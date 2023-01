Die M GmbH legt nach: Der PS-stärkere und leichtere BMW M3 CS feiert Ende Januar 2023 seine Premiere – diese wird aber durch ein Leak torpediert. Das erlaubt sogar einen Blick in den Innenraum. So könnte der Preis ausfallen!

Nach M4 CSL ist vor BMW M3 CS, der Ende Januar 2023 der Öffentlichkeit gezeigt werden soll – zumindest offiziell. Denn ein Leak hat den PR-Profis von BMW ganz schön die Suppe versalzen, zeigt es doch das neue Topmodell der 3er-Baureihe in allen Details. Selbst der Innenraum ist abgebildet. Die Front erinnert an den bereits bekannten M4 CSL (siehe Vorstellungsvideo unten). Doch um die interne Hierarchie nicht über den Haufen zu werfen, erwarten wir im M3 CS ein paar PS weniger. Rund 530 PS (390 kW) statt der 550 PS (405 kW) im CSL erscheinen realistisch, was ein Leistungsplus gegenüber dem Competition von 20 PS bedeuten würde. Dafür zuständig ist natürlich der über alle Zweifel erhabene 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbobenziner. "Competition Sport" bedeutet aber auch Gewichtsoptimierung. So erwarten wir mehr Aluminium- und Karbonteile. Wahrscheinlich ist zudem, dass man auf den schweren Allradantrieb verzichtet, was den BMW M3 CS (2023) zur hinterradgetriebenen Sportlimousine alter Schule machen würde. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW M3 CS (2023) geleakt (Instagram):

Leak-Fotos: Innenraum & Preis des BMW M3 CS (2023)

Vergleichen wir unsere exklusive Computer-Illustration des BMW M3 CS (2023) mit den Erlkönig-Fotos, gibt es speziell im Heckbereich Differenzen. Während uns der Photoshop-Künstler Avarvarii einen wenig dezenten Flügel auf den Kofferraumdeckel schnallt, gibt sich der Erlkönig mit seiner Spoilerlippe ungleich zurückhaltender. Das bestätigt wiederum auch der Leak (siehe oben). Geradezu verschwenderischer Umgang von Alcantara und Karbon prägen wiederum den Innenraum des BMW M3 CS (2023), für den es natürlich noch keinen offiziellen Preis gibt. Allerdings: Alles andere als eine sechsstellige Summe wäre eine faustdicke Überraschung. Auch interessant: Das ist der BMW M3 Touring

Leslie & Cars zeigt den BMW M4 CSL (2022) im Video: