Alle Infos zum BMW 3er

BMW E36 Compact kaufen: Unsere besten Tipps im Ratgeber

Thomas Pfahl Leitender Redakteur Classic Cars

Mit dem E36 konnte BMW den Erfolg der ersten 3er-Reihe fortsetzen. Damit war auch Zeit für eine weitere Variante: den 3er Compact – hier in der Kaufberatung!

Der BMW E36 Compact fahrend von schräg vorne fotografiert.
BMW E36 Compact Foto: Scoutsource.de
Der BMW E36 Compact fahrend von schräg vorne fotografiert.
BMW E36 Compact

Die kompakte Karosserie war namensgebend für den BMW E36 Compact, hier im Bild als 323ti. 

Foto: Scoutsource.de
Der BMW E36 Compact statisch von der Seite fotografiert.
BMW E36 Compact

Der Radstand der E36-Baureihe ist geblieben, insgesamt ist der Compact aber 22 cm kürzer als die Limousine. 

Foto: Scoutsource.de
Der BMW E36 Compact fahrend von schräg hinten fotografiert.
BMW E36 Compact

Das kurze Hinterteil fällt vor allem im Vergleich zu anderen 3ern stark auf.

Foto: Scoutsource.de
Der Motor des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Der Sechszylinder vom Typ M52B25 im 323ti verfügt über 2,5 l Hubraum und bietet bärige Kraft, macht den Compact aber sehr kopflastig. Der 318ti ist die bessere Wahl. 

Foto: Scoutsource.de
Das Cockpit des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Spiel in der Lenkung kann auf ausgeschlagene Spurstangenköpfe hindeuten, das kommt vor allem bei Autos mit hohen Kilometerständen oder Breitreifen vor. 

Foto: Thomas Pfahl
Der Innenraum des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Durchaus ansprechend geht es im Inneren des kurzen 3er zu, die sportlich ausgeprägten Sitze dieses 323ti bieten ordentlichen Seitenhalt.

Foto: Thomas Pfahl
Die Scheinwerfer des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Die Scheinwerfer des Compact sind anders als bei den restlichen E36-Modellen. 

Foto: Thomas Pfahl
Die Zündkerzen des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Ausgetretenes Öl durch eine undichte Ventildeckeldichtung sammelt sich in den Vertiefungen rund um die Zündkerzen. 

Foto: Thomas Pfahl
Das Traggelenk des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Je nach Beanspruchung kommt es früher oder später zu ausgeschlagenen Traggelenken

Foto: Thomas Pfahl
Ein poröses Lenkergummi de BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Ist das Gummi der Fahrwerksteile sichtbar porös, ist auf jeden Fall in Kürze Ersatz nötig. 

Foto: Thomas Pfahl
Der Bremsschlauch des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Keine typische Problemzone, dennoch wichtig: Sind die Bremsschläuche porös oder dick?

Foto: Thomas Pfahl
Die Wagenheberaufnahme des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

An der Wagenheberaufnahme findet sich häufig Rost – am Schweller oder am Unterboden. 

Foto: Thomas Pfahl
Der Auspuffträger BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Abgerissene Schrauben oder Rost am Auspuffträger lassen die Abgasanlage klappern oder schlagen. 

Foto: Thomas Pfahl
Fensterheber-Kunststoffclips des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Die Kunststoff-Clips brechen, die Scheibe lässt sich nicht hoch- oder herunterfahren.

Foto: Thomas Pfahl
Die lose Türverkleidung des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Der Kleber der Befestigungen löst sich, die Türverkleidung schlägt gegen das Blech.

Foto: Thomas Pfahl
Der Radlauf des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Im Bereich hinter den Hinterrädern sind oberhalb der Heckschürze oft schon Blasen zu erkennen. 

Foto: Thomas Pfahl
Die Heckklappendämpfer des BMW E36 Compact.
BMW E36 Compact

Die Wirkung der Heckklappendämpfer lässt nach, die schwere Klappe wird nicht mehr oben gehalten. 

Foto: Thomas Pfahl
Inhalt
  1. Ratgeber: So einen BMW E36 Compact kaufen
  2. Benziner, Diesel oder Gas: Der Compact macht mit jedem Motor Spaß
  3. Die hohe Verarbeitungsqualität ist ein Plus
  4. Kühlprobleme machen den Motoren zu schaffen
  5. Technische Daten von BMW 316i Compact, 318ti Compact und 323ti Compact
  6. Fazit

Das Ziel war klar definiert: Als Compact sollte der BMW 3er genau jene abholen, die noch nicht den Sprung vom VW Golf zu ihrem ersten BMW gewagt hatten. Der verkürzte E36 war eine klare Kampfansage – und zudem ein Modell, mit dem die Stuttgarter Konkurrenz nicht gerechnet hatte. Günstiger und handlicher sollte der kleine 3er werden. Doch zunächst einmal erntete er herbe Kritik: Der "abgeschnittene" Kofferraum ließ den BMW E36 Compact unharmonisch wirken. Schon der nach einem ähnlichen Muster gebaute 02 touring war bekanntermaßen schnell wieder verschwunden.
Der BMW 1er (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Ratgeber: So einen BMW E36 Compact kaufen

Und so fristete der BMW E36 Compact Zeit seines Lebens sein eigenes Dasein neben dem erfolgreichen 3er. Tatsächlich gehörte er da auch hin, denn der kurze BMW war kein waschechter E36. Er hatte nicht dessen Zentrallenker-Hinterachse, sondern platzsparendere Schräglenker, die an die Technik des E30 erinnerten. Auch im Cockpit tauchten Elemente der früheren Generation auf, etwa die rundlichen Luftduschen und die abgesetzte Bedieneinheit für Radio und Lüftung/Heizung. Tatsächlich entsprachen nicht einmal die Scheinwerfer denen des "normalen" E36: Sie waren schmaler.

Benziner, Diesel oder Gas: Der Compact macht mit jedem Motor Spaß

Sascha Kellermann vom Fahrzeug-Center Weierbach erklärt als bekennender BMW E36 Compact-Fan: "Das Auto ist näher am Z3 als am normalen 3er." Das klingt nach sportlichen Ambitionen. Und die hatte der Compact durchaus. Zwar war er in der Basis auch als 316i zu bekommen, doch schon bei der nächsten Stufe hing BMW das vielversprechende Kürzel "ti" an die Modellbezeichnung. Der 318ti bot 140 PS (103 kW), der 323ti sogar 170 PS (125 kW). Der 316g mit bivalentem Antrieb fungierte wohl eher als Alibi-Modell – anstelle der Rückbank gab es einen Gastank, um ihn wahlweise mit Gas oder Benzin fahren zu können.

Der 318tds wiederum war die 90 PS (66 kW) starke Diesel-Alternative. "Egal mit welchem Motor – mit dem Auto bist du immer gut unterwegs", sagt Kellermann. Der Compact war nicht nur kürzer, sondern dadurch natürlich auch einige Kilo leichter als die entsprechende Limousine. Allerdings war er – im Gegensatz zu seinem Wettbewerber aus Wolfsburg – ausschließlich als Zweitürer mit großer Heckklappe zu haben.

Der BMW E36 Compact fahrend von schräg hinten fotografiert.
Foto: Scoutsource.de
 

Die hohe Verarbeitungsqualität ist ein Plus

Genau hier kann sich mittlerweile eine erste Problemzone gebildet haben: Durch defekte Dichtungsgummis kann Wasser in den Kofferraum gesickert sein – das ist allerdings ein generelles Problem von Autos mit einer ähnlichen Heckklappe. Ein Blick in die Reserveradmulde schadet daher nicht. Wesentlich häufiger sind die Wagenheberaufnahmen vom Rost befallen, auch Stabi-Bleche, Schweller und hintere Radläufe sind häufiger betroffen. Beim Fahrwerk gilt: je sportlicher, desto mehr Verschleiß. Gerade die höher motorisierten Varianten waren eventuell mit einem Sportfahrwerk samt Breitreifen ausgestattet und wurden entsprechend forsch bewegt.

