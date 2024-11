Der Platinstandard der Teilintegrierten von Knaus

Der Knaus Live Wave Platinum Selection wird in vier Grundrissen in Außenlängen zwischen 6940 und 7480 mm angeboten.

Platin an den teilintegrierten Wohnmobilen von Knaus aus der Reihe Live Wave Platinum Selection (2024) ist fast alles außer ihr Preis. Wir haben sie uns angesehen, allen voran das neue Flaggschiff Knaus Live Wave 700 LX mit Hubbett.

Preis: Der neue Knaus Live Wave 700 LX Platinum Selection (2024)

Der Anspruch ist klar: So wertvoll wie das Metall, das den Perfomance-Modellen den Namen gab, wollen auch die Wohnmobile der Knaus Live Wave Platinum Selection (2024) daherkommen. Ganz neu im Programm von Knaus ist seit Kurzem das Modell Knaus Live 700 LX (2024). Mit Raumbad, Face‐to‐Face‐Sitzgruppe und komfortablen Queensbett im Heck soll er mit innovativem Grundriss Ausrufezeichen im Segment der teilintegrierten Wohnmobile setzen. Dabei versteht sich das Knaus-Wohnmobil aus der Modellreihe Live New Wave als der "etwas andere Teilintegrierte mit Hubbett". Als neues Flaggschiff der Baureihe mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg soll er die Handhabbarkeit und die fahrdynamischen Qualitäten eines Teilintegrierten mit den komfortablen Schlafmöglichkeiten eines Alkovens verbinden (welche Schlafmöglichkeiten Campingbetten bieten, hier). Bester Beleg dafür ist die Stehhöhe, die bis zu 2,15 m beträgt und damit fast Alkoven-hafte Züge annimmt und ohne die sonst für Teilintegrierte typische Wellenform des Dachaufbaus auskommt.

Überhaupt ist Variabilität Trumpf, wenn es um die Wahl des passenden Teilintegrierten aus der Live-Wave-Baureihe von Knaus geht. Vier Grundrisse in der Außenlänge zwischen 6940 und 7480 mm und bis zu sechs Schlafplätze machen den Knaus so zu einem echten Allrounder. Zu einem Preis ab 76.990 Euro (Alle Preise: Stand November 2024) sollen die Campingfahrzeuge der Modellfamilie zugleich Neulingen den Weg in die Welt der (teil)integrierten Wohnmobile ebnen. Aber bleiben wir zunächst beim neuen Knaus Live Wave 700 LX (2024), der als Flaggschiff der Baureihe in der Platinum Selection ab 85.790 Euro zu haben ist. Bei einer Außenbreite von 2320 mm und einer Außenhöhe von 2940 mm kommt er durch die allermeisten handelsüblichen Unterführungen, ohne seitlich oder oben anzuecken (wie man Rückfahrkameras am Wohnmobil nachrüstet, hier).

Innenraum: praktisches Design und auf Wunsch eine Toilette ohne Wasser und Chemie

Ohne Anzuecken gehts auch durch die 60 cm breite Aufbautür ins Interieur. Eine wetterfeste Doppeldichtung hält unerwünschten Starkregen und andere unerwünschte Umwelteinflüsse zuverlässig dort hält, wo sie hingehören: draußen. Zwei praktische ausklappbare Kleiderhaken stehen an der Tür-Innenseite quasi "Bügel bei Fuß", um Jacke oder Tasche Halt zu bieten. Solche unaufgeregten, diskreten, aber überaus praktischen Detaillösungen, die erst ins Bewusstsein rücken, wenn sie im Campingalltag wirklich gebraucht werden, machen den Charme dieses Wohnmobils aus. Sie zeugen zugleich von der langjährigen Erfahrung des süddeutschen Freizeitfahrzeug-Herstellers, der seit den frühen 1950er-Jahren im Geschäft ist. Solche Lösungen sind es vermutlich auch, die dafür sorgen, dass die ansonsten eher traditionell aufgebauten Teilintegrierten wie den Knaus New Wave Platinum Selection (2024) bis heute ihre Daseinsberechtigung haben.

Foto: Knaus

Der Sinn fürs Pragmatische zieht sich auch durch den durchdacht geschnittenen Wohnraum: Von Hause aus ist er in eher klassische Farben und Muster gehüllt, kann durch die umfangreiche aufpreispflichtigen Ausstattungsoptionen der Platinum-Selection-Modelle nach Belieben aufgepeppt werden, allen voran die vegane Sonderpolster-Linie "Natural Stone". Durch seine clevere Raumaufteilung und variabel nutzbare Möbel bietet er ausreichend Bewegungsfreiheit. Dank serienmäßigem Seitensitz haben auch im Familiencamper mitreisende Kinder ausreichend "Spielraum" (im buchstäblichen Sinne). Der umklappbare Seitensitz im L-Design bietet in seinem Inneren genügend Platz für Spiele, Bücher und andere Kleinigkeiten, um auch bei Regentagen auf dem Campingtrip schlechte Laune gar nicht erst aufkommen lassen.

