: Der Antrieb ist IP68-zertifiziert (Schutzklasse zu Staub- und Wasserschutz) und ermöglicht es dem Fahrzeug, auf dem Wasser zu schwimmen, ohne Schaden zu nehmen, wie aus einem Video von CarNewsChina hervorgeht. Im sogenannten Watmodus dichtet sich das Fahrzeug von der Außenwelt ab. Dabei werden etwa die Fenster geschlossen und die Lüftung wechselt auf innere Zirkulation. Bis 1,40 m Wassertiefe lässt sich der U8 wohl im Normalbetrieb bewegen. Sollte diese Tiefe überschritten werden, greift ein Notschwimmmodus. Dieser regelt Fenster, Lüftung und Federung. Bis zu 30 min soll der Offroader so schwimmen können, heißt es, mit einer Geschwindigkeit von bis zu drei Kilometern pro Stunde.

Exterieur: Robuster Offroader wie aus dem Bilderbuch

Der Yangwang U8 (2024) sieht exakt so aus, wie man sich einen modernen Offroader vorstellt: Ersatzrad an der Hecktür, weit ausgestellte Radkästen, hohe Bodenfreiheit und eine kantige Formgebung zeigen sehr deutlich, wofür der U8 gedacht ist. Ungeschulte Augen könnten den Yangwang mit einem Land Rover Defender 110 verwechseln. Die Maße betragen laut übereinstimmenden Medienberichten 5319 mm in der Länge, 2050 mm in der Breite und 1930 mm in der Höhe. Zum Vergleich: Der Defender 110 misst 5018 mm (mit Ersatzrad) in der Länge, 2008 mm in der Breite und 1972 mm in der Höhe. Besonders markant ist die sehr eigenständig gestaltete Front. Die Scheinwerfer schlängeln sich förmlich rechts und links am großen Kühlergrill vorbei und umschließen einen Teil der Motorhaube. Am Heck thront der Ersatzradkasten zwischen den großen, eckigen Heckleuchten.

Interieur: Edle Ausstattung für den Luxus-Offroader

Im Innenraum des Yangwang U8 (2024) geht es dem Kaufpreis entsprechend nobel zu. Die Premium Edition des U8 glänzt mit einem in Leder gehülltes, symmetrisch aufgebautes Cockpit mit einer breiten, massigen Mittelkonsole. Zwei Displays mit 23,6 Zoll Breite stehen in der ersten Reihe als Infotainment- und Armaturenanzeige zur Verfügung. Der Innenraum mit Platz für fünf Personen ist großzügig mit Leder und Alcantara ausgeschlagen. Als Dekor wird laut BYD Sapeliholz verwendet. Ein High-End-Audiosystem mit 22 Lautsprechern rundet das Interieur ab.

Fahreindruck: Groß, leise, stark

Nicht nur die Optik des neuen Yangwang U8 (2024) imponiert, dem Allradler gelingt gefühlt alles mit Leichtigkeit. Der Sprint auf Tempo 100? Kein Problem für den 5,32 m langen und mit einem Gesamtgewicht von fast 4 t sehr schweren Brocken. Seine vier unabhängig voneinander regelbaren E-Motoren, die an allen vier Rädern sitzen, leisten zusammen 880 kW (1196 PS) und 1280 Nm Drehmoment. Betätigt man das Gaspedal im Sport-Modus, katapultiert sich der U8 in nur 3,6 s auf Tempo 100. Lediglich in den Kurven spürt man bei der ersten Testfahrt die Höhe sowie den Luftwiderstand des Fahrzeuges und erinnert sich daran, dass man nicht in einem Supersportwagen sitzt.

Und so schnell wie er beschleunigt, so schnell kommt der U8 auch zum Stehen. Beim beherzten Tritt auf die Bremse genügen dem Allradler 35 m für den Stillstand – was für sein Gewicht und die Größe wirklich beachtlich ist. Beachtlich ist auch die Gesamtreichweite von 1000 km, die mithilfe eines Range Extenders möglich sind. Dieser Rage Extender ist ein 2,0-l-Verbrenner mit zwei Liter Hubraum und Turboaufladung, der als Generator Strom in die 49,05-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie speist. Ohne den Verbrenner mit seinem 75-l-Tank, beträgt die rein elektrische Reichweite rund 180 km.