Das geht auf die Gelenke, sprich: Querlenker, Spurstangen und Domlager. Hinzu kommt eine BMW-typische Schwäche: Die Tonnenlager der Hinterachse sind auch beim BMW E36 Compact häufig ausgeschlagen. Der Verschleiß an den Bremsen ist hingegen unauffällig. Auch Ölverlust kommt eher selten vor, ist aufgrund des Alters aber ebenfalls nicht generell auszuschließen. Eine defekte Ventildeckeldichtung beim Sechszylinder lässt das Öl zunächst unbemerkt austreten – und in die Kammern der Zündkerzen laufen. Dort sorgt es dann irgendwann für Irritationen, also Zündaussetzer. Es empfiehlt sich, die Abdeckung abzunehmen und einen kurzen Blick darunter zu werfen.

Auch interessant:

 

Kühlprobleme machen den Motoren zu schaffen

Selbst wenn die Motoren an sich als problemlos gelten, hat der BMW E36 Compact doch häufiger mit der Kühlung zu kämpfen – an ganz unterschiedlichen Stellen. Die Visco-Kupplung kann den Dienst versagen, die Flügel der Wasserpumpe können sich von der Welle lösen, Schläuche oder der Kühler undicht werden. Wird das zu spät bemerkt, drohen Schäden an der Zylinderkopfdichtung. Eine weitere Schwachstelle ist das Thermostatgehäuse: Bei älteren Versionen besteht es aus Kunststoff, später wurde ein robusteres Alu-Gehäuse verwendet. 

Fensterheber-Kunststoffclips des BMW E36 Compact.
Foto: Thomas Pfahl

Auch im Innenraum dürften keine größeren Überraschungen warten, wohl aber mitunter nervige Kleinigkeiten: Oft löst sich im Lauf der Zeit der geklebte Stoff vom Dachhimmel – unschöne Beulen sind die Folgen. Mit ziemlicher Sicherheit lassen sich irgendwann die Fenster nicht mehr elektrisch öffnen und schließen: Schuld sind kleine Plastikclips, die sich auflösen und den Fensterheber nicht mehr in der Bahn laufen lassen. Apropos Türverkleidungen: Hin und wieder löst sich die Verklebung der Klammern, die die Verkleidung an der Tür halten. Auch wenn der E36 Compact kein "echter" E36 sein mag, hält er mit dessen Qualität doch mit. Fahrdynamisch und preislich ist er womöglich sogar eine echte Alternative.

 

Technische Daten von BMW 316i Compact, 318ti Compact und 323ti Compact

Classic Cars 11/2022BMW 316i CompactBMW 318ti CompactBMW 323ti Compact
Zylinder/Ventile pro Zylin.4/24/46/4
Hubraum1596 cm³1796 cm³2494 cm³
Leistung75 kW/102 PS103 kW/140 PS125 kW/170 PS
Max. Gesamtdrehmoment bei150 Nm 3900/min175 Nm 4500/min245 Nm 3950/min
Getriebe/Antrieb5-Gang manuell/Heck5-Gang manuell/Heck5-Gang manuell/Heck
L/B/H4210/1698/1393 mm4210/1698/1393 mm4210/1698/1393 mm
Leergewicht1160 kg1180 kg1255 kg
Bauzeit1993-19991996-19991997-2000
Stückzahl371.498 (E36 Compact ges.)371.498 (E36 Compact ges.)13.722
Beschleunigung
null auf 100 km/h		12,6 s9,7 s8,1 s
Höchstgeschwindigkeit189 km/h209 km/h230 km/h
Verbrauch auf 100 km9,0 l S9,5 l S10,9 l S
Grundpreis (Jahr)33.600 Mark (1994)38.700 Mark (1994)47.900 Mark (1997)

 
Thomas Pfahl Thomas Pfahl
Unser Fazit

Ein E36 Compact als Klassiker? Geben Sie es zu: Das hätten Sie nicht erwartet! Tatsächlich wirkt das Auto auch heute nach fast 30 Jahren noch durchaus zeitgemäß. Aber dieser ganz besondere Vertreter der Baureihe zeigt, wie durchdacht BMW das Konzept angegangen ist: Hier wurde nicht einfach das Heck "weggelassen", sondern ein eigenständiges Modell kreiert. Natürlich zum Teil auch aus Kostengründen. Immerhin war selbst der 316i Compact schon 3500 Mark günstiger als die 316 Limousine. Dass am Ende sogar der Z3 auf dem Compact aufbaute, beweist, dass der kleine 3er durchaus sportlich sein kann. Außerdem schlägt er zumindest aus historischer Sicht die Brücke vom 02 Touring zum späteren 1er.

