Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauart Limousine/Kombi/GT Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4642-4734/1811/1429 mm Leistung 116 bis 500 PS Antriebsart Hinterrad/Allrad Getriebeart manuell/Automatik (Wandler/DKG) Kraftstoffart Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis 30.900 Euro

Das BMW 3er Facelift (2015) kommt mit neuem Basis-Benziner und leistet dann 136 PS. Die große Neuerung am Motor für den kleinen F30 ist die Ausführung als Dreizylinder. Außerdem nennen wir die aktuellen Preise.

Das BMW 3er Facelift 2015 ist ein Fall für alle, die genauer hingucken: Bei der Modernisierung ihrer wichtigsten Baureihe beschränken sich die Münchner auf einige wenige optische Retuschen, radikale Veränderungen wie beim frisch überarbeiteten 1er sucht man beim 3er vergebens. Kein Wunder: Der BMW 3er gehört auch in seiner sechsten Generation zu den absoluten Bestsellern der Premium-Mittelklasse, Gründe für eine Revolution gibt es kaum. Neu gestaltet wurde in erster Linie das Licht-Design, das Innenleben der Leuchten an Front und Heck wurde gründlich überarbeitet und beschert dem BMW 3er eine noch hochwertigere Nacht-Optik. Die geschlossenen Standlicht-Ringe in den vorderen Scheinwerfern weichen einer moderneren Interpretation, am Heck kommt LED-Technik mit dreidimensionalen Leuchtkörpern zum Einsatz. Allerdings: Das neue Design gibt es nur für die aufpreispflichtigen Voll-LED-Scheinwerfer, im Grundpreis enthalten sind lediglich Halogen-Leuchten.

BMW 3er Facelift (2015): F30 mit neuen Motoren

Die größen Neuerungen haben sich die Bayern für den Motorraum aufgehoben, hier wurden fast alle Triebwerke überarbeitet. Die wichtigste Neuerung betrifft den Basis-Benziner, denn das BMW 318i Facelift kommt mit 136 PS starkem Dreizylinder. Am anderen Ende der Motorenpalette thront der BMW 340i mit Reihensechszylinder und 326 PS. Der 335i-Nachfolger setzt auf eine völlig neue Motorengeneration, die im 3er ihre Premiere feiert. Ebenfalls neu ist der BMW 330i mit Turbo-Vierzylinder, dieses 252 PS starke Triebwerk tritt in die Fußstapfen des 328i. Abgerundet wird das Benziner-Programm mit dem 320i, der unverändert 184 PS leistet.

Keine Design-Experimente beim 3er-BMW

Auf Seiten der Selbstzünder dürfen 3er-Kunden zwischen den Vierzylinder-Modellen 316d, 318d, 320d und 325d sowie den Sechszylinder-Varianten 330d und 335d xDrive wählen. Sparsamstes Modell ist die BMW 320d EfficientDynamics Edition, die bei 163 PS auf einen minimalen EU-Verbrauch von 3,8 Liter auf 100 Kilometer – das entspricht 99 Gramm CO2 pro Kilometer – kommt. Mit Ausnahme von 318i und 316d sind alle Modelle auch mit Allradantrieb xDrive erhältlich. Neu abgestimmt wurde auch das Fahrwerk des BMW 3er: Die Münchner versprechen noch mehr Dynamik, weiterentwickelte Dämpfer und eine präzisere Lenkung sollen das fahrdynamische Potenzial bei unverändert gutem Komfort deutlich anheben. Wie bisher dürfen die Kunden zwischen Serienfahrwerk, M Sportfahrwerk und adaptivem Fahrwerk wählen. Auch im Innenraum haben die Bayern Hand angelegt, neue Materialien sollen den 3er spürbar wertiger machen. Auch das Infotainment-System wurde auf den neuesten Stand gebracht, das Kartenmaterial des Navigationssystems Professional wird in den ersten drei Jahren kostenlos und mehrfach jährlich via LTE-Internetverbindung auf den neuesten Stand gebracht. Viel Feinarbeit also, die den 3er im Detail noch weiter verbessern und seinen Charakter schärfen soll – wie gut das gelingt, lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben im ersten Fahrbericht.

Preis: Das kostet der BMW 3er Facelift

Bei der Limousine starten die Preise ab 30.200 Euro für den 318i mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Für die 8-Gang-Automatik Steptronic fallen zusätzliche 2150 Euro an, sie ist für alle Motorisierungen erhältlich und gehört beim 330i und den Dieseln mit 190 und 230 PS zum Serienumfang. Die zweitniedrigste Ausstattung Advantage legt bei 31.150 Euro los, gefolgt von der Sport Line, die ab 33.750 Euro im Sommer bei den Händlern steht. Darüber rangiert die umfangreich ausgestattete Luxury Line (35.750 Euro). Besonders sportlich ist man mit dem M Sport-Paket unterwegs, für das BMW mindestens 36.150 Euro veranschlagt. Bei den Selbstzündern macht der BMW 316d den Anfang. Er kostet in der Basis-Ausstattung mindestens 32.600 Euro. Das andere Ende der Fahnenstange bildet der BMW 335d xDrive, der als M Sport mindestens 56.550 Euro kostet. Der äußerst beliebte BMW 320d startet sowohl mit 190 PS als auch als EfficientDynamic Edition mit 163 PS bei 37.250 Euro. Während das sparsame Sahnetriebwerk ohne Allrad auskommen muss, kostet die Antriebstechnik beim ungezügelten 2,0-Liter-Diesel 2500 Euro mehr. Der Aufpreis für das Kombi-Modell Touring beträgt jeweils 1700 Euro.