Serienmäßig an Bord: das Live Cockpit Plus, das Navigationssystem BMW Maps, eine Dreizonen-Klimaautomatik, ein automatisch abblendender Innenspiegel, ein Ablagenpaket und Parksensoren an Front und Heck.

Das BMW 3er Touring Facelift macht den Mittelklasse-Kombi ab Sommer 2022 fit für die zweite Lebenshälfte. Diese Änderungen erwarten uns im Innen- wie Kofferraum, bei den (Hybrid-)Motoren und beim Preis.

Zusammen mit der Limousine rollt im Juli 2022 das BMW 3er Touring Facelift zu einem Preis ab 45.000 Euro (Stand: Mai 2022) den Händlern. Außen wie innen teilt der praktische Kombi die dezenten Überarbeitungen mit dem Stufenheck. Frei nach dem Motto "never change a winning Team", wird der Praktiker aus München behutsam nachgeschärft. Die Schürzen an Front und Heck werden nur dezent gestrafft, die serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer erhalten eine neue Lichtsignatur. Ansonsten bleibt sich der Touring weitestgehend treu. Im Innenraum fällt die Überarbeitung umfangreicher aus: Mit dem Facelift zieht das Curved Display ein, das wir bereits aus den Elektro-Modellen iX und i4 kennen. Die Displaywand besteht aus einem 12,3-Zoll-Digitaltacho und einem 14,9 Zoll großen Touchscreen, der etwa auch separate Knöpfe zur Klimabedienung obsolet macht. Serienmäßig beim BMW 3er Touring Facelift (2022) an Bord: das Live Cockpit Plus, das Navigationssystem BMW Maps, eine Dreizonen-Klimaautomatik, ein automatisch abblendender Innenspiegel, ein Ablagenpaket und Parksensoren an Front und Heck. Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 500 bis 1510 Liter, die Plug-in-Hybride müssen allerdings mit 410 bis 1420 Liter auskommen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW 3er Touring Facelift (2022) als Hybrid: Kofferraumvolumen

Apropos Hybrid: Das BMW 3er Touring Facelift (2022) ist als 320e (204 PS/150 kW) und 330e (292 PS/215 kW) optional auch mit Allradantrieb erhältlich. Beide kommen mit ihrem 12-kWh-Akku rein elektrisch nach WLTP rund 60 Kilometer weit. Darüber hinaus bietet BMW vier Benzin- und vier Dieselmotoren an, die eine Leistungsspanne von 150 PS (110 kW) bis 374 PS (275 kW) abdecken. Die Reihensechszylinder-Benziner sind wie sämtliche Selbstzünder mit einem 48V-Mild-Hybridantrieb ausgestattet. Geschaltet wird durchweg automatisch, das Achtstufen-Getriebe von ZF gehört ab sofort zum Serienumfang. Eine Handschaltung wird nicht mehr angeboten. Vorerst sind die beiden Sechszylinder M340i xDrive (374 PS/275 kW) und M340d xDrive (340 PS/250 kW) die Topmodelle der Baureihe, doch nicht mehr lange, dann wird der erstmals aufgelegte M3 Touring das Line-up des BMW 3er Touring Facelifts (2022) nach oben hin abrunden. Mehr zum Thema: Das ist der BMW i3 & Das ist das BMW M340i xDrive Facelift

