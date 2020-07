Ein neues Leak-Foto könnte das Heck des kommenden BMW M3 (2020) zeigen. Bietet das Design nach der Präsentation des zivilen 3ers nur wenig Neues, wird die Leistung des G80 auf bis zu 510 PS (Competition) steigen. Wir schätzen den Preis ein!

Stark verhüllt fährt der BMW M3 (G80), der 2020 starten dürfte, durch das verschneite Nordeuropa und etwas weniger verhangen über die Nordschleife. Wie der Sportler ohne Tarnung aussehen könnte, zeigt eine erste Illustration von X-Tomi Design. Grundsätzlich orientiert sich das Design aber wie die der gesamten siebten 3er-Generation an dem des Vorgängers. Neben dem prägnanten Nieren-Kühlergrill positionieren sich schmal geschnittene Scheinwerfer in LED-Technik. Ähnliches gilt für die Rückleuchten mit der neuartigen OLED-Technologie. Der M3-Prototypen gibt sich wiederum nicht nur an den sichtlich breiteren Kotflügeln, die mehr Raum für eine weitere Spur und größere Reifen geben, sondern auch an der dezent gehaltenen Abrisskante auf der Kofferraumklappe und der vierflutigen Abgasanlage zu erkennen. Zwar versteckt sie sich ein wenig unter der Prototypen-Tarnung, dafür ist der Sound umso unverhohlener – ein weiteres, klares Indiz für den neuen BMW M3 (2020).

Der BMW M3 und M4 (2020) im Video:

G80: Neue Fotos & Preis vom BMW M3 (2020)

Seine Kraft bezieht der BMW M3 (2020) von einem 3,0-Liter-Reihensechszylinder, der in X3 M und X4 M debütierte. Die Leistung des Aggregats beträgt im SUV-Duo 480 respektive 510 PS im Competition-Modell. Das maximale Drehmoment von 600 Newtonmetern indessen ist identisch. Gleiches gilt für die Nenndrehzahl, bei der die Kurbelwelle 6250 Mal in der Minute rotiert. Das gesenkgeschmiedete Bauteil bietet eine besonders hohe Festigkeit bei relativ geringem Gewicht. Die Reduktion der rotierenden Massen begünstigt die Drehfreude des mit zwei Turboladern ausgerüsteten Sechszylinders. Ebenfalls an Bord sind die stufenlose Nockenwellenverstellung (Doppel-Vanos) und die variable Ventilhubsteuerung (Valvetronic). Wie der kommende BMW M3 seine Kraft auf die Straße bringt, ist mittlerweile auch klar: Der Power-3er erhält wie der M5 einen Allradantrieb, wird aber daneben auch mit klassischem Hinterradantrieb angeboten werden. Dies bestätigte M-Chef Markus Flasch ebenso wie die Getriebe-Optionen auf Instagram: Der BMW M3 (2020) wird mit Achtstufen-Automatik oder Sechsgang-Handschaltung erhältlich sein. Mehr zum Thema: Neuer BMW 3er im Fahrbericht

BMW M3 (2020) mit Allrad- und Hinterradantrieb & als Competition