Eckdaten Bauzeitraum 2003-2013 Aufbauarten Kombilimousine/Cabrio Türen 3/5 Abmessungen (L/B/H) 4203–4302/1765–1794/1399–1424 Leergewicht ab 1280 kg Leistung 90-340 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 4/Euro 5 Grundpreis 19.050 Euro

Mit der Option auf zwei Türen mehr und markanterem Design frischt Audi 2003 mit der Generation 8P den A3 auf. Der Modellwechsel findet auch unter der Haube statt: Verschiedene neue Motoren halten Einzug.

Von 2003 bis 2013 wird der Audi A3 der Generation 8P verkauft. Der Neupreis des Audi A3 (2003) in der Basisausstattung lag zur Markteinführung bei 19.050 Euro. Eine der wichtigsten Neuerungen des Modellwechsels: Die Motoren. Darunter zunächst der 1.6 FSI, 2.0 FSI, 3.2 und 2.0 TDI und etwas später auch die moderneren 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI und 1.6 TDI. Die Leistungsspanne reicht von 90 PS im Basis-Diesel über 265 PS im S3 bis hin zu 340 PS im RS 3. Mit der Einführung des A3 Sportback in dieser Generation bricht Audi außerdem mit alten Traditionen: Denn, dass sich Drei- und Fünftürer einer Baureihe nicht nur hinsichtlich der Anzahl ihrer Pforten unterscheiden, liegt im Trend. Was Opel mit dem Astra oder Renault mit dem Mégane praktiziert, macht nun auch bei Audi Schule nur mit umgekehrten Vorzeichen. Während allgemein der Dreitürer den Part des aktiven Lifestyle-Sportlers übernimmt, fällt diese Rolle beim A3 dem brandneuen Fünftürer mit der Bezeichnung Sportback zu. Was der Name verspricht, wurde im Design umgesetzt. Der Sportback verkörpert nun jene dynamische Linie, die wir beim konservativen Dreitürer bisher vermisst haben. Das liegt nicht nur am längeren Heck (plus 6,8 Zentimeter), sondern am markanten Kühlergrill im A6-Look, der nach hinten abfallenden Dachlinie und dem kombiartigen Heck mit scharf umrissenen Heckleuchten. Beim Preis unterscheidet sich der Sportback nur geringfügig vom Dreitürer: Bei gleicher Motorisierung und Ausstattung ist er gut 650 Euro teurer.

Fakten zum Audi A3 im Video:

Preis und Motoren des Audi A3 8P (2003)

Echte Kombi-Qualitäten darf man vom Audi A3 Sportback (2003) jedoch nicht erwarten. Das Gepäckvolumen wuchs im Vergleich zum Standard-A3 (350 Liter) um 20 auf nunmehr 370 Liter, und nach Umklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzlehnen entsteht ein 1120 Liter großer Frachtraum. Auch das Platzangebot im Fond liegt nur auf durchschnittlichem Kompaktwagen-Niveau, wenngleich Knie- und Kopffreiheit geringfügig größer ausfallen als beim Dreitürer. Auf den vorderen großzügigen und bequemen Sitzplätzen finden Fahrer und Beifahrer das gewohnt gediegene wie funktionale A3-Ambiente vor. Hier hält mit dem Generationenwechsel auf Wunsch eine neue Zwei-Zonen-Klimaautomatik Einzug sowie ein Regen-/Lichtsensor oder ein Tempomat.

Gebrauchtwagen Audi A3 (8P/8V): Gebrauchtwagen kaufen Musterknabe gebrauchter A3

Audi A3 mit neuem 2.0 TFSI (200 PS)

Für Abwechslung sorgt der neue Zwei-Liter-Vierzylinder namens 2.0 TFSI. Das T steht für Turbo und FSI für Benzin-Direkteinspritzung. Beides wird zum ersten Mal in einem Serienmotor kombiniert, was auch sinnvoll ist: Durch das Verdunsten des eingespritzten Kraftstoffs direkt im Brennraum wird dem Gemisch Wärme entzogen, was zu einer geringen Klopfneigung führt. Dies erlaubt eine für einen aufgeladenen Motor hohe Verdichtung (10,5:1), was wiederum den Wirkungsgrad und damit auch Leistungsausbeute und Verbrauch positiv beeinflusst. In der Praxis brilliert das langhubig ausgelegte 200-PS-Kraftpaket durch spontane Gasannahme bereits ab 2000 Umdrehungen und eine harmonische Kraftentfaltung auf hohem Niveau. Zudem zeichnet sich der Turbo-Vierzylinder durch vibrationsarmen Lauf aus, was auch an den beiden schwingungstilgenden Ausgleichswellen und dem Kurbelgehäuse aus schwingungsdämpfendem Grauguss liegt. Dennoch gibt der Vierzylinder ein recht brummiges, aber sportiv klingendes Geräusch von sich, das offenkundig von der Abgasanlage herrührt. Im Fahrverhalten zeigt der Sportback kaum Unterschiede zum Dreitürer. Straff gefedert auf großzügiger Bereifung (225/45 R 17, Pirelli P Zero Rosso) zeigte sich unser quattro-Testexemplar von der traktionsstarken, agilen und kurvenfreudigen Seite, ohne es an Federungskomfort und Fahrstabilität missen zu lassen. Den 2.0 TFSI wird es in gleicher Antriebskonfiguration auch im Dreitürer geben.

Messwerte A3 Sportback 2.0 TFSI

Technische Daten Motor Zylinder R4 Hubraum 1984 Leistung

kW/PS

1/Min

147/200

5100 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 280

1800 U/min Kraftübertragung Getriebe 6 Gang manuell Antrieb Allradantrieb, permanent Fahrwerk Bremsen v: innenbel. Scheiben

h: Scheiben Bereifung v: 225/45 R 17

h: 225/45 R 17