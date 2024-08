Campervan mit geschickt genutzem Raum

Der Campervan Bürstner Delfin punktet mit durchdachtem Wohnkonzept, vollwertigem Bad, guter Raumausnutzung und hohem Ausstattungslevel. Hier alles zum Fahrzeug und zum Preis!

Preis: Bürstner Delfin C 621 (2022) ab 73.550 Euro

Der Name Delfin hat bei Wohnmobil-Bauer Bürstner eine lange Geschichte. So machte er einst den Renault Master als Basisfahrzeug bei Campingfans überaus populär. Daran hat man auch über 20 Jahre nach der Vorstellung des ersten Delfin festgehalten. Seit 2022 gibt es die Neuauflage auf Basis des französischen Nutzfahrzeugs. Allerdings ist er nicht wie früher im Segment der Teilintegrierten unterwegs, sondern als moderner Campervan mit vier Sitzplätzen sowie Schlafplätzen für zwei Erwachsene und einem Kind oder einem Übernachtungsgast. Das alles gibt es zu einem Preis ab 73.550 Euro (Stand: August 2024). Der hohe Nutzwert des Kastenwagens mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg ergibt sich vor allem aus dem Heckbereich, wo sich der 6230 mm lange Bürstner Delfin C 621 (2022) dank eines ebenen Ladebodens als echter Variabilitäts-Weltmeister entpuppt.

Dass er nicht nur praktisch veranlagt ist, sondern dabei auch gut aussehen kann, unterstreicht die einstige Sonderausstattung "Limited", die seit einiger Zeit Standard ist. Diese beinhaltet im Außenbereich unter anderem serienmäßig 16-Zoll-Alufelgen, Alurahmenfenster und eine Sonnenmarkise. Im Innenraum kommen mit der "Limited"-Ausstattung passende Frontsitze im Look des Wohnraumpolster und eine Plisséeverdunkelung fürs Fahrerhaus an Bord. Ein Multimediasystem mit Rückfahrkamera und weitere Komfortfeatures gehören dann ebenfalls zur Serienausstattung.

Innenraum: Im Delfin ist es hell und gemütlich

Der Innenraum des Bürstner Delfin (2022) ist gemütlich gestaltet: Helle Farben dominieren, viele große Fenster sorgen für einen lichtdurchfluteten Raum. Die Sitzgruppe ist mit einem Klapptisch ausgestattet, der sich bei Nichtgebrauch wegklappen lässt und so mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht. Die Polsterstickerei zeigt das Tier, das dem Camper seinen Namen gab: einen Delfin, der in bester "Flipper"-Manier aus dem Wasser springt! Gegenüber der Sitzgruppe, die sich durch ein optionales Zusatzpolster in ein Gästebett verwandeln lässt, steht eine kleine Küche parat.

Foto: Bürstner

Sie ist mit Zweifllamm-Kocher, Spüle und Softclose-Schubladen ausgestattet. Zutaten werden im 69-l-Kompressorkühlschrank frisch gehalten. Geschlafen wird im Heck. Dabei kann man sich aussuchen, ob man auf zwei Einzelbetten (190 x 71 cm) schläft, oder die Betten mithilfe des verschiebbaren Lattenrosts zu einem großen Doppelbett (190 x 178 cm) umbaut. Ganz gleich, worauf die Entscheidung fällt: Unter dem Bett befindet sich in beiden Fällen viel nutzbarer Stauraum sowie Platz für zwei 5-kg-Gasflaschen. Dazu gibt es ein voll ausgestattetes Bad, das über eine zweiteilige Schiebetür vom Wohnraum abgetrennt ist.

Clou am Kastenwagen für Campingfans ist sicher sein durchgängiger Boden. Er ermöglicht es, im Bürstner Delfin C 621 (2022) auch große Gegenstände oder Outdoor-Sportgeräte wie Kanu, Fahrrad oder Surfbrett zu verladen und gefahrlos zu transportieren. Spezielle Verzurrösen am Boden sorgen hierbei für eine maximale Rutschfestigkeit und Sicherung der Ladung. Ebenfalls ausgesprochen nützlich ist der flexible Lattenrost, der sich mit wenigen Handgriffen hochklappen lässt und so noch mehr Platz schafft.

Basisfahrzeug: Renault Master

Wie beim "Ur-Delfin" stellt auch beim aktuellen Modell der Renault Master das Basisfahrzeug. Dabei hat die Kundschaft die Wahl zwischen dem 2.3 dCi mit 145 PS (107 kW) oder 165 PS (121 kW). In beiden Fällen erfolgt die Kraftübertragung per Schaltgetriebe, eine Automatik ist nur für die leistungsstärkere Variante der beiden Dieselaggregate auf Wunsch erhältlich. Viele Assistenzsysteme sind serienmäßig, darunter ein Licht- und Regensensor, ein Fernlichtassistent, sowie ein Fahrspurwarn- und ein Seitenwindassistent. !--endfragment-->!--startfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->