In der serienmäßigen Winkelküche ist Platz für einen je nach Grundriss 134 bis 150 l Volumen fassenden integrierten Kühlschrank (wie man beim Campingtrip Lebensmittel per Kompressortechnik sonst noch kühlen kann, hier). Gekocht und gebrutzelt wird auf einem Dreiflamm-Gaskocher (unser Campingkocher-Vergleichstest). Eine Glasabdeckung schützt vor Fettspritzern und anderen unliebsamen "Küchenunfällen". Bei Modellen der Platinum Selection haben die Entwickler:innen von Knaus konsequent auf Leichtbau geachtet: Statt der branchenweit als Standard geltenden zwei 11-kg-Gasflaschen genügt durch die Umstellung auf eine Dieselheizung künftig ein 5-kg-Modell für den Kocher. Der Gaskasten fällt entsprechender kleiner aus und lässt Platz für weiteren Stauraum.

Möbelleichtbau, ein dickerer und dennoch leichterer Boden und eine serienmäßige Lithiumbatterie sparen weiteres Gewicht. Wie in vielen anderen Baureihen ist eine externe LTE‐/WLAN‐Antenne beim Performance‐Modell Knaus Live Wave Platinum Selection (2024) nun serienmäßig an Bord und soll Fernseh- und Multimedia-Vergnügen wie im heimischen Wohnzimmer garantieren (So WLAN im Wohnmobil nachrüsten). Wo wir gerade beim gemütlichen Teil des Campingtrips sind: Der Bugausbau ist harmonisch in den Wohnbereich integriert. Praktische "Schwalbennester" stellen eine Extraportion Stauraum über Kopf zur Verfügung. Das Panoramadach-Fenster lässt auch an eher trüben Tagen viel Tageslicht ins Innere.

An Bord des neuen Knaus Live 700 LX Wave (2024) befinden sich insgesamt sechs Schlafplätze. Zwei davon bieten im Bug eine Liegefläche von 2,12 x 1,02 m. Im Heckschlafzimmer steht eine Doppelmatratze im Format 1,96 x 1,62 m zur Verfügung, das elektrisch ausfahrbare Hubbett bietet eine weitere Liegefläche – mit einer Größe von 1,96 x 1,42 m ist sie für mitreisende Kinder geradezu prädestiniert. Zudem ist ein modernes Raumbad integriert (welche einfachen Campingduschen empfehlenswert sind, hier). Armaturen in mattem Schwarz setzen hier moderne optische Akzente in einem von Haus aus eher traditionellen Camping-Ambiente. Die Zweckmäßigkeit des neuen Teilintegrierten vom alten Schlag hört beim Abwasserkonzept nicht auf. In der an der linken Außenseite hinter der Fahrerkabine platzierten Servicebox laufen die Fäden (und Leitungen) aller relevanten Systeme, vom Frostwächter bis zur Stromversorgung zusammen. Das erleichtert die Bedienung im Alltag immens.

Foto: Knaus

Wie in fast allen anderen Modellen der Knaus Platinum Selection wird ab sofort das neue, Toilettensystem "Cleanfix" angeboten. Im Unterschied zu herkömmlichen Campingtoiletten benötigt die neuartige Bordtoilette weder Wasser noch Chemikalien. Das System setzt stattdessen auf eine Folientechnik, um menschliche Hinterlassenschaften wirksam und möglichst geruchsneutral zu beseitigen.

Das Basisfahrzeug: Der neue Fiat Ducato

Für flottes Vorankommen im Knaus Live 700 LX Wave (2024) und seinen Modellgeschwistern der Ausstattungslinie Platinum Selection sorgt der neue Fiat Duacto. Dessen 2,2-l-Vierzylinder-Diesel mit 140 PS (103 kW) ist serienmäßig an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt (worauf beim manuellen Schalten zu achten ist, hier). Teil des Serienpakets sind unter anderem ein Tempomat, die "Hill Holder" genannte Berganfahrhilfe, Brems- und Seitenwindassistent und ein Anhängerstabilisierungssystem (ein Überblick über von der EU vorgeschriebene Assistenzsysteme gibt es hier). Leichtmetallfelgen statt der Standard-16-Zöller kosten mindestens 865 Euro extra. Eine seitliche Außenmarkise von Thule im Format 4,05 x 2,50 m ist sicher eine Überlegung wert, sie kostet 1311 Euro Aufpreis. Eine Solaranlage mit 200 W Ladeleistung schlägt mit 1895 Euro zusätzlich zu Buche (was man zu Camping-Solaranlagen wissen muss, hier).