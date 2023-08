Zwei Jahre nach der Modellpflege für die aktuelle 3er-Generation dürfte schließlich auch das BMW M3 Facelift debütieren – erneut als Limousine und Kombi namens Touring. Ob sich die Preise, die PS-Leistung und der Innenraum verändern, klären wir hier!

Wenige Wochen nach den ersten Erlkönigfotos vom M4 Facelift und fast ein Jahr nach der Präsentation des modellgepflegten 3ers kündigt sich nun auch das BMW M3 Facelift (2024) an. Unser Erlkönig-Fotograf hat die intern G80 genannte Limousine als Prototyp erwischt. Auch der 2022 erst vorgestellte M3 Touring (G81), also die Kombivariante, dürfte von der Überarbeitung profitieren. Was die Frage aufwirft: Was ändert sich denn eigentlich? Der zum Marktstart 2021 stark kritisierte Nierengrill, so lässt es der Erlkönig vermuten, bleibt auch dem BMW M3 Facelift (2024) erhalten. Die Tarnung konzentriert sich auf die Frontstoßstange und die veränderten Scheinwerfer, die wie beim 3er Facelift nun zwei L-förmige LED-Tagfahrleuchten in sich tragen. Am Heck ist bis auf ein geometrischer gestalteter Diffusor keine Änderung auszumachen. Selbst die Rückleuchten scheinen gleich zu bleiben. Stärkere Veränderungen sind auch beim BMW M3 Touring nicht zu erwarten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW XM (2023) im Fahrbericht (Video):

Preis, PS & Innenraum des BMW M3 Facelift (Touring)

Da sowohl das Basismodell als auch schon der noch aktuelle M3 von der neuen Innenraumgestaltung in Form des sogenannten Curved Displays, einem Bildschirmverbund für den digitalen Tacho und das Infotainmentdisplay, profitiert hat, dürfte sich das BMW M3 Facelift (2024) auf ein neues Betriebssystem konzentrieren. Gut möglich, dass mit der Modellpflege das neu entwickelte iDrive 8.5 erstmalig zum Einsatz kommt.

Die Konkurrenten:

Über die PS-Leistung gibt es keine gesicherten Informationen. Aktuell ist die Limousine standardmäßig mit einem 480 PS (353 kW) starken 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Biturbo, Sechsgang-Handschaltgetriebe und Hinterradantrieb erhältlich. Darüber rangiert der Competition mit 510 PS (375 kW) und Achtstufen-Automatikgetriebe, der außerdem mit Allradantrieb xDrive erhältlich ist. Der M3 Touring steht ausschließlich als Competition und mit Allradantrieb im Konfigurator. Möglich, aber nicht zwingend, ist eine Aufwertung des Competition auf die 550 PS (440 kW) des noch aktuellen M4 CSL. Mit etwas Respektabstand könnte der "Basis"-M3 mit den dann neuen 510 PS (375 kW) folgen. Die Preise von derzeit 89.300 Euro (Limousine) und 101.300 Euro (Touring) dürften gemäß dem aktuellen Trend steigen.