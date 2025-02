Das kostet der ID.3-Gegner

Der elektrische Kompakte BYD Dolphin ist seit Juni 2023 auch in Deutschland erhältlich. Das ist der Preis des chinesischen ID.3-Gegners!

Preis: BYD Dolphin (2023) ab 30.990 Euro

Der BYD Dolphin startete 2021 zunächst auf dem chinesischen Heimatmarkt, wo man ihn für einen Preis von umgerechnet rund 15.500 Euro kaufen kann. Der offizielle Preis in Europa ist mit 30.990 Euro für die 44,9-kWh-Akku-Version mit 70 kW (95 PS, Active) jedoch fast doppelt so hoch. Die Top-Version (Comfort) mit größerem Akku und mehr Power kostet mindestens 33.313 Euro. Mit dem Design-Paket inklusive Panoramadach, abgedunkelten Scheiben hinten und Handy-Ladeschale sind es 35.313 Euro (Alle Preise Stand: September 2023).

Antrieb: Geringe Ladeleistung, mäßige Reichweite

Ein vermeintliches Highlight des BYD Dolphin (2023) ist die 800-V-Technik. Doch hier kommt das große "Aber": Am Gleichstrom-Schnelllader sind nur maximal 88 kW Ladeleistung möglich, bei Wechselstrom sind es elf kW. Bedeutet: Wer eine 30-minütige Ladepause einlegt, bekommt den Akku in der Zeit nur auf 80 Prozent geladen, wenn er noch zu 30 Prozent voll war. Die Kapazität des Akkus liegt bei der 150 kW (204 PS) starken Version Comfort bei 60,4 kWh, ab 2024 sind auch Versionen mit 44,9 kWh großer Batterie und einer maximalen Ladeleistung von 60 kW (DC) und sieben kW (AC) verfügbar. Die Leistung des E-Motors beträgt dann 70 kW (95 PS, Active) oder 130 kW (176 PS, Boost). Als maximales Drehmoment gibt der Hersteller 310 Nm an. Die maximale Reichweite der Top-Version beträgt 427 WLTP-km, die kleinere Batterie soll 340 km schaffen. Der BYD Dolphin (2023) hält die Fahrmodi Sport, Normal, Economy oder Schnee und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h bereit.

Exterieur: Retusche für Europa

Im Vergleich zum BYD Dolphin, der 2021 in China startete, kommt die Version für Europa 2023 mit einer leichten Retusche daher. Front und Heck wirken durch schmalere Reflektoren hinten und geschwärzte Zierelemente vorn geglättet und stimmig(er). Blickfang sind die Rückleuchten in Form einer dünnen Lichtleiste, die jeweils in einer kantigen liegenden Acht endet. Trotz der handlichen Maße von 4290 mm Länge, 1770 mm Breite und 1570 mm Höhe wirkt der Kompaktwagen nicht gedrungen, sondern gut proportioniert. 2,7 m Radstand dürften vergleichsweise großzügige Platzverhältnisse im Innenraum ermöglichen. In den Kofferraum passen 345 bis 1310 l.

Interieur: Drehbarer Touchscreen im BYD Dolphin (2023)

Die mittig platzierte Schaltzentrale ist ein 12,8 Zoll großer Touchscreen, der von der Längs- in eine Hochkant-Position gedreht werden kann. Ihn flankiert ein kleines digitales Cockpit hinter dem Multifunktionslenkrad. Die sportlich designten Sitze sind mit veganem Leder bezogen und in der ersten Reihe beheiz- sowie elektrisch verstellbar. Auch ein paar wenige Knöpfe finden sich im Cockpit des BYD Dolphin (2023). Ein Panoramadach ist optional verfügbar.

Assistenzsysteme: BYD Dolphin (2023) ist gut ausgestattet

Serienmäßig fährt der BYD Dolphin (2023) mit Front- und Heckkollisionswarner, autonomem Notbremsassistenten, Querverkehrswarnung und -bremsassistent hinten und Spurhalteassistent mit Not-Spurhaltefunktion vor. Zudem gehört beim Dolphin unter anderem ein adaptiver Tempomaten, 360-Grad-Kameras, ein Fernlichtassistent, eine Totwinkel-Überwachung und eine Verkehrszeichenerkennung zum Standard.

Fahreindruck: Gutmütiger Charakter

Hektisch wird es im BYD Dolphin (2023) selbst bei vollem Leistungseinsatz nicht: Der Fronttriebler neigt sich leicht nach hinten, die Vorderräder ringen ein wenig um Fassung, dann zischt der E-Kompakte zackig, aber unaufgeregt davon. Das eher weich abgestimmte Fahrwerk passt da bestens. Nur in engen Kurven spürt man das relativ hohe Gewicht. Elf kW Ladeleistung sind mit Wechselstrom möglich, 88 kW bei Gleichstrom – nicht überragend flott, BYD verspricht 29 Min. Ladezeit von 30 bis 80 Prozent. Wer bis 100 Prozent lädt, hat Strom für über 400 WLTP-km im Akku.

Von Stefan Novitski