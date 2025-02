Das Doppelbett im Heck miss beim C 590 sogar ganze zwei Meter in der Länge. Möglich machen das Karosserieerweiterung auf beiden Seiten.

Dennoch findet im Bad alles Platz, was das Camperherz begehrt: Kassettentoilette, Festwaschbecken mit Ablageflächen – und sogar die Duschausstattung ist serienmäßig an Bord.

Ansonsten ist der Lineo C 590 ein klassischer Campervan der Sechs-Meter-Klasse. Vorne lädt eine Dinette mit serienmäßig per Drehplatte erweiterbarem Einhängetisch zum Verweilen ein.

Sechs Meter, unter 60.000 Euro, aber kein Fiat Ducato: Der Bürstner Lineo C 590 (2024) besticht auf Ford Transit-Basis durch ganz eigene Vorzüge gegenüber dem italienischen Bestseller. Preis, Ausstattung und Bilder des Ford-Campervans!

Preis: Bürstner Lineo C 590 (2024) ab 55.290 Euro

In Kehl überlässt man Camper:innen die Wahl: Fiat oder Ford – oder seltener sogar Renault? Bei den größeren Kastenwagen (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ohne Aufstelldach sind gleich alle drei Basisfahrzeug-Marken vertreten – mit ihren jeweiligen Vorteilen. Die Campervans auf Fiat Ducato bieten mit den zwei Baureihen Campeo C und Eliseo C eine hohe Grundriss- und Ausstattungsvielfalt, der Bürstner Delfin C auf Renault Master ist der höher eingepreiste Paar-Campervan im Portfolio, die Wohnvans auf Ford Transit bestechen vor allem durch ihren auf den ersten Blick günstigen Einstiegspreis – zumindest, solange der Allradantrieb samt Black-Forest-Sonderedition weggelassen wird.

Im Basistrimm nennt sich der Ford-Campervan bei den Badener:innen Lineo C. Wer gesteigerten Wohnkomfort der Wendigkeit vorzieht, landet beim Bürstner Lineo C 590 (2024), dem längeren der beiden angebotenen Grundrisse. Mit 5,98 m Außenlänge ist jedoch auch er kein Riese und bleibt damit dennoch wendig. Dennoch ist er kaum teurer als der nur 5,53 m lange Lineo C 550. Während der kürzere Van bei 54.590 cm anfängt, kostete der 45 cm längere C 590 mit mindestens 55.290 Euro nur 700 Euro mehr – zumindest theoretisch. Denn praktisch kommen das Lineo Paket und das "Technik & Design"-Paket für 2460 und 4640 Euro obligatorisch hinzu, wodurch die Preise auf 61.690, bzw. 62.390 Euro (Alle Preise: Stand Februar 2025) ansteigen – womit die Campeo C auf Fiat Ducato doch das günstigere Angebot sind.

Einen Trumpf bietet die Ford-Basis jedoch: Die Dachhöhe von 2,84 m. Somit bietet der Bürstner Lineo C stets 1,99 m Stehhöhe im Innenraum – hier haben ähnlich lange Kastenwagen auf Fiat Ducato ohne Gfk-Dachaufbau das Nachsehen.

Innenraum: Klassischer Doppelbett-Campervan

Ein Blick auf den Grundriss des Bürstner Lineo C 590 (2024) genügt, um sich im Van zurechtzufinden. Wo alles steht, erahnen versierte Camper:innen sofort. Doch warum das Erfolgsrezept für Grundrissexperimente abändern? Der Lineo C ist in beiden Grundrissen der klassische Campervan mit Doppelbett im Heck. Der gewonnene Platz im 45 cm längeren C 590 setzt sich zwar weder in mehr Sitz- noch Schlafplätze um, kommt aber vor allem in Küche und Bad zum Tragen. Beide Vans bringen vier Mitreisende auf gurtgesicherten Sitzplätzen unter, die Bettenzahl reicht von serienmäßig zwei bis optional fünf – mehr dazu im Folgenden Absatz.

Foto: Bürstner

Vorne haben die Produktentwickler:innen die obligatorische Dinette mit Drehsesseln und einer Zweier-Sitzbank eingebaut. Der Einhängetisch ist bereits serienmäßig mit einer drehbaren Erweiterung ausgestattet. Gegen einen Aufpreis von 410 Euro lässt sie sich bei Nacht auch zum Mittelbett (176 x 85-70 cm) umbauen. Zwei zusätzliche Schlafplätze (198 x 130 cm) können mit dem optionalen Aufstelldach hinzugebucht werden – was aber mit einem Aufpreis von 9980 Euro verbunden ist. Dafür sind im obligatorischen Lineo-Paket bereits einige Komfortfeatures in und um die Sitzgruppe inkludiert. Dazu zählt etwa das 70 x 50 cm große Dachfenster (so eine Dachluke nachrüsten), Verdunkelungen an Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus oder die elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe (unsere Empfehlungen für Wohnmobil-Trittstufen) an der Schiebetüre.

An die Dinette schließt die Seitenküche im Einstiegsbereich an. Sie bietet bei beiden Lineo-C-Grundrissen einen Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) mit integriertem Spülbecken. Der Bürstner Lineo C 590 (2024) bekommt von den Entwickler:innen jedoch deutlich mehr Arbeitsfläche spendiert, der stirnseitig eingebaute Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) fasst zudem bis zu 84 l anstatt 62 l, wie im kurzen C 550. Das ist – insbesondere bei voll ausgeschöpfter Bettenzahl an Bord – nicht üppig, aber in der Campervan-Klasse eine recht übliche Größe. Beim Thema Stauraum in der Küche muss der schmale Block bei beiden Grundrissen einstecken – jedoch ist auch das typisch Campervan.

Foto: Bürstner

Es bleibt typisch, denn auch das Bad entsprecht dem, was in einem knapp sechs Meter langen Kastenwagen zu erwarten ist. Im Kompaktbad des Bürstner Lineo C 590 (2024) ist zumindest neben Festwaschbecken und Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) auch die Duschausstattung inklusive, die bei einigen Klassenvertretern Aufpreis kostet. Mit 101 l Frischwasser- (so den Wassertank reinigen und desinfizieren) und 75 l Abwasserkapazität bewegt sich der Van hier im Mittelfeld.

Im Heck des Bürstner Lineo C 590 (2024) wartet das Doppelbett auf müde Camper:innen, im langen Ford Transit dank der sogenannten "Schlafbacken" sowohl an Kopf- wie Fußteil des Querbetts die Liegefläche auf 201 x 145 cm verlängert. Im C 550 passt ohne diese Karosserieverbreiterungen nur ein 190 x 125 cm großes Bett ins Camperheck. Unter beiden Betten bringt Bürstner eine gut nutzbare Heckgarage unter. Dank Durchreiche in den Wohnraum lassen sich auch sperrige Gegenstände – etwa Stand-up-Paddelboards – unter dem Festbett verstauen.

Basisfahrzeug: Ford Transit

Als Basis für den Bürstner Lineo C 590 (2024) dient ein Ford Transit H3L3, also dem höchstmöglichen Dach der 5,98 m langen Radstandsversion L3. Angetrieben wird der Kastenwagen serienmäßig von einem 130 PS (96 kW) starken 2,0-l-Turbodiesel. Gegen Aufpreis ist der Vierzylinder auch in seiner stärksten Ausbaustufe mit 170 PS (125 kW) verfügbar. Das serienmäßige Sechsgang-Schaltgetriebe lässt sich auf Wunsch auch durch das Achtstufen-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) eintauschen. Es bleibt jedoch stets bei 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse sowie Frontantrieb. Wer den Transit lieber mit Allradantrieb möchte, muss auf den Lineo C 4x4 Black Forest zurückgreifen.