Der Time richtet sich an Paare mit Platzbedarf

Der hat noch gefehlt. Mit dem Bürstner Lyseo Time Skyline 690 G (2024) erweitern die Kehler:innen ihr breites Teilintegrierten-Angebot um eine Sonderedition mit erweiterter Ausstattung für Paare mit Stilbewusstsein und Platzbedarf. Das sind Preis und Ausstattung.

Preis: Bürstner Lyseo Time Skyline 690 G (2024) ab 79.990 Euro

Die Teilintegrierten-Palette von Bürstner hält aktuell einiges auf Lager. Sie reicht von den schmalen Einstiegsmodellen Lineo T und Travel Van über die neu kreierte Mitte Bürstner Campeo TD bis zum Topmodell Lyseo TD mit erhabener Ausstattung. Dennoch haben sie in Kehl eine Lücke im Programm entdeckt: der schicke Teilintegrierte (alle gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) für Paare mit ordentlich Platzbedarf. Auf dem Caravan Salon 2024 durfte das Bürstner Lyseo Time Skyline getaufte Reisemobil seine Premiere feiern. Drei Grundrisse bieten die Badener:innen für den Paar-Camper an, genauer 690 G und 726 G mit Einzelbetten sowie den 732 mit Queensbett im Heck. Wir schauen uns im Folgenden das Einstiegsmodell 690 G im Detail an – wobei "Einstieg" nur auf die Baureihe bezogen ist. Mit einem Basispreis von 79.990 Euro (Stand: Februar 2025) ist der 6,99 m lange TI kein Schnäppchen. Dank serienmäßiger "Skyline"-Sondereditionsausstattung ist aber bereits vieles an Komfortfeatures an Bord.

Innenraum: Durchgestylt und vollausgestattet

Schon von außen wirkt der Bürstner Lyseo Time Skyline 690 G (2024) anders, als andere Teilintegrierte. Das liegt ebenfalls am "Skyline"-Paket, das ein lanzarotegraues Fahrerhaus mit sich bringt und den Bürstner allein so schon von der Masse abhebt. Innen setzen die Entwickler:innen ebenfalls alles auf Style. Schließlich soll die angesprochene Zielgruppe nicht nur Platzbedarf haben, sondern sich auch auf besondere Details und trendiges Möbeldesign achten. Daher ist das Interieur auch mit hellen Hochglanzoberflächen, kontrastierendem Holz und modernen, anthrazitfarbenen Polstern bestückt.

Der Aufbau des 690 G folgt dem gewohnten Muster eines knapp sieben Meter langen Teilintegrierten mit Einzelbetten (203-197 x 80 cm) im Heck. Vorne bauen die Produktentwickler:innen eine Sitzgruppe mit L-Bank ein. Anders als bei den 7,42 bzw. 7,22 m langen 726 G und 732 gibt es beim kompakten Lyseo Time jedoch keinen Einzelsessel auf der rechten Fahrzeugseite, weshalb die Zahl der maximal möglichen Sitzplätze auch bei den serienmäßigen vier bleibt anstelle der optionalen fünf von 726 G und 732. Isofix wird von Bürstner für die Rückbank jedoch ebenfalls angeboten – sollte sich die Familienplanung in Zukunft doch ändern.

Hierzu passt auch das optionale elektrische Hubbett über der Sitzgruppe. Mit einer Liegefläche von 200-96 x 77 cm fällt es eher klein aus und reich für eine Person oder zwei Kleinkinder. Ein Notbett für die Sitzgruppe gibt es ebenfalls, mit 170-105 x 52 cm fällt es jedoch noch kleiner aus und taugt nur als Kinderbett. Direkt angeschlossen an die Sitzgruppe steht die Seitenküche. Sie ist mit Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test), separater Rundspüle mit schickem Designer-Wasserhahn und Spritzschutz-Seitenverkleidung bereits recht gut ausgestattet. Die Kaffeekapselhalterung an der Wand ist ebenfalls inklusive – die zugehörige Kaffeemaschine (unsere Empfehlungen für Reisekaffeemaschinen) bringen Camper:innen jedoch selbst mit. Der Kühlschrank fällt mit 131,5 l Stauraum für einen Zwei-Personen-Camper sehr großzügig aus.

