Nach Herzenslust "Schrauben", alle Autos, Werkzeuge und Ersatzteile unterbringen sowie gemeinsam bei einem guten (Hopfen-)Kaltgetränk über Hubraum und Einpresstiefen diskutieren – das klingt für viele Petrolheads wohl wie der Himmel auf Erden. Schwierig ist allerdings die Umsetzung dieser Traumgarage. Nicht nur fehlt den meisten dafür das nötige Kleingeld, sondern auch die passende Location. Und dann hat auch noch der Gesetzgeber ein mächtiges Wörtchen mitzureden. Eine passende Garage oder Halle zu finden, die somit allen Wünschen und Vorgaben entspricht und eine Werkstatt einzurichten, ist gar nicht mal so einfach. Nichtsdestotrotz hat es sich die AUTO ZEITUNG nicht nehmen lassen, zusammenzufassen, was unserer Meinung nach in eine Traumgarage gehört!

Werkstatt einrichten: Werkzeuge und Hebebühne für die Traumgarage

Nehmen wir mal an, dass die perfekte Halle oder große Garage für die Hobbywerkstatt gefunden ist: Für viele wäre wohl die erste Maßnahme die Anschaffung einer passenden Hebebühne für die Garage. Aus Gründen der Praktikabilität ist eine Zweisäulen-Hebebühne gerne die Variante der Wahl, da sie das ideale Mittelmaß zwischen benötigtem Platz und Kompatibilität mit allen gängigen Fahrzeugarten bietet.

Doch was wäre eine Werkstatt ohne passendes Werkzeug? Ein Werkstattwagen stellt für die Erstbestückung den idealen Anfang dar. Über Knarre samt Aufsätzen, Ring-Maul-Schlüssel und Schraubenzieher ist je nach Modell meist alles vorhanden. Zusätzlich ist man mobil. Auf dem Boden schraubt es sich jedoch an ausgebauten Teilen schlecht, weshalb eine passende Werkbank in keinem Fall fehlen darf.

Werkzeug zum Reifenwechsel ist ebenfalls wichtig. Neben Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel und Kraftnüssen ist ein Druckluftkompressor äußerst hilfreich. Nicht nur, dass sich allerhand pneumatisches Werkzeug damit betreiben lässt, auch das schnelle Überprüfen des Reifendrucks und das Abpusten von lästigem Tau- oder Regenwasser ist damit kein Problem mehr.

Stauraum und Licht das A und O

Ersatzteile, Felgen, Radsätze und allerhand Kleinkram brauchen eine Menge Platz. Bevor die Traumgarage von der gemütlichen Hobbywerkstatt noch zum Ludolf-Lager mutiert, sollte an ausreichende Lagermöglichkeiten und eine vernünftige Ausleuchtung gedacht sein. Schwerlastregale bieten sich wunderbar für die Lagerung von Motoren, Getrieben und Interieurteilen an. Radsätze, Felgen und Reifen finden mit der richtigen Reifenlagerung Platz in passenden Reifenregalen oder wandern dank Wandhalterungen aus den Füßen.

Während man sich früher in Werkstätten noch mit flackernden Halogenlampen herumschlagen musste, sorgen mittlerweile passende LED-Lampen in Stabform für reichlich Licht im Schatten. Kompaktere LED-Strahler und Taschenlampen ermöglichen auch unter dem Auto die nötige Ausleuchtung, denn ohne Licht macht das Tasten nach der letzten Mutter oder Schraube selbst geübten Menschen keinen Spaß.

Wohlfühlatmosphäre in der Traumgarage schaffen

So schön es ist, am geliebten Young- oder Oldtimer zu schrauben oder den Kompaktsportler aufzumotzen, ist eine wohlverdiente Pause nie verkehrt. Mit kaltem und kargem Beton-Boden, selbst mit der passenden Garagenbodenbeschichtung versehen, kommt man allerdings nicht weit. Wie wäre es beispielsweise mit einer gemütlichen Sitzecke mit Sofa und Sesseln, die durch einen passenden Fernseher samt Musikbox ergänzt wird?

Achtung, Phrase: Auch für das leibliche Wohl sollte stets gesorgt sein. Eine Mikrowelle kann hier schon den kleinen Hunger befriedigen, während ein gut gefüllter kleiner Kühlschrank und ein Kaffeevollautomat den Durst stillen können. Gehen die Benzingespräche aus, kann ein Tischkicker oder ein Billardtisch Abwechslung in das spätabendliche Schraubervergnügen bringen. Das passende Ausbeulwerkzeug sollte in diesem Falle allerdings stets parat liegen.

Schrauben ohne Traumgarage

Klar, für viele Petrolheads bleibt all das allerdings eine Traumvorstellung. Um selbst Hand am eigenen Auto anzulegen, braucht es aber nicht unbedingt eine Traumgarage. Eine reguläre Garage, ein Carport oder gar ein Stellplatz ist für viele Reparaturen bereits ausreichend. Alles, was dafür benötigt wird, sind unter anderem ein guter Ratschenkasten, ein Set Maul-Ringschlüssel, Akku-Werkzeuge wie einen Akku-Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel und eine Portion Spaß daran, sich selbst mehr über das technische Wunderwerk Automobil beizubringen.