Gegenüber befindet sich im Bürstner Lyseo Time Skyline 690 G (2024) das kompakte Schwenkbad. Es ist jedoch bei weitem nicht so karg ausgestattet, wie der Name und die damit assoziierte Nähe zum Sechs-Meter-Campervan vermuten lässt. Denn auch hier sind Holzelemente untergebracht – genauso wie eine Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten), ein Waschbecken und eine Duschausstattung mit anthrazitfarbener Brause auf einer optisch sehr schön anzusehenden kupferfarbener Blende. Über dem WC haben die Ingenieur:innen sogar noch Platz für einen vollwertigen Badezimmerschrank mit ganzen vier Regalebenen gefunden. Der Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) fasst ganze 120 l.

Im Heck bleibt Platz für die zwei sehr hoch liegenden Einzelbetten. Diese werden über drei Stufen erklommen. Natürlich dient die Einbaulage dem Stauraum darunter – hauptsächlich der Heckgarage, aber auch zweier Kleiderschränke unter dem Fußteilen der Betten. In den Stufen lässt sich ebenfalls Kleinkram wie Schuhe verstauen. Die Heckgarage ist bereits serienmäßig durch gleich zwei Türen erreichbar.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Wie nahezu alle anderen Teilintegrierten aus Kehl baut auch der Bürstner Lyseo Time Skyline 690 G (2024) auf dem Fiat Ducato auf. Doch während viele Konkurrenzmodelle in der Preisklasse bereits serienmäßig mit dem 140 PS (103 kW) starken 2,2-l-Turbodiesel (die Geschichte des Dieselmotors, hier) ausgestattet sind, arbeitet in der Basis nur die 120 PS (88 kW) leistende Version des Vierzylinders unter der Haube. Mit einem Aufpreis von 10.700 Euro ist auch die leistungsstärkste Version des Multijet-Antriebs lieferbar – dann aber bereits obligatorisch mit der sonst aufpreispflichtigen Achtstufen-Automatik (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) anstelle des Sechsgang-Schaltgetriebes.

Der 6,99 m kurze 690 G baut ausschließlich auf dem Light-Chassis von Fiat auf. Die jeweils über sieben Meter messenden Grundrisse 726 G und 732 gibt es optional auch mit dem Heavy-Chassis. Ab Werk sind die Modelle jedoch unabhängig vom Chassistyp stets mit 3500 kg technisch zulässige Gesamtmasse zugelassen. Den 690 G gibt es mit nur einer Auflastungsoption auf 3650 kg, für die beiden anderen Grundrisse werden zusätzlich 3850 kg auf dem serienmäßigen Light- sowie 4250 oder 4400 kg auf dem optionalen Heavy-Fahrgestell angeboten.

Dank "Flex"-Ausstattungslinie serienmäßig ist der Time Skyline im Fahrerhaus gut aufgestellt. Neben dem üblichen Ducato-Standardequipment wie manueller Klimaanlage und Tempomat legt Bürstner zusätzlich ein Multimediasystem inklusive Rückfahrkamera (so nachrüsten), Lederlenkrad und -schaltknauf, das "Techno"-Armaturenbrett oder einer verstärkten Starterbatterie (105 Ah) sowie Lichtmaschine (220 Ah) nach. Die optionale "Premium"-Ausstattungslinie kommt zusätzlich mit dem Fiat-Original-Infotainmentsystem samt Navi und 10,0-Zoll-Touchscreen, Voll-LED-Scheinwerfern (so nachrüsten) oder digitalen Instrumenten im Cockpit.